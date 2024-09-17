صادرات تعزز العلاقات التجارية العالمية في القمة التاسعة لمبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شاركت صادرات البحرين كجزء من وفد بحريني رفيع المستوى في القمة التاسعة لمبادرة الحزام والطريق، المنظمة من قبل مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ ( HKTDC ) في سبتمبر 2024 تحت شعار «بناء حزام وطريق متصل ومبتكر وأخضر»، حيث جمعت هذه الفعالية المرموقة قادة عالميين ومديرين تنفيذيين وصانعي السياسات لاستكشاف العديد من الفرص التجارية وفرص التعاون.
تمثل القمة منتدى رائدًا لتعزيز الاتصال والابتكار والتنمية المستدامة، حيث جمعت صانعي القرار والقادة الاقتصاديين والمستثمرين لتشكيل شراكات استراتيجية واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار. وركزت المناقشات على قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والخدمات المالية والتقنيات الخضراء والنمو المستدام، مما يتماشى مع رؤية المملكة لتعزيز التنويع الاقتصادي.
لعبت صادرات البحرين دورًا محوريًا في المعرض الرئيسي للقمة، حيث استغلت هذه الفرصة لاستعراض فرص التجارة وتعزيز التزامها بدعم النمو الدولي للمؤسسات القائمة في البحرين، وبرزت مشاركات صادرات البحرين في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك نظراؤهم من هونغ كونغ مثل غرفة التجارة العامة لهونغ كونغ، هيئة الاستثمار في هونغ كونغ، جمعية التصنيع الصينية، مجموعة ياو كاي المالية المحدودة ومجموعة AS Watsons ، بالإضافة إلى شركات متخصصة في قطاعات الطاقة والمعادن والبلاستيك بقيادة الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين السيدة صفاء شريف عبدالخالق.
سلطت هذه المناقشات الضوء على فرص الاستثمار في البحرين وهدفت إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين وتقوية قدرات الصادرات المحلية مع مجتمع الأعمال في هونغ كونغ.
صرّح عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة صادرات البحرين، قائلاً: «تُعد مشاركتنا في القمة التاسعة لمبادرة الحزام والطريق خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية العالمية لمملكة البحرين ودفع جهودنا نحو تنويع الاقتصاد. ومن خلال الاستفادة من هذا المنصة، تسعى صادرات البحرين إلى فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات القائمة في البحرينية للوصول إلى أسواق جديدة، وترسيخ دور المملكة كمركز استراتيجي للتجارة والاستثمار الدولي».
وعلقت صفاء شريف عبدالخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين: «تمثل مشاركتنا في قمة مبادرة الحزام والطريق خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وهونغ كونغ. من خلال التعاون على حلول مبتكرة وممارسات مستدامة، نسعى لفتح آفاق استثمارية جديدة تعود بالنفع على كلا البلدين».
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