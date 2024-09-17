صادرات تعزز العلاقات التجارية العالمية في القمة التاسعة لمبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شاركت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬وفد‭ ‬بحريني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التاسعة‭ ‬لمبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق،‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬تنمية‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ (‬ HKTDC ‭) ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬حزام‭ ‬وطريق‭ ‬متصل‭ ‬ومبتكر‭ ‬وأخضر‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬جمعت‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬المرموقة‭ ‬قادة‭ ‬عالميين‭ ‬ومديرين‭ ‬تنفيذيين‭ ‬وصانعي‭ ‬السياسات‭ ‬لاستكشاف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التجارية‭ ‬وفرص‭ ‬التعاون‭.‬

تمثل‭ ‬القمة‭ ‬منتدى‭ ‬رائدًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاتصال‭ ‬والابتكار‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬جمعت‭ ‬صانعي‭ ‬القرار‭ ‬والقادة‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬لتشكيل‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬واستكشاف‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للاستثمار‭. ‬وركزت‭ ‬المناقشات‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬حيوية‭ ‬مثل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والتقنيات‭ ‬الخضراء‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام،‭ ‬مما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭.‬

لعبت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الرئيسي‭ ‬للقمة،‭ ‬حيث‭ ‬استغلت‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لاستعراض‭ ‬فرص‭ ‬التجارة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬النمو‭ ‬الدولي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وبرزت‭ ‬مشاركات‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬الرئيسيين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نظراؤهم‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬مثل‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬العامة‭ ‬لهونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬هيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬جمعية‭ ‬التصنيع‭ ‬الصينية،‭ ‬مجموعة‭ ‬ياو‭ ‬كاي‭ ‬المالية‭ ‬المحدودة‭ ‬ومجموعة‭ ‬ AS ‭ ‬ Watsons ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الطاقة‭ ‬والمعادن‭ ‬والبلاستيك‭ ‬بقيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصادرات‭ ‬البحرين‭ ‬السيدة‭ ‬صفاء‭ ‬شريف‭ ‬عبدالخالق‭.‬

سلطت‭ ‬هذه‭ ‬المناقشات‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وهدفت‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وتقوية‭ ‬قدرات‭ ‬الصادرات‭ ‬المحلية‭ ‬مع‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭.‬

صرّح‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تُعد‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التاسعة‭ ‬لمبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودفع‭ ‬جهودنا‭ ‬نحو‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنصة،‭ ‬تسعى‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬المؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬البحرينية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬دور‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬استراتيجي‭ ‬للتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وعلقت‭ ‬صفاء‭ ‬شريف‭ ‬عبدالخالق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصادرات‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬وممارسات‭ ‬مستدامة،‭ ‬نسعى‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬استثمارية‭ ‬جديدة‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬