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نسيج تبدأ تسليم وثائق الملكية لملاك وحدات مشروع كنال فيو في جزيرة دلمونيا

9/17/2024 11:57:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬إحدى‭ ‬رواد‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بدءها‭ ‬تسليم‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬لملاك‭ ‬وحدات‭ ‬مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو،‭ ‬أحدث‭ ‬المشاريع‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬نظمت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الملاك‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬وأعضاء‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭.‬

تعزز‭ ‬عملية‭ ‬تسليم‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬والملاك‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬ومحفظة‭ ‬مشاريعها،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬مؤخراً‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬مبيعات‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭. ‬وتسير‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬لملاك‭ ‬وحدات‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬وفق‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬بفضل‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬ومؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬بالوفاء‭ ‬بتعهداتها‭ ‬بتسليم‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مخطّط‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬السيد‭ ‬أمين‭ ‬العريض،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬إعلان‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬وتسليمها‭ ‬لملاك‭ ‬وحدات‭ ‬كنال‭ ‬فيو،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬عقارية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للملاك‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬جزءاً‭ ‬أصيلا‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستثنائي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬بصورة‭ ‬عامة،‭ ‬وفي‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭. ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬إحدى‭ ‬الأهداف‭ ‬الدائمة‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬توقعات‭ ‬الملاك‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقتهم‭ ‬بمشاريع‭ ‬الشركة‭ ‬ورؤيتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الطموحة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬السيد‭ ‬العريض‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تسير‭ ‬عملية‭ ‬إصدار‭ ‬وتسليم‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬وفق‭ ‬الخطة‭ ‬المرسومة،‭ ‬وننتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬للإعراب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تقديرنا‭ ‬وامتناننا‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬وجهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬وذلك‭ ‬نظير‭ ‬تعاونهما‭ ‬وجهودهما‭ ‬الحثيثة‭ ‬المبذولة‭ ‬لإكمال‭ ‬تسجيل‭ ‬وإصدار‭ ‬الوثائق‭ ‬انتهاءً‭ ‬بتسليمها‭ ‬للملاك،‭ ‬بما‭ ‬يرضي‭ ‬العملاء‭ ‬ويؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬أبرز‭ ‬رواد‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬حضرية‭ ‬مستدامة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬والأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭.‬

بدورهم،‭ ‬أعرب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملاك‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بتسلم‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬لوحداتهم‭ ‬في‭ ‬كنال‭ ‬فيو،‭ ‬مشيدين‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬نوعية‭ ‬لها‭ ‬بصمتها‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬وإسهامها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السوق‭ ‬العقارية‭. ‬كما‭ ‬أشادوا‭ ‬بمراحل‭ ‬إنجاز‭ ‬مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬انتهاءً‭ ‬بتسليم‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬وحرص‭ ‬الشركة‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يرضي‭ ‬العملاء‭ ‬والمشترين‭. ‬

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