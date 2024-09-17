نسيج تبدأ تسليم وثائق الملكية لملاك وحدات مشروع كنال فيو في جزيرة دلمونيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة نسيج، إحدى رواد التطوير العقاري في مملكة البحرين، بدءها تسليم وثائق الملكية لملاك وحدات مشروع كنال فيو، أحدث المشاريع متعددة الاستخدامات الواعدة في جزيرة دلمونيا بمحافظة المحرق.
وبهذه المناسبة، نظمت شركة نسيج حفل تسليم وثائق الملكية لعدد من الملاك في مشروع كنال فيو بحضور السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء من الإدارة التنفيذية.
تعزز عملية تسليم وثائق الملكية ثقة المستثمرين والملاك في الشركة ومحفظة مشاريعها، حيث سجلت شركة نسيج مؤخراً زيادة ملحوظة في مبيعات الوحدات السكنية في كنال فيو. وتسير عملية إصدار وثائق الملكية لملاك وحدات كنال فيو وفق الخطة الموضوعة بفضل التعاون البناء مع كل من جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري، وهو ما يعكس مدى التزام شركة نسيج بالوفاء بتعهداتها بتسليم الوحدات السكنية بحسب ما هو مخطّط.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج بالقول: «يسرّنا إعلان بدء عملية إصدار وثائق الملكية وتسليمها لملاك وحدات كنال فيو، مما يعزز التزامنا بتقديم منتجات عقارية عالية الجودة للملاك الذين يشكلون جزءاً أصيلا من قصة نجاح هذا المشروع الاستثنائي على مستوى المملكة بصورة عامة، وفي محافظة المحرق على وجه الخصوص. وتعتبر هذه الخطوة إحدى الأهداف الدائمة للشركة في تلبية توقعات الملاك وتعزيز ثقتهم بمشاريع الشركة ورؤيتها الاستراتيجية الطموحة».
وأضاف السيد العريض قائلاً: «تسير عملية إصدار وتسليم وثائق الملكية وفق الخطة المرسومة، وننتهز هذه الفرصة للإعراب عن خالص تقديرنا وامتناننا لمؤسسة التنظيم العقاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وذلك نظير تعاونهما وجهودهما الحثيثة المبذولة لإكمال تسجيل وإصدار الوثائق انتهاءً بتسليمها للملاك، بما يرضي العملاء ويؤكد مكانة الشركة في مصاف أبرز رواد التطوير العقاري على مستوى المملكة، وخاصة في بناء مجتمعات حضرية مستدامة ومتكاملة بما ينسجم مع الخطط والأهداف الوطنية للتنمية المستدامة».
بدورهم، أعرب عدد من الملاك عن سعادتهم بتسلم وثائق الملكية لوحداتهم في كنال فيو، مشيدين بما تقدمه شركة نسيج من مشاريع عقارية نوعية لها بصمتها الواضحة في قطاع التطوير العقاري على مستوى المملكة وإسهامها في تطوير السوق العقارية. كما أشادوا بمراحل إنجاز مشروع كنال فيو انتهاءً بتسليم وثائق الملكية وحرص الشركة الدائم على تقديم ما يرضي العملاء والمشترين.
MENAFN17092024000055011008ID1108685775
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.