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((الخدمات المالية العربية)) ترعى النسخة السادسة من ((مايكروشباب))

9/17/2024 11:57:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬ AFS ،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬رعايتها‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬‮«‬مايكروشباب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير‭.‬

وصرح‭ ‬سامر‭ ‬سليمان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ‭: ‬‮«‬تعاون‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬الملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬‮«‬مايكروشباب‮»‬‭ ‬يبين‭ ‬مدى‭ ‬التزامنا‭ ‬برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الإبداع‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬فإننا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬لقيادة‭ ‬المستقبل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمملكة‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬سليمان‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬حديثه‭ ‬بدور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الفعال‭ ‬والمؤثر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وكونه‭ ‬خير‭ ‬مثال‭ ‬يحتذى‭ ‬به،‭ ‬كما‭ ‬توجه‭ ‬بالشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬وجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬سواء‭ ‬المتحدثون‭ ‬أو‭ ‬المشاركون،‭ ‬موكداً‭ ‬حرص‭ ‬والتزام‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الشبابية،‭ ‬والإسهام‭ ‬بدور‭ ‬فعال‭ ‬ومؤثر‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬شاملة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الابتكار،‭ ‬وإذكاء‭ ‬روح‭ ‬الإبداع،‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬ربوع‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

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