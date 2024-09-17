((الخدمات المالية العربية)) ترعى النسخة السادسة من ((مايكروشباب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة الخدمات المالية العربية AFS ، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، رعايتها النسخة السادسة من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال «مايكروشباب» الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين بمنطقة الصخير.
وصرح سامر سليمان الرئيس التنفيذي لشركة AFS : «تعاون شركة الخدمات المالية العربية مع الملتقى الشبابي لريادة الأعمال «مايكروشباب» يبين مدى التزامنا برعاية ودعم الشباب في مملكة البحرين. ومن خلال تعزيز الإبداع وتطوير مهاراتهم، فإننا نعمل على تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال لقيادة المستقبل الاقتصادي للمملكة».
وأشاد سليمان في ختام حديثه بدور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الفعال والمؤثر في دعم الشباب البحريني وكونه خير مثال يحتذى به، كما توجه بالشكر والامتنان إلى جمعية المستقبل الشبابية وجميع المشاركين في الملتقى سواء المتحدثون أو المشاركون، موكداً حرص والتزام شركة AFS على دعم مثل هذه المبادرات الشبابية، والإسهام بدور فعال ومؤثر في بناء منظومة شاملة تسعى إلى ترسيخ دعائم الابتكار، وإذكاء روح الإبداع، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في ربوع مملكتنا الغالية.
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