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كريدي مكس تطلق حملتها الترويجية لبطاقات الطلاب الجامعية التي تتيح الفوز بجوائز رائعة

9/17/2024 11:57:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬إطلاق‭ ‬أحدث‭ ‬حملاتها‭ ‬الترويجية‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬الطلاب،‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬والمتخرجين‭ ‬حديثاً‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬وسينضمون‭ ‬الى‭ ‬الجامعات‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬تواصل‭ ‬الشركة‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬الطلاب‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربتهم‭ ‬الجامعية،‭ ‬ومكافأتهم‭ ‬على‭ ‬جهودهم،‭ ‬وتسهيل‭ ‬حياتهم‭ ‬ومعاملاتهم‭. ‬

ويمكن‭ ‬للطلاب‭ ‬الذين‭ ‬ينفقون‭ ‬حدا‭ ‬أدنى‭ ‬150‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬رائعة‭ ‬تشمل‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون،‭ ‬وساعات‭ ‬أبل،‭ ‬وأجهزة‭ ‬آي‭ ‬باد،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬أخرى‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيادي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬استثمار‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬مجتمع‭ ‬طلابنا‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬المالية‭ ‬وتمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬اليوم،‭ ‬فإننا‭ ‬نفتح‭ ‬بذلك‭ ‬أبواب‭ ‬فرص‭ ‬جديدة،‭ ‬ونسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬هدف‭ ‬الحملة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬الجوائز،‭ ‬بل‭ ‬إننا‭ ‬نمنح‭ ‬طلابنا‭ ‬الأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬المالي‮»‬‭.‬

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