كريدي مكس تطلق حملتها الترويجية لبطاقات الطلاب الجامعية التي تتيح الفوز بجوائز رائعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت كريدي مكس إطلاق أحدث حملاتها الترويجية الموجهة إلى الطلاب، والتي تستهدف طلاب الجامعات والمتخرجين حديثاً في المدارس الثانوية وسينضمون الى الجامعات. ومن خلال هذه الحملة، تواصل الشركة التزامها بدعم الطلاب وتعزيز تجربتهم الجامعية، ومكافأتهم على جهودهم، وتسهيل حياتهم ومعاملاتهم.
ويمكن للطلاب الذين ينفقون حدا أدنى 150 د.ب خلال فترة الحملة الترويجية باستخدام بطاقة الطلاب من كريدي مكس الدخول في سحب للفوز بجوائز رائعة تشمل هواتف آيفون، وساعات أبل، وأجهزة آي باد، فضلا عن جوائز نقدية أخرى.
وبهذه المناسبة، قال أحمد عبدالرحمن سيادي، الرئيس التنفيذي لشركة كريدي مكس: «إن هذه الحملة تعد بمثابة استثمار في مستقبل مجتمع طلابنا. فمن خلال تعزيز الثقافة المالية وتمكين الطلاب اليوم، فإننا نفتح بذلك أبواب فرص جديدة، ونسهم في تحقيق نجاح الطلاب على المدى الطويل. هدف الحملة ليست مجرد الجوائز، بل إننا نمنح طلابنا الأدوات اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار المالي».
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