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بنك ((إلى)) يقدم ميزة دفع عوائد شهرية على الودائع الثابتة واستثمار الوكالة

9/17/2024 11:57:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬ميزة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فوائد‭/‬أرباح‭ ‬شهرية‭ ‬تنافسية‭ ‬على‭ ‬الودائع‭ ‬الثابتة‭ ‬أو‭ ‬حسابات‭ ‬الوكالة‭ ‬الاستثمارية‭. ‬يُمكن‭ ‬فتح‭ ‬حسابات‭ ‬الودائع‭ ‬الثابتة‭ ‬أو‭ ‬الوكالة‭ ‬خلال‭ ‬ثوانٍ‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فوائد‭ ‬أو‭ ‬أرباح‭ ‬شهرية‭ ‬بعملة‭ ‬الدينار‭ ‬البحريني‭ ‬أو‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬أو‭ ‬1500‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وأن‭ ‬يبقى‭ ‬المبلغ‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬مدة‭ ‬12‭ ‬شهرًا‭.‬

سيتم‭ ‬إيداع‭ ‬مبالغ‭ ‬الفائدة‭ ‬المحققة‭ ‬من‭ ‬الودائع‭ ‬الثابتة‭ ‬والأرباح‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬استثمارات‭ ‬الوكالة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬الحسابات،‭ ‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للعملاء‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دخل‭ ‬شهري‭ ‬ثابت‭ ‬ومستمر‭ ‬من‭ ‬مدخراتهم‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬يُمكن‭ ‬فتح‭ ‬ودائع‭ ‬ثابتة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬صيرفة‭ ‬التجزئة‭ ‬التقليدية‭ ‬للأفراد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬استثمار‭ ‬الوكالة‭ ‬يندرج‭ ‬تحت‭ ‬‮«‬البراق‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬مصرفية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬

وبمناسبة‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الميزة،‭ ‬صرح‭ ‬عبدالله‭ ‬أبو‭ ‬إدريس،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التسويق‭ ‬والاستحواذ‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬‮«‬يُعدّ‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬الوديعة‭ ‬الثابتة‭ ‬أو‭ ‬حساب‭ ‬الوكالة‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬وأسهل‭ ‬الطرق‭ ‬لتوفير‭ ‬الأموال‭ ‬وتنميتها‭. ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نُقدم‭ ‬ميزة‭ ‬كسب‭ ‬دخل‭ ‬شهري‭ ‬عبر‭ ‬منتجات‭ ‬الادخار،‭ ‬وهي‭ ‬ميزة‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عوائد‭ ‬مضمونة‭. ‬إن‭ ‬تقديم‭ ‬فوائد‭ ‬أو‭ ‬أرباح‭ ‬شهرية‭ ‬تنافسية‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬للاستماع‭ ‬إلى‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مُخصصة‭ ‬بحسب‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬دليل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬تُعبر‭ ‬عن‭ ‬العميل‮»‬‭.‬

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