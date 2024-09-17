بنك ((إلى)) يقدم ميزة دفع عوائد شهرية على الودائع الثابتة واستثمار الوكالة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك «إلى»، التابع لبنك ABC ، ميزة الحصول على فوائد/أرباح شهرية تنافسية على الودائع الثابتة أو حسابات الوكالة الاستثمارية. يُمكن فتح حسابات الودائع الثابتة أو الوكالة خلال ثوانٍ عبر تطبيق «إلى» والحصول على فوائد أو أرباح شهرية بعملة الدينار البحريني أو الدولار الأمريكي، على أن يكون الحد الأدنى 500 دينار بحريني أو 1500 دولار أمريكي، وأن يبقى المبلغ في الحساب مدة 12 شهرًا.
سيتم إيداع مبالغ الفائدة المحققة من الودائع الثابتة والأرباح الناتجة عن استثمارات الوكالة مباشرة في الحسابات، وهي فرصة مثالية للعملاء الذين يرغبون في الحصول على دخل شهري ثابت ومستمر من مدخراتهم. في حين يُمكن فتح ودائع ثابتة تحت مظلة صيرفة التجزئة التقليدية للأفراد، إلا أن حساب استثمار الوكالة يندرج تحت «البراق»، وهي خدمة مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبمناسبة إطلاق هذه الميزة، صرح عبدالله أبو إدريس، رئيس قسم التسويق والاستحواذ لدى بنك «إلى»: «يُعدّ فتح حساب الوديعة الثابتة أو حساب الوكالة من أسرع وأسهل الطرق لتوفير الأموال وتنميتها. يسرنا أن نُقدم ميزة كسب دخل شهري عبر منتجات الادخار، وهي ميزة تساعد في تحقيق الأهداف المالية من خلال عوائد مضمونة. إن تقديم فوائد أو أرباح شهرية تنافسية هو نتيجة للاستماع إلى عملائنا الكرام وتقديم حلول مُخصصة بحسب احتياجاتهم المصرفية والمالية، كما أنه دليل واضح على التزامنا بتقديم خدمات مصرفية تُعبر عن العميل».
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