الإستراتيجيات: ضرورة الوصول إلى سياسة مالية شفافة

MENAFN - Alghad Newspaper) أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريرا ضمن سلسلة أوراق "المعرفة قوة" تحت عنوان "الانتخابات النيابية 2024: انطلاقة يعول عليها في الشأن الاقتصادي"، بهدف تسليط الضوء على أهمية الانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها، ودور الأحزاب السياسية في مجلس النواب، علاوة على المطلوب من المجلس النيابي العشرين في الشأن الاقتصادي.وفي التقرير، أشار المنتدى إلى أن الانتخابات النيابية التي أُجريت في الأردن في العاشر من أيلول عام 2024، هي الأولى منذ إدخال التعديلات الدستورية، وإقرار القوانين الجديدة للانتخاب والأحزاب السياسية في العام 2022. وقد جاءت هذه التعديلات بناءً على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي كلفها بذلك جلالة الملك.









وبين المنتدى أن تعزيز دور الأحزاب السياسية في مجلس النواب يعد أمرًا بالغ الأهمية، نظراً لكون أعضاء الأحزاب في المجلس يمتلكون نفوذًا أوسع، وقدرة أكبر على الوصول إلى الموارد مقارنةً بالأعضاء المستقلين؛ فوجودهم ضمن تشكيلٍ منظم، يمكّنهم من الحصول على الدعم، والتمويل، والقدرة على التحليل وإجراء الدراسات والأبحاث. علاوة على امتلاك أعضاء الأحزاب قدرة أكبر على تمرير التشريعات بفعالية، فاعتمادهم على التوافق الحزبي يمكنهم من حشد التأييد، وتوحيد الأصوات اللازمة لإقرار القوانين.

وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى أن أعضاء الأحزاب يعملون ضمن إطار برامجي "برنامج الحزب"، مما يوفر درجة عالية من الاتساق في رسم السياسات، ويسهم في صياغة تشريعات أكثر اتساقًا وشمولًا. مشيراً إلى أن أعضاء المجلس المستقلين يركزون على القضايا المحلية التي تلبي احتياجات ناخبيهم في دوائرهم المحلية.

وأوضح المنتدى في التقرير الى أن نتائج الانتخابات النيابية 2024 أظهرت مؤشرات فعلية حول التحول السياسي الذي يشهده الأردن، وخاصةً مع حصول عشرة أحزاب سياسية من أصل 36 حزبًا على المقاعد الـ41 المخصصة للدائرة الانتخابية الوطنية. كما استطاعت تلك الأحزاب العشرة أن تحصل بالمجمل على 63 مقعدًا نيابيًّا من أصل 97 مقعدًا مخصصًا للقوائم المحلية.

وبين التقرير الحضور المميز للمرأة في هذه الانتخابات، حيث حصلت النساء على 27 مقعدًا في المجلس، منهن 9 سيدات ينتمين إلى القوائم الحزبية، فيما كان نصف السيدات الـ18 اللاتي فزن بالمقاعد المخصصة للمرأة ينتمين إلى الأحزاب أيضًا.

وأشار المنتدى أنه من المرجح أن يكون من بين ال 34 نائبًا مستقلًّا عن الدوائر المحلية في المجلس لديهم أيدولوجيات أو أهداف مشتركة مع الأحزاب القائمة والممثلة في مجلس النواب.

ونوه المنتدى في ورقته الى أهمية أن ينظر أعضاء مجلس النواب الحاليين من "الأحزاب"، و"المستقلين على أن هذه الانتخابات هي بمثابة انطلاقه جديدة نحو التغيير الإيجابي، كون مجلسهم هو المجلس الأول في ظل التعديلات الدستورية، وقانون الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية لعام 2022. مشيراً إلى أنه تقع على عاتقهم مسؤولية تقدير التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، ومنها معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة، وارتفاع معدلات البطالة، والعجز المالي، وخدمة الدين العام المرتفعة، والفقر، وعدم المساواة.

كما أكد المنتدى على المسؤولية المشتركة لأعضاء المجلس في التعاون فيما بينهم من أجل الصالح العام، خاصة وأن الأحزاب السياسية الـ10 التي حصلت على 41 مقعدًا مخصصًا في الدائرة الانتخابية الوطنية، لديها أهداف اقتصادية مشتركة، تمحورت حول جذب الاستثمارات، وبناء اقتصاد قوي ومرن، وتحسين مستويات الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، والبيئة، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الإنتاجية والاستدامة في الاقتصاد الوطني.

وبين المنتدى في هذا السياق، أن تشكيل تحالف قوي ما بين الأحزاب في مجلس النواب 2024 يعد أيضًا نقطة انطلاقة قوية نحو تشكيل حكومات برلمانية مستقبلًا.

وأشار المنتدى في التقرير إلى أنه وبالمحصلة، فإن العمل التعاوني نحو الصالح العام ما بين مجلس النواب 2024 والحكومة سيعزز من ثقة الأردنيين في البرلمان، وفي الحكومة على حد سواء، تلك الثقة التي شهدت تراجعًا مستمرًّا منذ العام 2007، والتي وصلت إلى 17 % فقط عام 2022 في البرلمان، وفقًا لاستطلاع الباروميتر العربي.

وضمن المطلوب من المجلس النيابي العشرين في الملف الاقتصادي، أوصى منتدى الإستراتيجيات الأردني بضرورة قيام المجلس بمراجعة ومتابعة أداء الحكومة فيما يتعلق بالأداء الحالي للمالية العامة، للوصول إلى تبني سياسة مالية شفافة وأكثر كفاءة واستدامة. وأيضًا بمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لتسريع تنفيذ بعض المشاريع الحيوية والكبرى. إضافة الى القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، وحثها على تبني رؤية واضحة وإصلاحات جريئة في هذا القطاع الحيوي والمهمّ.

كما نوه المنتدى ضمن توصياته الى ضرورة قيام المجلس بمراجعة ومناقشة الحكومة والمعنيين فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات المتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديدًا تلك المتعلقة بسوق رأس المال الأردني ضمن قطاع الخدمات المالية.

وأضاف، لا بد من توفير فرق عمل مهنية من أصحاب الاختصاص داخل مجلس النواب؛ لمساندة أعضائه في الأمور والقضايا الاقتصادية المتخصصة.

واختتم المنتدى تقريره، بالإشارة إلى أنه في حال تمكن المجلس الحالي من أداء دوره بالشكل المطلوب، فهذا سيزيد من مستوى الثقة في البرلمان، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرار النظام الديمقراطي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، والمشاركة السياسية، وتحقيق الرقابة والمساءلة على أداء الحكومة، وتحسين جودة السياسات والتشريعات.