الإستراتيجيات: ضرورة الوصول إلى سياسة مالية شفافة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريرا ضمن سلسلة أوراق "المعرفة قوة" تحت عنوان "الانتخابات النيابية 2024: انطلاقة يعول عليها في الشأن الاقتصادي"، بهدف تسليط الضوء على أهمية الانتخابات النيابية الأخيرة ونتائجها، ودور الأحزاب السياسية في مجلس النواب، علاوة على المطلوب من المجلس النيابي العشرين في الشأن الاقتصادي.
وفي التقرير، أشار المنتدى إلى أن الانتخابات النيابية التي أُجريت في الأردن في العاشر من أيلول عام 2024، هي الأولى منذ إدخال التعديلات الدستورية، وإقرار القوانين الجديدة للانتخاب والأحزاب السياسية في العام 2022. وقد جاءت هذه التعديلات بناءً على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي كلفها بذلك جلالة الملك.
وبين المنتدى أن تعزيز دور الأحزاب السياسية في مجلس النواب يعد أمرًا بالغ الأهمية، نظراً لكون أعضاء الأحزاب في المجلس يمتلكون نفوذًا أوسع، وقدرة أكبر على الوصول إلى الموارد مقارنةً بالأعضاء المستقلين؛ فوجودهم ضمن تشكيلٍ منظم، يمكّنهم من الحصول على الدعم، والتمويل، والقدرة على التحليل وإجراء الدراسات والأبحاث. علاوة على امتلاك أعضاء الأحزاب قدرة أكبر على تمرير التشريعات بفعالية، فاعتمادهم على التوافق الحزبي يمكنهم من حشد التأييد، وتوحيد الأصوات اللازمة لإقرار القوانين.
وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى أن أعضاء الأحزاب يعملون ضمن إطار برامجي "برنامج الحزب"، مما يوفر درجة عالية من الاتساق في رسم السياسات، ويسهم في صياغة تشريعات أكثر اتساقًا وشمولًا. مشيراً إلى أن أعضاء المجلس المستقلين يركزون على القضايا المحلية التي تلبي احتياجات ناخبيهم في دوائرهم المحلية.
وأوضح المنتدى في التقرير الى أن نتائج الانتخابات النيابية 2024 أظهرت مؤشرات فعلية حول التحول السياسي الذي يشهده الأردن، وخاصةً مع حصول عشرة أحزاب سياسية من أصل 36 حزبًا على المقاعد الـ41 المخصصة للدائرة الانتخابية الوطنية. كما استطاعت تلك الأحزاب العشرة أن تحصل بالمجمل على 63 مقعدًا نيابيًّا من أصل 97 مقعدًا مخصصًا للقوائم المحلية.
وبين التقرير الحضور المميز للمرأة في هذه الانتخابات، حيث حصلت النساء على 27 مقعدًا في المجلس، منهن 9 سيدات ينتمين إلى القوائم الحزبية، فيما كان نصف السيدات الـ18 اللاتي فزن بالمقاعد المخصصة للمرأة ينتمين إلى الأحزاب أيضًا.
وأشار المنتدى أنه من المرجح أن يكون من بين ال 34 نائبًا مستقلًّا عن الدوائر المحلية في المجلس لديهم أيدولوجيات أو أهداف مشتركة مع الأحزاب القائمة والممثلة في مجلس النواب.
ونوه المنتدى في ورقته الى أهمية أن ينظر أعضاء مجلس النواب الحاليين من "الأحزاب"، و"المستقلين على أن هذه الانتخابات هي بمثابة انطلاقه جديدة نحو التغيير الإيجابي، كون مجلسهم هو المجلس الأول في ظل التعديلات الدستورية، وقانون الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية لعام 2022. مشيراً إلى أنه تقع على عاتقهم مسؤولية تقدير التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، ومنها معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة، وارتفاع معدلات البطالة، والعجز المالي، وخدمة الدين العام المرتفعة، والفقر، وعدم المساواة.
كما أكد المنتدى على المسؤولية المشتركة لأعضاء المجلس في التعاون فيما بينهم من أجل الصالح العام، خاصة وأن الأحزاب السياسية الـ10 التي حصلت على 41 مقعدًا مخصصًا في الدائرة الانتخابية الوطنية، لديها أهداف اقتصادية مشتركة، تمحورت حول جذب الاستثمارات، وبناء اقتصاد قوي ومرن، وتحسين مستويات الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، والبيئة، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الإنتاجية والاستدامة في الاقتصاد الوطني.
وبين المنتدى في هذا السياق، أن تشكيل تحالف قوي ما بين الأحزاب في مجلس النواب 2024 يعد أيضًا نقطة انطلاقة قوية نحو تشكيل حكومات برلمانية مستقبلًا.
وأشار المنتدى في التقرير إلى أنه وبالمحصلة، فإن العمل التعاوني نحو الصالح العام ما بين مجلس النواب 2024 والحكومة سيعزز من ثقة الأردنيين في البرلمان، وفي الحكومة على حد سواء، تلك الثقة التي شهدت تراجعًا مستمرًّا منذ العام 2007، والتي وصلت إلى 17 % فقط عام 2022 في البرلمان، وفقًا لاستطلاع الباروميتر العربي.
وضمن المطلوب من المجلس النيابي العشرين في الملف الاقتصادي، أوصى منتدى الإستراتيجيات الأردني بضرورة قيام المجلس بمراجعة ومتابعة أداء الحكومة فيما يتعلق بالأداء الحالي للمالية العامة، للوصول إلى تبني سياسة مالية شفافة وأكثر كفاءة واستدامة. وأيضًا بمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لتسريع تنفيذ بعض المشاريع الحيوية والكبرى. إضافة الى القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، وحثها على تبني رؤية واضحة وإصلاحات جريئة في هذا القطاع الحيوي والمهمّ.
كما نوه المنتدى ضمن توصياته الى ضرورة قيام المجلس بمراجعة ومناقشة الحكومة والمعنيين فيما يتعلق بتنفيذ المبادرات المتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديدًا تلك المتعلقة بسوق رأس المال الأردني ضمن قطاع الخدمات المالية.
وأضاف، لا بد من توفير فرق عمل مهنية من أصحاب الاختصاص داخل مجلس النواب؛ لمساندة أعضائه في الأمور والقضايا الاقتصادية المتخصصة.
واختتم المنتدى تقريره، بالإشارة إلى أنه في حال تمكن المجلس الحالي من أداء دوره بالشكل المطلوب، فهذا سيزيد من مستوى الثقة في البرلمان، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرار النظام الديمقراطي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، والمشاركة السياسية، وتحقيق الرقابة والمساءلة على أداء الحكومة، وتحسين جودة السياسات والتشريعات.
MENAFN17092024000072011014ID1108685762
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.