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مؤشر البورصة ينخفض %0.19

9/17/2024 11:55:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2401.71 نقطة، بانخفاض نسبته 0.19 %.
بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2.126 عقد.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.29 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.17%، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.07 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، التأمين
1.47 %، 0.61 %، 0.09 %، 0.06 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التعليمية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، النقل، العقارات، الخدمات التجارية، البنوك 0.50 %،
0.49 %، 0.35 %، 0.33 %، 0.27 %،
0.26 %، 0.23 %، 0.14 %، 0.12 %،
0.04 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي زارة للاستثمار القابضة بنسبة 4.65 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.48 %، السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) بنسبة 4.48 %، تطوير العقارات بنسبة 3.92 %، والأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 3.01 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 8.33 %، الأولى للتمويل بنسبة 4.26 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.26 %، الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بنسبة %3.92، والبلاد للأوراق المالية والاستثمار بنسبة 3.85 %.

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