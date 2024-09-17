مؤشر البورصة ينخفض %0.19

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2401.71 نقطة، بانخفاض نسبته 0.19 %.
بلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 4.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2.126 عقد.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.29 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.17%، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.07 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، التأمين
1.47 %، 0.61 %، 0.09 %، 0.06 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التعليمية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، النقل، العقارات، الخدمات التجارية، البنوك 0.50 %،
0.49 %، 0.35 %، 0.33 %، 0.27 %،
0.26 %، 0.23 %، 0.14 %، 0.12 %،
0.04 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي زارة للاستثمار القابضة بنسبة 4.65 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.48 %، السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) بنسبة 4.48 %، تطوير العقارات بنسبة 3.92 %، والأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 3.01 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 8.33 %، الأولى للتمويل بنسبة 4.26 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.26 %، الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بنسبة %3.92، والبلاد للأوراق المالية والاستثمار بنسبة 3.85 %.
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