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كتاب التكليف.. رؤية لمستقبل الطاقة بالمملكة

9/17/2024 11:55:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - يولي جلالة الملك عبدالله الثاني قطاع الطاقة اهتماما كبيرا، في مسعى لتعزيز أمن الأردن الطاقي ودخوله ميادين الطاقة المتجددة بقوة، ليكون مركزا إقليميا للطاقة الخضراء ووضعه على خريطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية وصولا لدولة التعدين.
ويتجلى الاهتمام الملكي بالقطاع من خلال كتب التكليف السامي للحكومات والتي تستشرف المستقبل برؤية ثاقبة تركز على تعزيز الاستثمار بقطاع الطاقة والتحديث المستمر لخريطة الأردن الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها بفعالية بما يتوافق ورؤية التحديث الاقتصادي.
وفي كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور جعفر حسان، أكد جلالة الملك أن التعدين يعد أحد القطاعات الواعدة في النمو الاقتصادي.
وجاء في الكتاب "ولأن التعدين يعد أحد القطاعات الواعدة في النمو الاقتصادي، فعلى الحكومة الاهتمام به من خلال الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية في المملكة وتوجيه الاستثمارات إليها لتسريع الاستخدام التجاري والصناعي لهذه الموارد والغاز الطبيعي، وكذلك التوسع في الطاقة المتجددة والخضراء، ومنها الهيدروجين الأخضر، ما يشكل فرصة لتحقيق قفزات نوعية تسرع من التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة".
وفي هذا الإطار، تسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال النتائج المؤملة التي جرى التوصل إليها حتى الآن في مجال استكشاف الثروات المعدنية في مختلف مناطق المملكة، لوضع الأردن وبقوة على خريطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية.
وتدعو إستراتيجية الطاقة (2030-2020) والتي جاءت تحت عنوان "الاعتماد على الذات" إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، إذ وصلت النسبة حتى الآن إلى 27 بالمائة، وتستهدف نسبة تزيد على 31 بالمائة بحلول عام 2030، وربما تصل 50 بالمائة.
وأكد خبراء الطاقة أن الاهتمام الملكي بقطاع الطاقة نابع من استشراف ملكي ثاقب للمستقبل، إذ تعد الطاقة عصب العملية الاقتصادية، وتمثل الطاقة البديلة مجالا اقتصاديا واعدا، ولا بد من استغلال ما يتوفر في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة، واستغلال موقع الأردن الجغرافي للاستفادة من الثروات المعدنية المتاحة في جميع أنحاء المملكة.
وأكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأسبق المهندس عبد الفتاح الدرادكة، أن جلالة الملك يحمل هموم الوطن والمواطن، ويتابع المستجدات في الطاقة وأثر ذلك على النمو الاقتصادي.
وقال إن جلالته يؤكد دائما ضرورة استغلال موارد الأردن الطبيعية لتحقيق الأمن الطاقي وتعزيز النمو الاقتصادي، منوها أن استغلال الثروات الطبيعية من مصادر طاقة متجددة وغاز وثروات معدنية يعزز مكانة الأردن الاقتصادية ويضعه على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن ذلك يأتي في صلب خطة التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك، وكان لرئيس الوزراء المكلف دور مهم فيها.
وأشار إلى أن حديث جلالته عن الغاز الطبيعي يعكس أهمية الغاز الطبيعي المحلي في توليد الكهرباء والصناعات، ويجب البناء على مؤشرات ازدياد كميات الغاز المحلي المنتجة في الريشة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها للاستغناء ولو بشكل جزئي عن الغاز المستورد بجميع أشكاله سواء أكان مسالا أو من خلال الأنابيب.
أما بالنسبة للهيدروجين الأخضر، أكد المهندس الدرادكة أن الأردن وبتوجيهات جلالة الملك ومتابعته المستمرة كان سباقا ومتميزا في تبني الطاقة المتجددة ومساهمتها في خليط الطاقة، داعيا إلى التركيز على إنتاج الهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة واستغلال الطاقة المتجددة كمصدر طاقة لإنتاجه، نظرا لأهميته في الصناعة والنقل.
بدوره، أكد أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، أهمية التوجيهات الملكية من خلال كتاب التكليف السامي بخصوص التحول الطاقي للطاقة المتجددة والنقل الأخضر.
وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة من قبل فريق وطني ولجنة دائمة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس الأمة من النواب والأعيان، تستهدف تعزيز الاستثمارات بالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية بشكل كبير.
وبين أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي والاكتفاء الذاتي من خلال تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الحصول على طاقة مشجعة ونظيفة يعزز الاستثمارات الخارجية في المملكة.
وأوضح أهمية التوجيهات الملكية في تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة، والتي أصبحت المحرك الرئيس للاقتصاد في دول العالم، وبما يتناسب مع التوجيهات العالمية الخاصة بالتغيير المناخي والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أن الموقع الحيوي للأردن في قلب العالم العربي يمحنه فرصة ذهبية لتصدير الطاقة المتجددة إلى الدول العربية من خلال مشروع كبير وعملاق يجعل الأردن من أكثر المساهمين بالربط العالمي للطاقة المتجددة.
وبخصوص الهيدروجين الأخضر، دعا المهندس الطعاني إلى إنشاء مركز أبحاث وطني للهيدروجين الأخضر بحيث يكون الأردن سباقا لقيادة القطاع بكل الجوانب الفنية والبحث والتطوير والابتكار والتدريب، يدار من قبل إحدى الجامعات الرسمية، خاصة أن موضوع الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى المزيد من البحث والتطوير والابتكار على مستوى العالم.
من جانبه، قال خبير الطاقة والنفط هاشم عقل، إن كتب التكليف السامي للحكومات ما هي إلا برنامج عمل شامل لجميع مناحي الحياة وجميع القطاعات الاقتصادية.
وبين أن جلالته ركز بشكل مباشر على ضرورة تطوير الأداء الاقتصادي للأفضل، وبذل جميع الجهود للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، ما ينعكس بالضرورة على الاقتصاد الوطني وتوليد المزيد من فرص العمل.
وأضاف "من أهم روافع الاقتصاد والاستثمار تطوير وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، لاسيما أن الأردن يتمتع بأفضل الظروف الطبيعية والمناسبة للاستثمار في طاقة الرياح والشمس، حيث يتمتع الأردن بــ 314 يوم تشميس ودرجة حرارة مثالية للاستثمار في الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية".- (بترا-مشهور الشخانبة)

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