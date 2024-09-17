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شركة ريادية أردنية تعالج تحديات في قطاع الطاقة

9/17/2024 11:55:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– تمكن الريادي الأردني فايز العوران أخيرا من الفوز بلقب "سفير الريادة" عن محافظة الطفيلة، مع تميز مشروعه الريادي الذي أسسه قبل نحو عامين لمعالجة تحديات تواجه قطاع الطاقة عبر الإسهام في رفع كفاءة القطاع وتخفيض الكلف لضمان استدامته.
المشروع الذي يعمل عليه الريادي العوران يحمل اسم ( شركة ومضة للابتكار) أو بالإنجليزية (InnoWamda)، وهي شركة ناشئة أسسها في عام 2022 في محافظة الطفيلة، وهي شركة متخصصة في مجال الابتكار الأخضر و تطوير حلول مستدامة تعالج تحديات قطاع الطاقة الشمسية.
فايز العوران، الحاصل على درجة البكالوريوس المزدوجة في هندسة الطاقة وتقنيات الطاقة المستدامة والبيئة، أوضح أن الشركة تقوم على منتج رئيسي يحمل اسم (مشبك التصريف)
(SolarDrain Clamp).
وقال العوران "هو منتج حاصل على براءة اختراع، ويهدف إلى تعزيز كفاءة الألواح الشمسية من خلال تحسين تصريف المياه وتقليل تراكم الكلس والأتربة"، لافتا إلى عمل الشركة بجد للبدء بطرح هذا المنتج تجاريا.
وأكد على أهمية المنتج وما يقدمه من مزايا في إطالة عمر الألواح ليدعم مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال استخدامه كفاصل بين الألواح الشمسية أثناء عمليات النقل.
وأشار العوران، الذي يشارك باستمرار في تصميم وتنفيذ برامج تسريع للريادة والشركات الناشئة الخضراء، إلى أن الشركة تعمل أيضا على توفير خدمات تصميم منتجات عالية الجودة، وتصنيع منخفض الحجم، بالإضافة إلى خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وبين العوران أن الشركة منذ انطلاقتها تمكنت من إنجاز شراكات إستراتيجية مع شركات رائدة، والمشاركة في مؤتمرات دولية، والانضمام إلى العديد من مسرعات الأعمال.
وعن خطط الشركة الناشئة بين العوران أن الشركة تخطط لتوسيع نطاق حضورها في السوق، وتطوير منتجات جديدة، وخلق فرص عمل محلية، مع تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.
وزاد العوران "الشركة تعمل بجد للبدء بالتصنيع التجاري لمشبك التصريف (SolarDrain Clamp)، وزيادة قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي كما تهدف إلى دخول أسواق جديدة عبر شراكات إستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى لتطوير حلول مبتكرة جديدة، مع زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين منتجات الشركة.
وعن تعريفه الخاص لريادة الأعمال قال العوران: "هي رحلة مثيرة لتأسيس مشروعك الخاص، ابتداء بفكرة مبتكرة وانتهاء ببناء شركة ناجحة إنها عملية تحويل الأفكار إلى واقع ملموس، وتتطلب شغفا بالابتكار، وجرأة في تحمل المخاطر، وقدرة على التكيف مع التحديات المتغيرة".
ولفت إلى أن ثمة تحديات تواجه ريادة الأعمال في الأردن تشمل عدة جوانب، منها التمويل، الدعم الحكومي، والتشريعات، وتظهر بوضوح في المحافظات خارج العاصمة عمان.
وأكد على التحدي لغياب تعريف رسمي وواضح لريادة الأعمال والشركات الناشئة من قبل الحكومة ما يؤثر على برامج الدعم الحكومي، فالشركات الناشئة تختلف بشكل كبير عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في حاجتها إلى فترة زمنية أطول قد تصل إلى سنتين أو ثلاث قبل البدء في تحقيق الإيرادات، في حين أن المشاريع الصغيرة قد تحقق المبيعات منذ اليوم الأول، وهذا الفارق يتطلب وضع سياسات وبرامج دعم تراعي هذه الاختلافات وتلبي احتياجات الشركات الناشئة بشكل أدق.
وأشار إلى تحدي حجم السوق الأردني المحدود الذي يشكل عقبة إضافية لرواد الأعمال إذ إن قلة عدد السكان تعني فرصًا أقل لتحقيق مبيعات كافية، مما يجعل التوسع إلى أسواق إقليمية أو دولية ضرورة إستراتيجية لضمان استدامة ونمو الشركات الناشئة.
وعن أهمية التكنولوجيا ودورها في تطوير أعمال الرياديين قال العوران إنها تلعب دورا أساسيا، من خلال تمكين الشباب في متابعة تطورات قطاعاتهم وتلقي التدريبات عبر الإنترنت، ما يسهّل عليهم الوصول إلى الموارد والدعم اللازم.
وأشار إلى أن مشروعه على وجه الخصوص تمكن من خلال التكنولوجيات الحديثة من استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ما ساعده في تطوير منتجات مشروعه بتكلفة منخفضة، وجعل عملية الابتكار أكثر فعالية وموفرة للموارد.

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