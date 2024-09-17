شركة ريادية أردنية تعالج تحديات في قطاع الطاقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– تمكن الريادي الأردني فايز العوران أخيرا من الفوز بلقب "سفير الريادة" عن محافظة الطفيلة، مع تميز مشروعه الريادي الذي أسسه قبل نحو عامين لمعالجة تحديات تواجه قطاع الطاقة عبر الإسهام في رفع كفاءة القطاع وتخفيض الكلف لضمان استدامته.
المشروع الذي يعمل عليه الريادي العوران يحمل اسم ( شركة ومضة للابتكار) أو بالإنجليزية (InnoWamda)، وهي شركة ناشئة أسسها في عام 2022 في محافظة الطفيلة، وهي شركة متخصصة في مجال الابتكار الأخضر و تطوير حلول مستدامة تعالج تحديات قطاع الطاقة الشمسية.
فايز العوران، الحاصل على درجة البكالوريوس المزدوجة في هندسة الطاقة وتقنيات الطاقة المستدامة والبيئة، أوضح أن الشركة تقوم على منتج رئيسي يحمل اسم (مشبك التصريف)
(SolarDrain Clamp).
وقال العوران "هو منتج حاصل على براءة اختراع، ويهدف إلى تعزيز كفاءة الألواح الشمسية من خلال تحسين تصريف المياه وتقليل تراكم الكلس والأتربة"، لافتا إلى عمل الشركة بجد للبدء بطرح هذا المنتج تجاريا.
وأكد على أهمية المنتج وما يقدمه من مزايا في إطالة عمر الألواح ليدعم مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال استخدامه كفاصل بين الألواح الشمسية أثناء عمليات النقل.
وأشار العوران، الذي يشارك باستمرار في تصميم وتنفيذ برامج تسريع للريادة والشركات الناشئة الخضراء، إلى أن الشركة تعمل أيضا على توفير خدمات تصميم منتجات عالية الجودة، وتصنيع منخفض الحجم، بالإضافة إلى خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وبين العوران أن الشركة منذ انطلاقتها تمكنت من إنجاز شراكات إستراتيجية مع شركات رائدة، والمشاركة في مؤتمرات دولية، والانضمام إلى العديد من مسرعات الأعمال.
وعن خطط الشركة الناشئة بين العوران أن الشركة تخطط لتوسيع نطاق حضورها في السوق، وتطوير منتجات جديدة، وخلق فرص عمل محلية، مع تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.
وزاد العوران "الشركة تعمل بجد للبدء بالتصنيع التجاري لمشبك التصريف (SolarDrain Clamp)، وزيادة قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي كما تهدف إلى دخول أسواق جديدة عبر شراكات إستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى لتطوير حلول مبتكرة جديدة، مع زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين منتجات الشركة.
وعن تعريفه الخاص لريادة الأعمال قال العوران: "هي رحلة مثيرة لتأسيس مشروعك الخاص، ابتداء بفكرة مبتكرة وانتهاء ببناء شركة ناجحة إنها عملية تحويل الأفكار إلى واقع ملموس، وتتطلب شغفا بالابتكار، وجرأة في تحمل المخاطر، وقدرة على التكيف مع التحديات المتغيرة".
ولفت إلى أن ثمة تحديات تواجه ريادة الأعمال في الأردن تشمل عدة جوانب، منها التمويل، الدعم الحكومي، والتشريعات، وتظهر بوضوح في المحافظات خارج العاصمة عمان.
وأكد على التحدي لغياب تعريف رسمي وواضح لريادة الأعمال والشركات الناشئة من قبل الحكومة ما يؤثر على برامج الدعم الحكومي، فالشركات الناشئة تختلف بشكل كبير عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في حاجتها إلى فترة زمنية أطول قد تصل إلى سنتين أو ثلاث قبل البدء في تحقيق الإيرادات، في حين أن المشاريع الصغيرة قد تحقق المبيعات منذ اليوم الأول، وهذا الفارق يتطلب وضع سياسات وبرامج دعم تراعي هذه الاختلافات وتلبي احتياجات الشركات الناشئة بشكل أدق.
وأشار إلى تحدي حجم السوق الأردني المحدود الذي يشكل عقبة إضافية لرواد الأعمال إذ إن قلة عدد السكان تعني فرصًا أقل لتحقيق مبيعات كافية، مما يجعل التوسع إلى أسواق إقليمية أو دولية ضرورة إستراتيجية لضمان استدامة ونمو الشركات الناشئة.
وعن أهمية التكنولوجيا ودورها في تطوير أعمال الرياديين قال العوران إنها تلعب دورا أساسيا، من خلال تمكين الشباب في متابعة تطورات قطاعاتهم وتلقي التدريبات عبر الإنترنت، ما يسهّل عليهم الوصول إلى الموارد والدعم اللازم.
وأشار إلى أن مشروعه على وجه الخصوص تمكن من خلال التكنولوجيات الحديثة من استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ما ساعده في تطوير منتجات مشروعه بتكلفة منخفضة، وجعل عملية الابتكار أكثر فعالية وموفرة للموارد.
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