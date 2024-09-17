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قطاع صالات الأفراح.. موسم مخيب للآمال

9/17/2024 11:55:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- بينما يشارف موسم الصيف على الانتهاء يؤكد عاملون في قطاع صالات الأفراح، أنه ثمة حالة مخيبة للآمال سادت خلال الفترة الماضية وسط تراجع الإقبال.
وقدر العاملون تراجع حركة الإقبال على قطاع صالات الأفراح خلال موسم الصيف الحالي بنحو 65 % مقارنة مع موسم الصيف الماضي، رغم انخفاض تكلفة الحجوزات للموسم الحالي بحوالي 40 % عن مستويات تكلفة موسم صيف العام الماضي.
أرجع العاملون تراجع حركة الإقبال على قطاع صالات الأفراح والمناسبات إلى مجموعة من العوامل، ومنها الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة والتي انعكست على تراجع حالات الزواج أو اكتفاء المتزوجين بإقامة حفلات زفاف في مراسم عائلية محدودة، إضافة إلى التداعيات الاجتماعية التي تركها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، علاوة على استمرار مشكلة ممارسة بعض المزارع الخاصة لنشاط القطاع.
وقال نقيب نقابة أصحاب صالات الأفراح والمناسبات (تحت التأسيس) مأمون المناصير: "إن قطاع صالات الأفراح في السوق المحلية، شهد خلال فصل الصيف الحالي تراجعا واضحا في حجم نشاطه بتسجيله تراجعا بنسبة تترواح ما بين 60-70 %، قياسا مع موسم الصيف الماضي".
ولفت المناصير إلى أن القطاع تعرض لنكسة حقيقية في موسم الصيف الذي يعد الموسم الفعلي للقطاع، إذ كانت التوقعات تشير إلى تحسنه ووصوله إلى أفضل مستوى منذ جائجة "كورونا".
وعزا المناصير تراجع نشاط القطاع إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والتي انعكست على تراجع حالات الزواج أو اكتفاء المتزوجين بإقامة حفلات زفاف في مراسم عائلية محدودة، إضافة إلى تأثر المواطنين معنويا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتخلي كثير من العائلات عن إقامة الأفراح لأبنائها تضامنا مع الأشقاء في غزة، إلى جانب استمرار مشكلة ممارسة بعض المزارع الخاصة لنشاط القطاع.
وأشار المناصير إلى أن أغلب الصالات وقاعات الأفراح خفضت تكاليف حجوزات المناسبات لديها خلال موسم الصيف، على الرغم من ارتفاع الكلف التشغيلية عليها بهدف تحسين الإقبال، إلا أن تأثير ذلك بقي محدودا.
وأمام تردي نشاط القطاع طالب المناصير الحكومة بضرورة مساندة القطاع وتوفير الدعم اللازم له، وتخفيض الكلف التشغيلية والرسوم المختلفة المترتبة عليه، فضلا عن ضبط حالة التعدي على نشاطه التي تمارسها بعض المزارع الخاصة.
من جانبه، أكد المستثمر في القطاع رياض الصعيدي أن حركة الإقبال على قاعات وصالات الأفراح لموسم الصيف الحالي، جاءت أقل من المأمول ولم ترق إلى مستوى تطلعات العاملين بالقطاع، مقدرا حجم انخفاض الإقبال بحوالي 60 % مقارنة مع صيف الموسم الماضي.
وأوضح الصعيدي أن متوسط عدد الحجوزات الشهرية للصالة الواحدة في العام الحالي، انخفضت إلى ما يترواح ما بين 6-7 حجوزات شهريا مقارنة مع الموسم الماضي، التي بلغ متوسط الحجوزات الشهرية فيها لفصل الصيف والمتمثل بأشهر (حزيران، تموز، آب وأيلول) بنحو 15 حجز شهريا.
وبين الصعيدي أن تراجع حركة الإقبال دفعت الكثير من الصالات إلى خفض تكلفة الحجوزات لديها بحوالي 40 %، إلا أن ذلك لم يغير من حالة ضعف الإقبال التي استمرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لافتا إلى أن القطاع انتعش بشكل محدود خلال أسبوع بعد نتائج الثانوية العامة.
وأعاد الصعيدي انخفاض حركة الإقبال على قاعات الأفراح من قبل المواطنين بصورة رئيسية، إلى التداعيات الاجتماعية التي تركها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلا عن تغيير الظروف الاقتصادية والانماط الاستهلاكية والإنفاقية للمواطنين والميل نحو ترشيد نفقاتهم.
واتفق المستثمر في القطاع عيسى أبو هديب مع سابقيه، حول سلبية نشاط قطاع صالات الأفراح والمناسبات خلال فصل الصيف الحالي، مبينا أن حجم الحجوزات في القطاع تراجع خلال الصيف الحالي بأكثر من 50 %، مقارنة بالصيف الماضي.
وبين أبو هديب أن ضعف الحركة التجارية دفع العديد من الصالات إلى تنظيم عروض كبيرة بما فيها يوم الذروة الأسبوعي للقطاع وهو الجمعة، والذي عادة ما تزيد خلاله الأسعار عن بقية أيام الأسبوع، حيث انخفضت كلفة الحجز ليوم الجمعة في الموسم الحالي، من 2500 دينار في الموسم الماضي إلى 1700 دينار.
ودعا أبو هديب الحكومة إلى ضرورة الالتفات إلى قطاع الصالات الذي ما يزال يعاني منذ فترة جائحة "كورونا" وتقديم الدعم له، لافتا إلى أن نشاط صالات الأفراح يحرك أيضا قطاعات أخرى رديفة كقطاع الحلويات والمطاعم وقطاع خدمات الضيافة،علاوة على أنه يشغل عددا كبيرا من العمالة ومعظمهم من الأردنيين.
ويقدر عدد قاعات وصالات الأفراح في المملكة بنحو ألف صالة، ويبلغ عدد العاملين فيها بحوالي 30 ألف عامل معظمهم من الأردنيين.

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