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هورنر يحذر ريد بول.. وسائق أرجنتيني جديد يسرق الأضواء

9/17/2024 11:55:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أصر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول، على أنه يتوجب على أبطال العالم "الهجوم" الآن بعد فقدان الصدارة لصالح ماكلارين.
جاء فوز أوسكار بياستري بجائزة أذربيجان الكبرى، إلى جانب مركز لاندو نوريس الرابع، بالتوازي مع حادث سيرجيو بيريز المتأخر مع كارلوس ساينز جونيور سائق فيراري، وعطلة نهاية أسبوع ماكس فيرشتابن الضعيفة، ليؤدي إلى تراجع ريد بول من صدارة الترتيب العام للمرة الأولى منذ جائزة ميامي الكبرى 2022.
كما قلص نوريس الفارق مع فيرشتابن في بطولة السائقين، بالرغم من أنه فعل ذلك بثلاث نقاطٍ فقط، ليزيد من المكاسب التي حققها في هولندا وإيطاليا، حيث تواجه ريد بول حاجة كبيرة لقلب أدائها بعد معاناتها في ثلاث جولات متتالية.
وأشار هورنر إلى الحد من الضرر، حيث قال: "لو نظرنا إلى الوضع قبل عطلة نهاية الأسبوع، وبناء على موقعنا في مونزا، وما حققه، فقد كسب ثلاث نقاط؟".
لكنه واصل قائلا: "ذلك محبط، خصوصا بعد موقع تأهل لاندو، لم نتغلب عليه، لكن لحسن الحظ لم يحقق الكثير من النقاط. لكن علينا البناء على ما تعلمناه بالفعل، وهناك الكثير من السباقات المتبقية".
وأردف: "تلقينا ضربة موجعة في بطولة الصانعين اليوم، لكن الفارق بيننا 20 نقطة الآن، لذا علينا الهجوم. ما تزال أمامنا سبعة سباقات، وسباقان قصيران. هناك الكثير من النقاط المتاحة على حلبات مختلفة، لذا لم تنتهِ المعركة".
وجاء عدم تناغم فيرشتابن مع سيارة "آر بي 20"، ليتضح أكثر عبر تفوق بيريز عليه في التصفيات للمرة الأولى، منذ جائزة ميامي الكبرى العام الماضي.
وأظهر المكسيكي أفضل أداء له هذا الموسم لينافس بياستري وشارل لوكلير، لكن عندما انضم ساينز إلى المعركة فقد وقعت الحادثة التي بددت نتيجته القوية.
وقال هورنر حول سباق بيريز: "ذلك محبط، لأن تشيكو كان يجب أن يصعد إلى منصة التتويج في المركز الثالث على الأقل، وعلى الأرجح الثاني".
وأكمل: "أعتقد أنه كان بوسعه الفوز بذلك السباق، لولا ما حدث.. خسر الكثير من الوقت خلف ألكسندر ألبون في البداية ومن ثم خلف لاندو، عندما كان على إطارات جديدة وكان أوسكار ما يزال على إطارات قديمة".
والد بيريز في المستشفى
تم نقل أنتونيو بيريز، والد سيرجيو بيريز سائق ريد بول، إلى المستشفى، بعد أن وجد غائباً عن الوعي في منزله بعد سباق باكو.
صاحب الـ65 عاماً، والذي لطالما شوهد خلال الجولات برفقة ابنه، كان يتابع السباق من منزله في المكسيك.
ووفقاً للصحافة المكسيكية، فإن أنتونيو وجد غائباً عن الوعي في حمام منزله، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ويبدو أنه يتعالج من احتشاء في العضلة القلبية، أو أعراض ما قبل الاحتشاء، والتي تحصل قبل الذبحة القلبية.
وحصلت هذه الواقعة بعد وقت قصير من حادثة ابنه بيريز وكارلوس ساينز سائق فيراري، في اللفة ما قبل الأخيرة من سباق باكو، والتي قضت على سباق كل منهما وآمالهما في منصة التتويج.
ويخضع والد بيريز حالياً إلى مراقبة طبية داخل المستشفى في مكسيكو سيتي، وهو في حالة صحية مستقرة.
فيرشتابن يشيد بكولابينتو
أثنى ماكس فيرشتابن سائق ريد بول على فرانكو كولابينتو الذي يقود مع ويليامز بديلا عن لوجان سارجنت، وذلك أن تجاوز الأرجنتيني لبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون والإنهاء أمامه في سباق باكو.
وسجل كولابينتو النقاط من ثاني مشاركة له على متن سيارة ويليامز، وعبر كولابينتو العلم المرقط ثامناً أمام هاميلتون ليمنح فريقه نقاطاً ثمينة.
ولم يتألق الأرجنتيني الشاب في السباق وحسب، بل لفت الأنظار حين وصل للقسم الثالث من التصفيات كذلك، وهذه إنجازات لم يفلح في تحقيقها سارجنت.
وعبر فيرشتابن بطل العالم ثلاث مرات، عن إعجابه بالبداية القوية لمسيرة كولابينتو المهنية، لكنه أبدى أسفه لأن هذه التأدية القوية قد لا تبقى في البطولة، خصوصا وأن عقد الأرجنتيني لا يمتد إلا حتى نهاية الموسم الحالي.
وقال فيرشتابن: "إنها بداية قوية جداً. لكن ليس لديه أي مقعد للعام المقبل، وذلك أمر مؤسف حقاً. على أي حال، إنه سائق جيد، وقد ترك بصمة بالفعل".
ويعتبر كولابينتو حديث العهد بالفعل في الفورمولا 1، حتى أن هاميلتون نسي اسمه حين كان يثني على أدائه وأداء أوليفر بيرمان الذي قاد مع هاس في باكو.
وقال هاميلتون: "من الرائع رؤية موهبتين رائعتين بالفعل. قام أوليفر بعمل رائع أثناء منافسته. كانت منافسة قاسية لكن نزيهة، ولا أذكر اسم سائق ويليامز الآخر.. كولابينتو! لقد قام بعمل رائع كذلك اليوم".
يشار إلى أن ويليامز قد حددت بالفعل تشكيلتها لموسم 2025 المقبل، حيث سيقود كارلوس ساينز إلى جانب أليكسندر ألبون.
ويبدو أن فرصة كولابينتو المنطقية الوحيدة المتبقية، تتمحور حول أودي، التي ما تزال تبحث عن زميل لنيكو هولكنبرج.
لوكلير: ردة فعل فيراري متأخرة
اعترف شارل لوكلير سائق فيراري بأن فريقه تأخر في ردة الفعل، وكان يجب أن يتحلى بمزيد من الحزم خلال سباق جائزة أذربيجان الكبرى، الذي كان يتصدره قبل وقفة الصيانة.
كان لوكلير في صدارة سباق باكو وبفارق يقارب 6 ثوان أمام منافسه أوسكار بياستري سائق ماكلارين.
لكن بياستري دخل منصة الصيانة قبله، وتأخرت فيراري في الرد، حيث بقي لوكلير لفتين إضافيتين قبل دخول منصة الصيانة لتبديل إطاراته.
وحين خرج تفاجأ أن الفارق أمام بياستري تقلص إلى ثانية ونصف، وكان الأسترالي على إطارات ضمن نافذة عمل أفضل، حيث استفاد من ذلك وضغط على لوكلير ليتجاوزه نحو الصدارة.
وتشبث سائق ماكلارين بالمركز الأول حتى النهاية، ليقطع العلم المرقط أولا أمام لوكلير.
واعترف سائق موناكو أنه كان يتوجب على فيراري عدم الانتظار، وإدخاله إلى المنصة مباشرة في اللفة التالية لضمان فارق مريح أمام بياستري، حيث أجاب بعد سؤاله عما كان ليعدله في الاستراتيجية: "كنتُ لأدخل المنصة قبل لفة".
وأكمل: "أعتقد أن الأمر كان يتمحور حول الحفاظ على الفارق أمام أوسكار وعدم التعرض للضغط حين تخرج للمسار، وتحاول تحمية الإطارات كما حصل معي".
وأضاف: "ذلك موقف لا تريد أن يحصل معك على الإطلاق، لكن من السهل قول ذلك بعد السباق".
وتابع: "قام أوسكار وماكلارين بعمل أفضل مني ومن فيراري.. إنهم يستحقون الفوز". -(وكالات)

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