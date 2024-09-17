هورنر يحذر ريد بول.. وسائق أرجنتيني جديد يسرق الأضواء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أصر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول، على أنه يتوجب على أبطال العالم "الهجوم" الآن بعد فقدان الصدارة لصالح ماكلارين.
جاء فوز أوسكار بياستري بجائزة أذربيجان الكبرى، إلى جانب مركز لاندو نوريس الرابع، بالتوازي مع حادث سيرجيو بيريز المتأخر مع كارلوس ساينز جونيور سائق فيراري، وعطلة نهاية أسبوع ماكس فيرشتابن الضعيفة، ليؤدي إلى تراجع ريد بول من صدارة الترتيب العام للمرة الأولى منذ جائزة ميامي الكبرى 2022.
كما قلص نوريس الفارق مع فيرشتابن في بطولة السائقين، بالرغم من أنه فعل ذلك بثلاث نقاطٍ فقط، ليزيد من المكاسب التي حققها في هولندا وإيطاليا، حيث تواجه ريد بول حاجة كبيرة لقلب أدائها بعد معاناتها في ثلاث جولات متتالية.
وأشار هورنر إلى الحد من الضرر، حيث قال: "لو نظرنا إلى الوضع قبل عطلة نهاية الأسبوع، وبناء على موقعنا في مونزا، وما حققه، فقد كسب ثلاث نقاط؟".
لكنه واصل قائلا: "ذلك محبط، خصوصا بعد موقع تأهل لاندو، لم نتغلب عليه، لكن لحسن الحظ لم يحقق الكثير من النقاط. لكن علينا البناء على ما تعلمناه بالفعل، وهناك الكثير من السباقات المتبقية".
وأردف: "تلقينا ضربة موجعة في بطولة الصانعين اليوم، لكن الفارق بيننا 20 نقطة الآن، لذا علينا الهجوم. ما تزال أمامنا سبعة سباقات، وسباقان قصيران. هناك الكثير من النقاط المتاحة على حلبات مختلفة، لذا لم تنتهِ المعركة".
وجاء عدم تناغم فيرشتابن مع سيارة "آر بي 20"، ليتضح أكثر عبر تفوق بيريز عليه في التصفيات للمرة الأولى، منذ جائزة ميامي الكبرى العام الماضي.
وأظهر المكسيكي أفضل أداء له هذا الموسم لينافس بياستري وشارل لوكلير، لكن عندما انضم ساينز إلى المعركة فقد وقعت الحادثة التي بددت نتيجته القوية.
وقال هورنر حول سباق بيريز: "ذلك محبط، لأن تشيكو كان يجب أن يصعد إلى منصة التتويج في المركز الثالث على الأقل، وعلى الأرجح الثاني".
وأكمل: "أعتقد أنه كان بوسعه الفوز بذلك السباق، لولا ما حدث.. خسر الكثير من الوقت خلف ألكسندر ألبون في البداية ومن ثم خلف لاندو، عندما كان على إطارات جديدة وكان أوسكار ما يزال على إطارات قديمة".
والد بيريز في المستشفى
تم نقل أنتونيو بيريز، والد سيرجيو بيريز سائق ريد بول، إلى المستشفى، بعد أن وجد غائباً عن الوعي في منزله بعد سباق باكو.
صاحب الـ65 عاماً، والذي لطالما شوهد خلال الجولات برفقة ابنه، كان يتابع السباق من منزله في المكسيك.
ووفقاً للصحافة المكسيكية، فإن أنتونيو وجد غائباً عن الوعي في حمام منزله، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ويبدو أنه يتعالج من احتشاء في العضلة القلبية، أو أعراض ما قبل الاحتشاء، والتي تحصل قبل الذبحة القلبية.
وحصلت هذه الواقعة بعد وقت قصير من حادثة ابنه بيريز وكارلوس ساينز سائق فيراري، في اللفة ما قبل الأخيرة من سباق باكو، والتي قضت على سباق كل منهما وآمالهما في منصة التتويج.
ويخضع والد بيريز حالياً إلى مراقبة طبية داخل المستشفى في مكسيكو سيتي، وهو في حالة صحية مستقرة.
فيرشتابن يشيد بكولابينتو
أثنى ماكس فيرشتابن سائق ريد بول على فرانكو كولابينتو الذي يقود مع ويليامز بديلا عن لوجان سارجنت، وذلك أن تجاوز الأرجنتيني لبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون والإنهاء أمامه في سباق باكو.
وسجل كولابينتو النقاط من ثاني مشاركة له على متن سيارة ويليامز، وعبر كولابينتو العلم المرقط ثامناً أمام هاميلتون ليمنح فريقه نقاطاً ثمينة.
ولم يتألق الأرجنتيني الشاب في السباق وحسب، بل لفت الأنظار حين وصل للقسم الثالث من التصفيات كذلك، وهذه إنجازات لم يفلح في تحقيقها سارجنت.
وعبر فيرشتابن بطل العالم ثلاث مرات، عن إعجابه بالبداية القوية لمسيرة كولابينتو المهنية، لكنه أبدى أسفه لأن هذه التأدية القوية قد لا تبقى في البطولة، خصوصا وأن عقد الأرجنتيني لا يمتد إلا حتى نهاية الموسم الحالي.
وقال فيرشتابن: "إنها بداية قوية جداً. لكن ليس لديه أي مقعد للعام المقبل، وذلك أمر مؤسف حقاً. على أي حال، إنه سائق جيد، وقد ترك بصمة بالفعل".
ويعتبر كولابينتو حديث العهد بالفعل في الفورمولا 1، حتى أن هاميلتون نسي اسمه حين كان يثني على أدائه وأداء أوليفر بيرمان الذي قاد مع هاس في باكو.
وقال هاميلتون: "من الرائع رؤية موهبتين رائعتين بالفعل. قام أوليفر بعمل رائع أثناء منافسته. كانت منافسة قاسية لكن نزيهة، ولا أذكر اسم سائق ويليامز الآخر.. كولابينتو! لقد قام بعمل رائع كذلك اليوم".
يشار إلى أن ويليامز قد حددت بالفعل تشكيلتها لموسم 2025 المقبل، حيث سيقود كارلوس ساينز إلى جانب أليكسندر ألبون.
ويبدو أن فرصة كولابينتو المنطقية الوحيدة المتبقية، تتمحور حول أودي، التي ما تزال تبحث عن زميل لنيكو هولكنبرج.
لوكلير: ردة فعل فيراري متأخرة
اعترف شارل لوكلير سائق فيراري بأن فريقه تأخر في ردة الفعل، وكان يجب أن يتحلى بمزيد من الحزم خلال سباق جائزة أذربيجان الكبرى، الذي كان يتصدره قبل وقفة الصيانة.
كان لوكلير في صدارة سباق باكو وبفارق يقارب 6 ثوان أمام منافسه أوسكار بياستري سائق ماكلارين.
لكن بياستري دخل منصة الصيانة قبله، وتأخرت فيراري في الرد، حيث بقي لوكلير لفتين إضافيتين قبل دخول منصة الصيانة لتبديل إطاراته.
وحين خرج تفاجأ أن الفارق أمام بياستري تقلص إلى ثانية ونصف، وكان الأسترالي على إطارات ضمن نافذة عمل أفضل، حيث استفاد من ذلك وضغط على لوكلير ليتجاوزه نحو الصدارة.
وتشبث سائق ماكلارين بالمركز الأول حتى النهاية، ليقطع العلم المرقط أولا أمام لوكلير.
واعترف سائق موناكو أنه كان يتوجب على فيراري عدم الانتظار، وإدخاله إلى المنصة مباشرة في اللفة التالية لضمان فارق مريح أمام بياستري، حيث أجاب بعد سؤاله عما كان ليعدله في الاستراتيجية: "كنتُ لأدخل المنصة قبل لفة".
وأكمل: "أعتقد أن الأمر كان يتمحور حول الحفاظ على الفارق أمام أوسكار وعدم التعرض للضغط حين تخرج للمسار، وتحاول تحمية الإطارات كما حصل معي".
وأضاف: "ذلك موقف لا تريد أن يحصل معك على الإطلاق، لكن من السهل قول ذلك بعد السباق".
وتابع: "قام أوسكار وماكلارين بعمل أفضل مني ومن فيراري.. إنهم يستحقون الفوز". -(وكالات)
MENAFN17092024000072011014ID1108685757