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مانشستر سيتي يستضيف إنتر ميلان في إعادة لنهائي إسطنبول 2023

9/17/2024 11:55:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يدخل مانشستر سيتي الإنجليزي، مواجهته الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي اليوم، بذكريات محببة إلى قلبه يعود تاريخها لأكثر من عام.
التقى الفريقان في نهائي المسابقة العام الماضي بمدينة إسطنبول، عندما تمكن الفريق الإنجليزي من تحقيق الفوز، بهدف وحيد أحرزه لاعب وسطه الإسباني رودري.
وسيكون الموسم الجديد من المسابقة القارية على موعد مع تغيير جذري، حيث توسعت المشاركة من 32 فريقا إلى 36، بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثماني فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار.
هذا التغيير لم يعجب الكثير من اللاعبين، ومن بينهم السويسري مانويل أكانجي مدافع سيتي، وذلك بسبب زيادة عدد المباريات في موسم يشهد أيضا، مشاركة الفريق الإنجليزي في مونديال الأندية بنظامه الجديد الموسع في الولايات المتحدة.
وقال: "الأمور أصبحت أكثر تعقيدا. نلعب ضد فرق مختلفة، ثم إن إنتر لا يواجه خصومنا نفسها. لقد أصبحت المسابقة أكبر وهناك المزيد من المباريات".
وأضاف ابن الـ29 عاما: "ثم لدينا كأس العالم للأندية في نهاية الموسم. إنها مباراة بعد مباراة ولا أعرف كيف ستسير الأمور في السنوات القليلة المقبلة".
وتابع: "الأمر صعب للغاية، لا نفكر فقط في هذا الموسم ولكن أيضا في الموسم المقبل. متى سنأخذ إجازات؟ لا توجد فترات توقف في الشتاء. إذا كنا محظوظين، نحصل على أسبوعين، ثم يجب علينا العودة والدخول في الموسم المقبل. لا نهاية لهذا. لا أعرف كيف ستسير الأمور. ربما سأعتزل في سن الثلاثين!".
وعلى الرغم من شكواه، يستمتع أكانجي بفرصة لقاء إنتر مجددا بعد موسم التتويج بثلاثية قبل 15 شهرا وتحقيق اللقب القاري لأول مرة، بعدما كان قريبا منه في نهائي العام 2021 أمام تشلسي.
وعلق أكانجي: "أتطلع للمباراة، حتى مع الصيغة الجديدة. أعتقد أن الصيغة القديمة كانت أفضل لكننا ما نزال نواجه أقوى الفرق ونبدأ بمواجهة رائعة أمام إنتر. آخر مرة تواجهنا كانت في النهائي، لذا كانت ذكريات جيدة بالنسبة إلينا".
لكن حملة الدفاع عن اللقب في الموسم الماضي انتهت في ربع النهائي على يد ريال مدريد الإسباني، المتوج لاحقا بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي.
ويبدو المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في أفضل أحواله بعدما سجل تسعة أهداف في أربع مباريات منذ انطلاق الموسم، إلى جانب هدف مع منتخب بلاده أمام النمسا ضمن دوري الأمم الأوروبية.
وقد يكون الفريق مكتملا بعد مشاركة لاعب الوسط الإسباني رودري صاحب هدف الفوز في اللقاء الأخير، لـ45 دقيقة أمام برنتفورد في المباراة الماضية ضمن الدوري، وذلك عقب تعافيه من إصابة تعرض لها في نهائي كأس أوروبا أمام إنجلترا.
وشهدت المباراة الأخيرة مشاركة أساسية أولى أيضا، لكل من: الظهير كايل ووكر وقلب الدفاع جون ستونز.
وقال المدرب الإسباني بيب جوارديولا: "دخل رودري ولعب بشكل جيد جدا. خاض 45 دقيقة وسألته عن شعوره وقال إنه جيد. إنه لاعب مهم جدا بالنسبة إلينا".
في المقابل، لم تكن انطلاقة إنتر مميزة في الدوري ولو أنه لم يخسر، لكنه تعثر أمام مونزا وجنوا.
وتبقى عودة المدافع الهولندي ستيفان دي فري إلى صفوف الفريق ومشاركته لأول مرة هذا الموسم، النقطة الإيجابية الأبرز بالنسبة إلى المدرب سيموني إينزاجي.
من ناحية ثانية، لم يتحقق حلم باريس سان جيرمان بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بصيغته السابقة، وهو يتطلع إلى أن تحمل الجديدة الفرج للنادي الفرنسي الذي بدأ الموسم في الدوري بأربعة انتصارات متتالية، وسيكون ضيفه جيرونا الإسباني اختباره القاري الأول.
كان الفريق المملوك قطريا، تغلب على بريست وليل بنتيجة واحدة (3-1)، وكلاهما يشاركان في دوري الأبطال هذا الموسم.
وقال المدرب إنريكي قبل المواجهة مع ليل في المرحلة الثالثة: "سيلعبون في دوري أبطال أوروبا، لذا نحن نتوقع مباراة على مستوى المسابقة ومن المشوق دائما لعب مباريات مثل هذه".
ويأمل الفريق الباريسي في أن يسجل في هذه المباراة حتى لا يحقق رقما سلبيا تاريخيا بالنسبة إليه، وهو عدم التسجيل في ثلاث مباريات متتالية ضمن المسابقة (امتدادا للموسم الماضي)، علما أن فريق إنريكي سجل 16 هدفا في أربع مباريات ضمن الدوري، وذلك على الرغم من رحيل نجمه الهداف التاريخي كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الصيف.
في المقابل، يغيب عنه الحارس الإيطالي جانلويجي دورناروما بسبب "انزعاج عضلي" في الفخذ الأيمن".
أما جيرونا الذي كان مفاجأة الموسم الماضي باحتلاله المركز الثالث في الدوري، فيشارك للمرة الأولى في المسابقة الأوروبية ولا يبدو أنه بالقوة نفسها التي أظهرها بعدما خسر هدافه الأوكراني أرتيم دوفبيك لروما الإيطالي، ولاعب الوسط أليكس جارسيا لباير ليفركوزن الألماني.
فاز الفريق في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل مرة في الدوري منذ انطلاقه. مباراته الأخيرة انتهت بسقوط كبير أمام ضيفه برشلونة 1-4.
بدوره، يلعب الوصيف دورتموند أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي في أول مباراة للمدرب الجديد نوري شاهين ضمن المسابقة.
وكان الفريق بدأ بشكل جيد جدا بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل في الدوري، ويأمل بتحقيق نتيجة إيجابية جديدة أمام كلوب بروج بعد فوزه عليه ثلاث مرات في آخر أربع مواجهات تعادلا في واحدة منها.
ويلعب بولونيا الإيطالي في المسابقة لأول مرة بعد انتظار دام 60 عاما، وستكون مباراته الأولى أمام ضيفه شاختار دونتسك الأوكراني، فيما يحل سالزبورج النمساوي ضيفا على سبارتا براغ التشيكي، ويستضيف سلتيك الأسكتلندي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي. -(وكالات)

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