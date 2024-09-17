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جونز: عانيت من الإساءات طوال مسيرتي مع مانشستر يونايتد

9/17/2024 11:55:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - كشف مدافع مانشستر يونايتد السابق فيل جونز، عن تأثره بسنوات من الإساءة والألم النفسي الذي عانى منه على أيدي المنتقدين. واعترف الدولي الإنجليزي السابق، أنه لم يتمكن من التغلب على الأمر، إلا بمساعدة علاج وطبيب نفسي.
وتجنب جونز (32 عامًا)، الذي اعتزل الشهر الماضي الجمهور، ونادرًا ما ذهب إلى المطاعم وتهرب من التحدث إلى زملائه في الفريق. وفي الوقت نفسه، لم يكن المشجعون الذين أساءوا إليه على دراية بالتأثير الحقيقي للإصابات التي عانى منها اللاعب واستمرت 14 عامًا.
واعترف جونز في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن"، أن ألم ركبته اليمنى كان مدمرا، واحتاج بانتظام إلى مسكنات الألم.
وقال جونز: "تحصل على الكثير من المال لذلك لا يسمح لك بأن يكون لديك مشاعر أو عواطف، الإصابات الجسدية جعلتني ضعيفًا ذهنيا في بعض الأحيان".
وأضاف: "من الواضح أن الناس سيسألون.. هل هو مصاب دائمًا؟" وكأنهم يعتقدون أنني استيقظ ذات يوم وأفكر.. نعم، أتمنى أن أكون مصابًا اليوم".
وتابع: "لكن آلية التعامل الخاصة بي كانت تتعلق بالصمت والحذر، وأن أحمي عائلتي المقربة، لم أكن أتواصل بشكل جيد حتى مع أصدقائي".
وحاول جونز الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أصدقاءه كانوا يطلعونه على الأمر، وقال: "كنت أمر من أمام الناس في الشارع ويقولون شيئًا ما وكان ذلك مزعج حقًا، تسمع الناس يهمسون.. أوه ها هو كثير الإصابات. يقول الناس.. بهذه الطريقة لا يجب أن تتقاضى هذه الأموال".
وأردف: ""لو علموا فقط ما كنت أفعله خلف الكواليس لتصحيح الأمور. لو انطبق الأمر عليهم سأقول لهم.. "سأخبرك بما سأفعله، سأتقاضى المال بدلا منك وأرى ما إذا كنت ستعود إلى العمل.. يجب على الجميع كسب المال".
وأكمل: "لقد وجدت صعوبة بالغة في الذهاب إلى المطاعم لسنوات. كنت أخفض رأسي عندما أمشي وسط الحشود وما إلى ذلك. لم أكن أريد أن يلاحظني الناس".
وبعد جراحة أجراها خلال فترة لعبه مع بلاكبيرن، بدا أن جونز قد تعافى لكن ركبته أصيبت مرة أخرى، وبعد عام من انتقاله إلى مانشستر يونايتد، واضطر الجراحون إلى إزالة الغضروف المفصلي، وقاتل مرة أخرى ولكن في النهاية اضطر إلى اللعب مع احتكاك العظام ببعضها البعض، الأمر الذي أثر عليه.
وعلى الرغم من أنه لم يتعاف تمامًا، قال جونز: "إنه لم يدخر جهدًا لمواصلة اللعب"، واستطرد: "كانت ركبتي تتورم. كنت أرتدي أحذية ضاغطة، وكنت أقضي الوقت في حمام السباحة، وأتعافى، وأحاول التخلص من كل الالتهابات، كنت أشعر بآلام حادة للغاية في كل مرة أمرر فيها الكرة. كان الألم لا يصدق".
وواصل: "عندما أنظر إلى الوراء الآن، أقول.. يا إلهي، وأهنئ نفسي على تجاوز تلك الفترات. كان اللاعبون والطاقم الفني يعلمون أنني أعاني من آلام في الركبة، لكنني أخفيت ذلك جيدًا".
وعلى الرغم من تناول مسكنات قوية للألم، كشف جونز أن طبيب الفريق كان سيضطر في النهاية إلى حقن ركبته قبل المباريات.
وبعد سنوات من رؤية الجراحين والمتخصصين، أوضح جونز أنه قضى وقتًا أطول على طاولة العلاج من الملعب، وبدأ في الحضور متأخرًا عمدًا للعلاج الطبيعي لتجنب زملاءه في الفريق الذين يقصدون الخير ويسألونه باستمرار عن حالة ركبته، ثم بدأ ألمه يؤثر على حياته الأسرية، حتى أنه أراد من زوجته كايا أن تزيل بعض الإنجازات في منزله، لأنه شعر بأنه "لا قيمة له".
لكن في النهاية، ومن أجل بناته، أدرك جونز أنه يتعين عليه "التعامل مع الأمر"، كما تقبل أن أيامه كلاعب قد انتهت، وزاد: "لقد كان الأمر بمثابة راحة لي لأنني لم أضطر إلى تعريض نفسي لهذا الألم". -(وكالات)

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