جونز: عانيت من الإساءات طوال مسيرتي مع مانشستر يونايتد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - كشف مدافع مانشستر يونايتد
السابق فيل جونز، عن تأثره بسنوات من الإساءة والألم النفسي الذي عانى منه على أيدي المنتقدين. واعترف الدولي الإنجليزي السابق، أنه لم يتمكن من التغلب على الأمر، إلا بمساعدة علاج
وطبيب نفسي.
وتجنب جونز (32 عامًا)، الذي اعتزل الشهر الماضي الجمهور، ونادرًا ما ذهب إلى المطاعم وتهرب من التحدث إلى زملائه في الفريق. وفي الوقت نفسه، لم يكن المشجعون الذين أساءوا إليه على دراية بالتأثير الحقيقي للإصابات التي عانى منها اللاعب واستمرت 14 عامًا.
واعترف جونز في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن"، أن ألم ركبته اليمنى كان مدمرا، واحتاج بانتظام إلى مسكنات الألم.
وقال جونز: "تحصل على الكثير من المال لذلك لا يسمح لك بأن يكون لديك مشاعر أو عواطف، الإصابات الجسدية جعلتني ضعيفًا ذهنيا في بعض الأحيان".
وأضاف: "من الواضح أن الناس سيسألون.. هل هو مصاب دائمًا؟" وكأنهم يعتقدون أنني استيقظ ذات يوم وأفكر.. نعم، أتمنى أن أكون مصابًا اليوم".
وتابع: "لكن آلية التعامل الخاصة بي كانت تتعلق بالصمت والحذر، وأن أحمي عائلتي المقربة، لم أكن أتواصل بشكل جيد حتى مع أصدقائي".
وحاول جونز الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أصدقاءه كانوا يطلعونه على الأمر، وقال: "كنت أمر من أمام الناس في الشارع ويقولون شيئًا ما وكان ذلك مزعج حقًا، تسمع الناس يهمسون.. أوه ها هو كثير الإصابات. يقول الناس.. بهذه الطريقة لا يجب أن تتقاضى هذه الأموال".
وأردف: ""لو علموا فقط ما كنت أفعله خلف الكواليس لتصحيح الأمور. لو انطبق الأمر عليهم سأقول لهم.. "سأخبرك بما سأفعله، سأتقاضى المال بدلا منك وأرى ما إذا كنت ستعود إلى العمل.. يجب على الجميع كسب المال".
وأكمل: "لقد وجدت صعوبة بالغة في الذهاب إلى المطاعم لسنوات. كنت أخفض رأسي عندما أمشي وسط الحشود وما إلى ذلك. لم أكن أريد أن يلاحظني الناس".
وبعد جراحة أجراها خلال فترة لعبه مع بلاكبيرن، بدا أن جونز قد تعافى لكن ركبته أصيبت مرة أخرى، وبعد عام من انتقاله إلى مانشستر يونايتد، واضطر الجراحون إلى إزالة الغضروف المفصلي، وقاتل مرة أخرى ولكن في النهاية اضطر إلى اللعب مع احتكاك العظام ببعضها البعض، الأمر الذي أثر عليه.
وعلى الرغم من أنه لم يتعاف تمامًا، قال جونز: "إنه لم يدخر جهدًا لمواصلة اللعب"، واستطرد: "كانت ركبتي تتورم. كنت أرتدي أحذية ضاغطة، وكنت أقضي الوقت في حمام السباحة، وأتعافى، وأحاول التخلص من كل الالتهابات، كنت أشعر بآلام حادة للغاية في كل مرة أمرر فيها الكرة. كان الألم لا يصدق".
وواصل: "عندما أنظر إلى الوراء الآن، أقول.. يا إلهي، وأهنئ نفسي على تجاوز تلك الفترات. كان اللاعبون والطاقم الفني يعلمون أنني أعاني من آلام في الركبة، لكنني أخفيت ذلك جيدًا".
وعلى الرغم من تناول مسكنات قوية للألم، كشف جونز أن طبيب الفريق كان سيضطر في النهاية إلى حقن ركبته قبل المباريات.
وبعد سنوات من رؤية الجراحين والمتخصصين، أوضح جونز أنه قضى وقتًا أطول على طاولة العلاج من الملعب، وبدأ في الحضور متأخرًا عمدًا للعلاج الطبيعي لتجنب زملاءه في الفريق الذين يقصدون الخير ويسألونه باستمرار عن حالة ركبته، ثم بدأ ألمه يؤثر على حياته الأسرية، حتى أنه أراد من زوجته كايا أن تزيل بعض الإنجازات في منزله، لأنه شعر بأنه "لا قيمة له".
لكن في النهاية، ومن أجل بناته، أدرك جونز أنه يتعين عليه "التعامل مع الأمر"، كما تقبل أن أيامه كلاعب قد انتهت، وزاد: "لقد كان الأمر بمثابة راحة لي لأنني لم أضطر إلى تعريض نفسي لهذا الألم". -(وكالات)
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