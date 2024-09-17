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ساكب يعزز صفوفه للمنافسة على بطولات كرة اليد

9/17/2024 11:55:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنجزت الهيئة الإدارية لنادي ساكب، العديد من التعاقدات الخاصة بتجهيز فريق كرة اليد، العائد من جديد لدوري أندية الدرجة الأولى، بعد مشوار حافل ومميز خاضه في دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.
إدارة النادي برئاسة محمد المعشر بدأت منذ فترة بتجهيز الفريق وتوفير المتطلبات كافة، أمامه حتى يظهر بالصورة الطيبة التي تلبي طموحات محبي وعشاق الفريق في بلدة ساكب.
ولعل أبرز ما أنجزته إدارة النادي في الأيام الماضية، التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين، والذين سبق لهم وأن شاركوا مع المنتخب الوطني والأندية المحلية وفي مقدمتهم أحمد عبدالكريم، عبدالرحمن العقرباي، محمد التعامرة، يوسف العطابي، أحمد نايف، محمود نايف، أحمد شتيوي، بهاء الرواشدة، وياسين حليمة.
كما أنجزت إدارة النادي التعاقد مع المدرب محمد نايف لقيادة الفريق في البطولات المحلية، حيث سبق له وأن كان ضمن الجهاز الفني لفريق الحسين إربد، ولعب مع العديد من الأندية منها العربي والسلط إلى جانب المنتخب الوطني.
ومن خلال هذه التعاقدات والتي وصفت بالقوية والمفاجئة بالنسبة للفرق الأخرى، والتي باتت تخشى من فريق ساكب وقدرته على تحقيق نتائج لافتة في منافسات البطولات المحلية، والتي قد تضعه في المراكز المتقدمة، خصوصا في بطولة الدوري، هذا ما أكده رئيس النادي محمد المعشر الذي شدد على أن فريقه سيكون منافسا قويا في البطولات كافة، وأن التعاقدات جاءت بناء على تنسيب المدرب محمد نايف.
وقال المعشر: " أي فريق يخوض بطولات الكبار يحب أن يكون مميزا من النواحي كافة، وهذا من أهم المتطلبات والتي سعت إليها إدارة النادي بعد عودة الفريق إلى دوري أندية الدرجة الأولى، فجاءت التعاقدات في الوقت المناسب، وهي مناسبة أيصا وتتوافق مع طموحات الجميع وفي مقدمتهم جمهور ساكب، والذي نعده بنتائج قوية تعيد المكانة المميزة لهذا الفريق".
وشدد المعشر على أهمية الاعتماد أيصا على فرق الفئات العمرية باعتبارها الرافد الأساسي للفريق الأول، مؤكدا أن تطلعات إدارة النادي أيضا تجهيز فرق الفئات العمرية كافة، والاعتماد عليها في المستقبل فيي بناء فرق قوية، خصوصا وأن بلدة ساكب لديها الكثير من المواهب والتي تعشق لعبة كرة اليد.
ويذكر أن بطولات الموسم الحالي لكرة اليد سوف تنطلق يوم الجمعة المقبل، من خلال مباراة كأس السوبر التي تجمع بين فريقي السلط والأهلي، ثم مباراة كأس السوبر للسيدات والتي تقام يوم السبت المقبل، وتجمع بين فريقي عمان وحرثا، بعدها تنطلق بطولات الكبار، والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي.

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