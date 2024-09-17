ساكب يعزز صفوفه للمنافسة على بطولات كرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنجزت الهيئة الإدارية لنادي ساكب، العديد من التعاقدات الخاصة بتجهيز فريق كرة اليد، العائد من جديد لدوري أندية الدرجة الأولى، بعد مشوار حافل ومميز خاضه في دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.
إدارة النادي برئاسة محمد المعشر بدأت منذ فترة بتجهيز الفريق وتوفير المتطلبات كافة، أمامه حتى يظهر بالصورة الطيبة التي تلبي طموحات محبي وعشاق الفريق في بلدة ساكب.
ولعل أبرز ما أنجزته إدارة النادي في الأيام الماضية، التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين، والذين سبق لهم وأن شاركوا مع المنتخب الوطني والأندية المحلية وفي مقدمتهم أحمد عبدالكريم، عبدالرحمن العقرباي، محمد التعامرة، يوسف العطابي، أحمد نايف، محمود نايف، أحمد شتيوي، بهاء الرواشدة، وياسين حليمة.
كما أنجزت إدارة النادي التعاقد مع المدرب محمد نايف لقيادة الفريق في البطولات المحلية، حيث سبق له وأن كان ضمن الجهاز الفني لفريق الحسين إربد، ولعب مع العديد من الأندية منها العربي والسلط إلى جانب المنتخب الوطني.
ومن خلال هذه التعاقدات والتي وصفت بالقوية والمفاجئة بالنسبة للفرق الأخرى، والتي باتت تخشى من فريق ساكب وقدرته على تحقيق نتائج لافتة في منافسات البطولات المحلية، والتي قد تضعه في المراكز المتقدمة، خصوصا في بطولة الدوري، هذا ما أكده رئيس النادي محمد المعشر الذي شدد على أن فريقه سيكون منافسا قويا في البطولات كافة، وأن التعاقدات جاءت بناء على تنسيب المدرب محمد نايف.
وقال المعشر: " أي فريق يخوض بطولات الكبار يحب أن يكون مميزا من النواحي كافة، وهذا من أهم المتطلبات والتي سعت إليها إدارة النادي بعد عودة الفريق إلى دوري أندية الدرجة الأولى، فجاءت التعاقدات في الوقت المناسب، وهي مناسبة أيصا وتتوافق مع طموحات الجميع وفي مقدمتهم جمهور ساكب، والذي نعده بنتائج قوية تعيد المكانة المميزة لهذا الفريق".
وشدد المعشر على أهمية الاعتماد أيصا على فرق الفئات العمرية باعتبارها الرافد الأساسي للفريق الأول، مؤكدا أن تطلعات إدارة النادي أيضا تجهيز فرق الفئات العمرية كافة، والاعتماد عليها في المستقبل فيي بناء فرق قوية، خصوصا وأن بلدة ساكب لديها الكثير من المواهب والتي تعشق لعبة كرة اليد.
ويذكر أن بطولات الموسم الحالي لكرة اليد سوف تنطلق يوم الجمعة المقبل، من خلال مباراة كأس السوبر التي تجمع بين فريقي السلط والأهلي، ثم مباراة كأس السوبر للسيدات والتي تقام يوم السبت المقبل، وتجمع بين فريقي عمان وحرثا، بعدها تنطلق بطولات الكبار، والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي.
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