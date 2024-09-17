هايل يستعد لشكوى ضد الفيصلي بسبب الإدارة.. صبرة حائر بين الشباب والوحدات

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



هايل: عدم احترافية إدارة الفيصلي تدفعني لتقديم شكوى

أكد المدير الفني السابق لفريق الفيصلي أحمد هايل، أن عدم احترافية إدارة النادي في التعامل معه، تدفعه للبدء بإجراءات تقديم شكوى، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة كثيرا، مبديا دهشته واستغرابه لتجاهل الإدارة الحديث معه منذ إقالته.



وقال هايل في تصريح لـ"الغد": إدارة النادي الفيصلي اتخذت قرارا بإقالتي من منصبي كمدير فني، ومنذ قرار الإقالة لم تجلس معي أو حتى تتواصل بشتى الطرق، فيما استدعت المدرب العام مؤيد أبو كشك الذي كان يعمل معي أيضا، وأنهت عقده بالتراضي.



وأضاف: تعامل إدارة الفيصلي ليس احترافيا، فهي التي أقالتني من منصبي، ولم تتفاوض معي بشأن مخصصاتي المالية، علما أنها متأخرة عن الموسم الكروي الحالي، إلى جانب مستحقات مالية متأخرة منذ الموسم الماضي.



وكشف هايل أن عدم احترافية الإدارة في التعامل، يدفعه لتقديم شكوى ضد النادي للمطالبة بالمستحقات المتأخرة.



واختتم المدرب حديثه بالقول : أعشق النادي الفيصلي وجماهيره الكبيرة والمحفزة والمتميزة، وهو ما دفعني خلال الفترة الماضية للتريث في كشف التفاصيل أو تقديم شكوى، أملا في تحرك إداري يوحي بتقدير المقابل ولو حتى بالكلام، ولكن ذلك لم يحدث الأمر الذي دفعني للحديث في الموضوع، واللجوء إلى خطوات مبدئية لتقديم شكوى.



محترفا الفيصلي يترقبان مصيرهما

يترقب محترفا فريق الفيصلي لكرة القدم الفلسطيني مصعب البطاط، والسوري محمد ريحانية، مصيرهما مع النادي، في ظل اعتماد رحيلهما أو استمرارهما على عدة عوامل.



المحترف الفلسطيني البطاط، الذي يملك رغبة في الرحيل، بسبب تلقيه عرضا أفضل، بات أمره معلقا بيد إدارة النادي التي تدرس الموضوع فنيا وماليا.



ووفق المعلومات فإن خيار الاستغناء عن البطاط، مرهون بايجاد المحترف البديل، ناهيك عن رغبة الفيصلي في الحصول على تعويض مالي في حال وافق على فسخ عقد البطاط.



أمام المحترف ريحانية، فإن التوجه يسير نحو فسخ عقده، ولكن هذه الخطوة مرهونة بإيجاد اللاعب البديل، بانتظار الأيام القليلة المقبلة لحسم الموضوع.



مدربا الفيصلي والوحدات يطلبان معسكرا مغلقا قبيل "الكلاسيكو"

طلب المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم السوري رأفت محمد، من إدارة النادي، العمل على توفير معسكر مغلق في الفندق، استعدادا للقاء فريق الوحدات يوم السبت المقبل، في إطار منافسات دوري المحترفين.



مدرب الوحدات رأفت علي ينتظر أن يطلب أيضا معسكرا مغلقا في الفندق، استعدادا لمباراة "الكلاسيكو" التي يتوقع أن تشكل نتيجتها منعطفا مهما لمصير المدربين.



هل يتسبب صبرة بأزمة بين المنتخب والوحدات؟

تخلف لاعب فريق الوحدات لكرة القدم إبراهيم صبرة، عن مرافقة منتخب الشباب في معسكر دبي، بسبب ارتباطه مع فريق الوحدات في مباراته أمس أمام أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا 2، حيث جاءت هذه الترتيبات بالاتفاق بين الطرفين النادي والمنتخب الذي يستعد لتصفيات آسيا.



الاتفاق يقضي بأن يلتحق صبرة بمنتخب الشباب في دبي، بعد مباراة الوحدات أمس أمام أصفهان، وهو الأمر الذي ربما لن يروق لفريق الوحدات الذي تنتظره مباراة مهمة أمام فريق الفيصلي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين، ما قد يدفع الوحدات للمطالبة باستمرار اللاعب عن نهاية مباراة السبت، وهو الأمر الذي قد يخلق إشكالا بين المنتخب والنادي، بانتظار حسم الأمور.



ويأمل المتابعون أن تشهد الساعات المقبلة اتفاقا بين المنتخب والوحدات، للتوصل إلى حل مرض للطرفين.



أندية الثانية تجتمع وتطلب لقاء اتحاد الكرة

عقدت أندية الدرجة الثانية اجتماعا في مقر نادي الخالدية أول من أمس، بهدف بحث موضوع المشاركة في بطولتي الدوري والكأس، في ظل قرار سابق من الأندية بتعليق المشاركة.



وتداول ممثلو الأندية البالغ عددها 16، خلال الاجتماع أبرز المشاكل والهموم، مطالبين بعقد اجتماع مع اتحاد الكرة، لبحث تلك الهموم والعمل على ردم الفجوة بين الطرفين.



وقال الناطق الإعلامي لأندية الدرجة الثانية رئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي، أن الأندية تتطلع للحوار مع اتحاد الكرة، لما يخدم مصلحة الكرة الأردنية الباحثة عن المجد، من خلال المنتخب الوطني الساعي لبلوغ مونديال 2026.



وتنتظر الأندية موعدا من اتحاد الكرة، لبحث التفاصيل، في حال وافق الاتحاد على ذلك.



أندية "الثالثة" تشكو "الطفر" بسبب غياب دعم الاتحاد

اشتكت أندية مشاركة في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، من "الطفر" المدقع، نتيجة غياب أي دعم مالي من اتحاد الكرة خلال مشوار الأندية في الدوري.

وتجري حاليا منافسات دوري أندية الدرجة الثالثة، وسط تنافس قوي، ومتابعة جماهيرية مقبولة.



واشتكت أندية من عدم تقاضيها وبقية الأندية أي مبالغ مالية من الاتحاد، الأمر الذي يتسبب في تقنين التدريبات والمصاريف، ما ينعكس سلبا على المستوى الفني.



وطالبت الأندية التي تشتكي "تصفير" صناديقها، بضرورة قيام الاتحاد بدعمها، بما يكفل مساعدتها على القيام بدورها خدمة للكرة الأردنية.

كواليس النجوم

. عدد كبير من الاتحادات الرياضية ونجوم الرياضة الأردنية، اشادوا بما جاء في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الجديد جعفر حسان، والمتمثل بضرورة دعم نشامى المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب لدورهم في رفع علم الوطن عاليا في المحافل الخارجية.. يشار إلى أن آخر إنجازات الرياضة الأردنية جاءت عبر نشامى منتخب التايكواندو بالحصول على ميدالية فضية في أولمبياد باريس 2024.

. مراقب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قام قبل أيام قليلة بزيارة إلى ستاد الحسن في إربد، للوقوف على جاهزية الملعب لاستضافة مباريات فريق الحسين إربد البيتية، في منافسات دوري أبطال آسيا 2.. القرار الرسمي بشأن اعتماد الملعب، يعتمد على تقرير المراقب.. التوقعات الأولية توحي بإمكانية اعتماد ستاد الحسن، شريطة أن تكون فنادق عمان مقرا للأندية القادمة لملاقاة فريق الحسين إربد.

. المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم السوري رأفت محمد، فاجأ لاعبيه في بداية تسلمه لمنصبه، بدعوتهم لإجراء عدد من التدريبات عند الخامسة فجرا، في توقيت لم يعهده اللاعبون.

. لاعبو فريق السلط غادروا ظهر يوم أمس، متوجهين إلى العقبة، لملاقاة فريق شباب العقبة بدوري المحترفين يوم غد.









اللاعب إبراهيم صبرة - (أرشيفية)