هايل يستعد لشكوى ضد الفيصلي بسبب الإدارة.. صبرة حائر بين الشباب والوحدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
هايل: عدم احترافية إدارة الفيصلي تدفعني لتقديم شكوى
أكد المدير الفني السابق لفريق الفيصلي أحمد هايل، أن عدم احترافية إدارة النادي في التعامل معه، تدفعه للبدء بإجراءات تقديم شكوى، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة كثيرا، مبديا دهشته واستغرابه لتجاهل الإدارة الحديث معه منذ إقالته.
وقال هايل في تصريح لـ"الغد": إدارة النادي الفيصلي اتخذت قرارا بإقالتي من منصبي كمدير فني، ومنذ قرار الإقالة لم تجلس معي أو حتى تتواصل بشتى الطرق، فيما استدعت المدرب العام مؤيد أبو كشك الذي كان يعمل معي أيضا، وأنهت عقده بالتراضي.
وأضاف: تعامل إدارة الفيصلي ليس احترافيا، فهي التي أقالتني من منصبي، ولم تتفاوض معي بشأن مخصصاتي المالية، علما أنها متأخرة عن الموسم الكروي الحالي، إلى جانب مستحقات مالية متأخرة منذ الموسم الماضي.
وكشف هايل أن عدم احترافية الإدارة في التعامل، يدفعه لتقديم شكوى ضد النادي للمطالبة بالمستحقات المتأخرة.
واختتم المدرب حديثه بالقول : أعشق النادي الفيصلي وجماهيره الكبيرة والمحفزة والمتميزة، وهو ما دفعني خلال الفترة الماضية للتريث في كشف التفاصيل أو تقديم شكوى، أملا في تحرك إداري يوحي بتقدير المقابل ولو حتى بالكلام، ولكن ذلك لم يحدث الأمر الذي دفعني للحديث في الموضوع، واللجوء إلى خطوات مبدئية لتقديم شكوى.
محترفا الفيصلي يترقبان مصيرهما
يترقب محترفا فريق الفيصلي لكرة القدم الفلسطيني مصعب البطاط، والسوري محمد ريحانية، مصيرهما مع النادي، في ظل اعتماد رحيلهما أو استمرارهما على عدة عوامل.
المحترف الفلسطيني البطاط، الذي يملك رغبة في الرحيل، بسبب تلقيه عرضا أفضل، بات أمره معلقا بيد إدارة النادي التي تدرس الموضوع فنيا وماليا.
ووفق المعلومات فإن خيار الاستغناء عن البطاط، مرهون بايجاد المحترف البديل، ناهيك عن رغبة الفيصلي في الحصول على تعويض مالي في حال وافق على فسخ عقد البطاط.
أمام المحترف ريحانية، فإن التوجه يسير نحو فسخ عقده، ولكن هذه الخطوة مرهونة بإيجاد اللاعب البديل، بانتظار الأيام القليلة المقبلة لحسم الموضوع.
مدربا الفيصلي والوحدات يطلبان معسكرا مغلقا قبيل "الكلاسيكو"
طلب المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم السوري رأفت محمد، من إدارة النادي، العمل على توفير معسكر مغلق في الفندق، استعدادا للقاء فريق الوحدات يوم السبت المقبل، في إطار منافسات دوري المحترفين.
مدرب الوحدات رأفت علي ينتظر أن يطلب أيضا معسكرا مغلقا في الفندق، استعدادا لمباراة "الكلاسيكو" التي يتوقع أن تشكل نتيجتها منعطفا مهما لمصير المدربين.
هل يتسبب صبرة بأزمة بين المنتخب والوحدات؟
تخلف لاعب فريق الوحدات لكرة القدم إبراهيم صبرة، عن مرافقة منتخب الشباب في معسكر دبي، بسبب ارتباطه مع فريق الوحدات في مباراته أمس أمام أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا 2، حيث جاءت هذه الترتيبات بالاتفاق بين الطرفين النادي والمنتخب الذي يستعد لتصفيات آسيا.
الاتفاق يقضي بأن يلتحق صبرة بمنتخب الشباب في دبي، بعد مباراة الوحدات أمس أمام أصفهان، وهو الأمر الذي ربما لن يروق لفريق الوحدات الذي تنتظره مباراة مهمة أمام فريق الفيصلي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين، ما قد يدفع الوحدات للمطالبة باستمرار اللاعب عن نهاية مباراة السبت، وهو الأمر الذي قد يخلق إشكالا بين المنتخب والنادي، بانتظار حسم الأمور.
ويأمل المتابعون أن تشهد الساعات المقبلة اتفاقا بين المنتخب والوحدات، للتوصل إلى حل مرض للطرفين.
أندية الثانية تجتمع وتطلب لقاء اتحاد الكرة
عقدت أندية الدرجة الثانية اجتماعا في مقر نادي الخالدية أول من أمس، بهدف بحث موضوع المشاركة في بطولتي الدوري والكأس، في ظل قرار سابق من الأندية بتعليق المشاركة.
وتداول ممثلو الأندية البالغ عددها 16، خلال الاجتماع أبرز المشاكل والهموم، مطالبين بعقد اجتماع مع اتحاد الكرة، لبحث تلك الهموم والعمل على ردم الفجوة بين الطرفين.
وقال الناطق الإعلامي لأندية الدرجة الثانية رئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي، أن الأندية تتطلع للحوار مع اتحاد الكرة، لما يخدم مصلحة الكرة الأردنية الباحثة عن المجد، من خلال المنتخب الوطني الساعي لبلوغ مونديال 2026.
وتنتظر الأندية موعدا من اتحاد الكرة، لبحث التفاصيل، في حال وافق الاتحاد على ذلك.
أندية "الثالثة" تشكو "الطفر" بسبب غياب دعم الاتحاد
اشتكت أندية مشاركة في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، من "الطفر" المدقع، نتيجة غياب أي دعم مالي من اتحاد الكرة خلال مشوار الأندية في الدوري.
وتجري حاليا منافسات دوري أندية الدرجة الثالثة، وسط تنافس قوي، ومتابعة جماهيرية مقبولة.
واشتكت أندية من عدم تقاضيها وبقية الأندية أي مبالغ مالية من الاتحاد، الأمر الذي يتسبب في تقنين التدريبات والمصاريف، ما ينعكس سلبا على المستوى الفني.
وطالبت الأندية التي تشتكي "تصفير" صناديقها، بضرورة قيام الاتحاد بدعمها، بما يكفل مساعدتها على القيام بدورها خدمة للكرة الأردنية.
كواليس النجوم
. عدد كبير من الاتحادات الرياضية ونجوم الرياضة الأردنية، اشادوا بما جاء في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الجديد جعفر حسان، والمتمثل بضرورة دعم نشامى المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب لدورهم في رفع علم الوطن عاليا في المحافل الخارجية.. يشار إلى أن آخر إنجازات الرياضة الأردنية جاءت عبر نشامى منتخب التايكواندو بالحصول على ميدالية فضية في أولمبياد باريس 2024.
. مراقب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قام قبل أيام قليلة بزيارة إلى ستاد الحسن في إربد، للوقوف على جاهزية الملعب لاستضافة مباريات فريق الحسين إربد البيتية، في منافسات دوري أبطال آسيا 2.. القرار الرسمي بشأن اعتماد الملعب، يعتمد على تقرير المراقب.. التوقعات الأولية توحي بإمكانية اعتماد ستاد الحسن، شريطة أن تكون فنادق عمان مقرا للأندية القادمة لملاقاة فريق الحسين إربد.
. المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم السوري رأفت محمد، فاجأ لاعبيه في بداية تسلمه لمنصبه، بدعوتهم لإجراء عدد من التدريبات عند الخامسة فجرا، في توقيت لم يعهده اللاعبون.
. لاعبو فريق السلط غادروا ظهر يوم أمس، متوجهين إلى العقبة، لملاقاة فريق شباب العقبة بدوري المحترفين يوم غد.
اللاعب إبراهيم صبرة - (أرشيفية)
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