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الجمهور يدفع لمزيد من التنافس والمتعة في رياضة سباق السيارات

9/17/2024 11:55:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تستأنف الأردنية لرياضة السيارات، مهمتها في إقامة سباقات السيارات المتعددة في أنحاء المملكة كافة، للكارتينغ والدرفت والسرعة وبانوراما البحر الميت، والراليات، وباها الأردن العالمي، لحين اختتام رزنامة أنشطتها للعام الحالي.
وتراهن رياضة السيارات على الجمهور، لإضفاء مزيد من التشويق أثناء السباقات، والذي يساعد في تحقيق الوصول برياضة السيارات إلى أبعد مدى، وتحفيز السائقين داخل حلبة السباقات لتحقيق نتائج مميزة.
ويتابع عدد لا بأس به من الجماهير رياضة السيارات، التي تقام في حلبة مادبا وفي مركز صيانة رالي الأردن في البحر الميت والعاصمة عمان، ويتفاعلون مع السائقين، مؤكدين ضرورة تحفيز المتسابقين لتقديم أفضل مستوياتهم، لتحقيق انطلاقة مميزة نحو البطولات العاليمة والإقليمية والمحلية.
ويؤكد المتابع لرياضة السيارات المهندس داود عدوان، متابعته وعائلته سباقات السيارات واحتفاظه أيضا برزنامة جميع المسابقات والبطولات خاصة، سباقات الدرفت، و"تاندوم" التي تقام في كل عام بمطقة البحر الميت.
وقال في تصريح لـ"الغد": "غالبا من يكون الطقس مناسبا لإقامة السباقات في هذه المنطقة، وكون السباقات تقام ليلا، نخرج كعائلة في رحلة للاستجمام في البحر الميت، ونستمتع بالأجواء العامة، ونمضي بعص الوقت في البحر الميت، وبعد ذلك نتوجه لحجز مقاعدنا من أجل متابعة سباقات الدرفت، والتي نستمتع فيها بعروض السائقين على حلبة السباق، وتفاعل الجمهور يكون كبيرا أثناء المنافسة ما يضفي على الأجواء العامة مزيدا من التشويق".
وقال المتابع المهندس إبراهيم وجيه رشيد: "تضم رياضة السيارات الأردنية مواهب متميزة وشغوفة بعالم المحركات، وتقدم السباقات أفضل الفرص للسائقين الطموحين لعرض مهاراتهم في السباقات المحلية والإقليمية، بكل تأكيد تحظى رياضة السيارات بشعبية عالية جدا في الأردن منذ زمن بعيد، حيث تحتل مراتب متقدمة، ومن خلال متابعتي لأكثر من 10 أعوام لرياضة السيارات الأردنية، أجد أن التطوير كان ملحوظا في تنظيم سباقات جديدة، كما تتنوع طبيعة السباقات وتتوزع على معظم محافظات المملكة".
ويقول عاشق رياضة السيارات عماد عميرة: "أنا وأولادي نعشق رياضة السيارات، واهتمام كبير بشكل خاص بنوع السيارات، كما أنني أتابع سباقات السيارات العالمية كالفورمولا 1، وسباقات السيارات المحلية خصوصا سباقات الدرفت، التشويقية على حلبة السباقات، لقد تطورت رياضة السيارات مؤخرا بشكل ملحوظ، والمنظمون يدركون أهمية إقامة سباقات مميزة تستقظب اهتمام الجمهور، كسباقات الدفع الرباعي وسباقات الطرق الوعرة، نتطلع لمشاهدة مزيد من السباقات، التي تجلب اهتمام الجمهور في المستقبل".
وأشار بطل سباقات السرعة هشام النجار إلى أن جمهور رياضة السيارات، مهتم بشكل كبير بالسباقات وبنوعية السيارات ومدى قدرتها في حلبة السباق، ويتابعون السائقين خلال مشاركاتهم، إن كانت للسرعة أو للهضبة، وعلى سبيل المثال، بنى السائقون الأردنيون سمعة كبيرة في الوطن العربي، ويتابعهم جمهور جيد في بطولات للسيارات تقام في السعودية ومصر وسلطنة عُمان، وقطر ولبنان، وحظي ولدي أمير وهو متصدر بطولة السعودية لسباقات الهضبة، بمتابعة ومؤازة الجمهورين السعودي والأردني خلال مشاركته في السباقات، وهو ما أثر إيجابا عليه وعلى السائقين الأردنيين، ودفعهم لتحقيق نتائج مميزة وسط منافسة قوية، وسيارات سباق فائقة التقدم، نتمنى أن يبقى الجمهور متابعا لسباقات السيارات، والتي تعد من أكثر الرياضات تشويقا".

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