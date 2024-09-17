الجمهور يدفع لمزيد من التنافس والمتعة في رياضة سباق السيارات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - تستأنف الأردنية لرياضة السيارات، مهمتها في إقامة سباقات السيارات المتعددة في أنحاء المملكة كافة، للكارتينغ والدرفت والسرعة وبانوراما البحر الميت، والراليات، وباها الأردن العالمي، لحين اختتام رزنامة أنشطتها للعام الحالي.
وتراهن رياضة
السيارات على الجمهور، لإضفاء مزيد من التشويق أثناء السباقات، والذي يساعد في تحقيق الوصول برياضة السيارات إلى أبعد مدى، وتحفيز السائقين داخل حلبة السباقات لتحقيق نتائج مميزة.
ويتابع عدد لا بأس به من الجماهير رياضة السيارات، التي تقام في حلبة مادبا وفي مركز صيانة رالي
الأردن في البحر الميت والعاصمة عمان، ويتفاعلون مع السائقين، مؤكدين ضرورة تحفيز المتسابقين لتقديم أفضل مستوياتهم، لتحقيق انطلاقة مميزة نحو البطولات العاليمة والإقليمية والمحلية.
ويؤكد المتابع لرياضة السيارات المهندس داود عدوان، متابعته وعائلته سباقات السيارات واحتفاظه أيضا برزنامة جميع المسابقات والبطولات خاصة، سباقات الدرفت، و"تاندوم" التي تقام في كل عام بمطقة البحر الميت.
وقال في تصريح لـ"الغد": "غالبا من يكون الطقس مناسبا لإقامة السباقات في هذه المنطقة، وكون السباقات تقام ليلا، نخرج كعائلة في رحلة للاستجمام في البحر الميت، ونستمتع بالأجواء العامة، ونمضي بعص الوقت في البحر الميت، وبعد ذلك نتوجه لحجز مقاعدنا من أجل متابعة سباقات الدرفت، والتي نستمتع فيها بعروض السائقين على حلبة السباق، وتفاعل الجمهور يكون كبيرا أثناء المنافسة ما يضفي على الأجواء العامة مزيدا من التشويق".
وقال المتابع المهندس إبراهيم وجيه رشيد: "تضم رياضة السيارات الأردنية مواهب متميزة وشغوفة بعالم المحركات، وتقدم السباقات أفضل الفرص للسائقين الطموحين لعرض مهاراتهم في السباقات المحلية والإقليمية، بكل تأكيد تحظى رياضة السيارات بشعبية عالية جدا في الأردن منذ زمن بعيد، حيث تحتل مراتب متقدمة، ومن خلال متابعتي لأكثر من 10 أعوام لرياضة السيارات الأردنية، أجد أن التطوير كان ملحوظا في تنظيم سباقات جديدة، كما تتنوع طبيعة السباقات وتتوزع على معظم محافظات المملكة".
ويقول عاشق رياضة السيارات عماد عميرة: "أنا وأولادي نعشق رياضة السيارات، واهتمام كبير بشكل خاص بنوع السيارات، كما أنني أتابع سباقات السيارات العالمية كالفورمولا 1، وسباقات السيارات المحلية خصوصا سباقات الدرفت، التشويقية على حلبة السباقات، لقد تطورت رياضة السيارات مؤخرا بشكل ملحوظ، والمنظمون يدركون أهمية إقامة سباقات مميزة تستقظب اهتمام الجمهور، كسباقات الدفع الرباعي وسباقات الطرق الوعرة، نتطلع لمشاهدة مزيد من السباقات، التي تجلب اهتمام الجمهور في المستقبل".
وأشار بطل سباقات السرعة هشام النجار إلى أن جمهور رياضة السيارات، مهتم بشكل كبير بالسباقات وبنوعية السيارات ومدى قدرتها في حلبة السباق، ويتابعون السائقين خلال مشاركاتهم، إن كانت للسرعة أو للهضبة، وعلى سبيل المثال، بنى السائقون الأردنيون سمعة كبيرة في الوطن العربي، ويتابعهم جمهور جيد في بطولات للسيارات تقام في السعودية ومصر وسلطنة عُمان، وقطر ولبنان، وحظي ولدي أمير وهو متصدر بطولة السعودية لسباقات الهضبة، بمتابعة ومؤازة الجمهورين السعودي والأردني خلال مشاركته في السباقات، وهو ما أثر إيجابا عليه وعلى السائقين الأردنيين، ودفعهم لتحقيق نتائج مميزة وسط منافسة قوية، وسيارات سباق فائقة التقدم، نتمنى أن يبقى الجمهور متابعا لسباقات السيارات، والتي تعد من أكثر الرياضات تشويقا".
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