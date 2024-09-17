ملعب البولو.. زخم في استضافة المباريات وضعف في الإنارة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يشكو عدد كبير من اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات، وحتى الجماهير، من ضعف واضح في إنارة ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، الذي يستضيف جملة من البطولات المحلية والخارجية.
ويرى المتابعون والمعنيون، أن إنارة الملعب لا تتناسب مع حجم البطولات التي يستضيفها، ومن أبرزها دوري المحترفات وبطولات غرب آسيا لكرة القدم، وبطولات الفئات العمرية وغيرها من المباريات التي تقام ليلا، وسط حالة من الاستياء من ضعف الإنارة.
وامتدت الانتقادات إلى خارج الأردن، حيث وصف عدد من المنتخبات العربية التي لعبت على ملعب البولو، الملعب بأنه لا يليق باستضافة مباريات
منتخبات خاصة في ساعات الليل، حيث الإنارة الرديئة التي لا تقترب إطلاقا من المواصفات الدولية.
وكشف عدد من المدربين المحليين، ممن فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الملعب لا يليق بالمباريات الليلية، ويحتاج إلى إعادة صيانة خاصة فيما يتعلق بالإنارة وغيرها من التفاصيل مثل، غرف غيار اللاعبين.
وشهد ملعب البولو قبل أيام قليلة، إقامة منافسات بطولة غرب آسيا، التي أقيمت مبارياتها ليلا، وسط إنارة ضعيفة، وانتقادات عاصفة.
ويطالب اللاعبون واللاعبات والمدربين والمدربات، بضرورة إقامة المباريات على ملعب البولو خلال ساعات النهار، أو إعادة صيانة الإضاءة، كي تكون مطابقة للمواصفات التي يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أو تقترب من هذه المواصفات بعض الشيء.
ويطالب عضو مجلس إدارة نادي عجلون وسام الصمادي، الذي يلعب فريقه في دوري الدرجة الأولى النسوي، بضرورة إعادة صيانة الملعب خاصة الإنارة التي تحتاج إلى مزيد من العمل.
وقال في تصريح لـ"الغد": لا تشعر اللاعبات خلال إقامة مباريات ليلية، أن الوضع يسير بشكل طبيعي، لأن ضعف الإنارة يؤثر عليهن فعليا ونفسيا، ولا بد من إيجاد حلول لهذه المشكلة".
أما رئيس نادي البترا نعمان عيد، فقد تمنى أن يتم تحسين الإنارة في ملعب البولو، لما يخدم كرة القدم الأردنية.
وقال: "الكرة الأردنية تتطور بشكل ملحوظ، خاصة على صعيد المنتخبات الوطنية، بفضل اهتمام ودعم سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، وبالتالي لا بد من العمل على توفير متطلبات مواصلة النجاح، والتي من ضمنها تهيئة الملاعب بشكل جيد لاستضافة المباريات"، متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا أكبر في البنية التحتية للمنشآت الرياضية.
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