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ملعب البولو.. زخم في استضافة المباريات وضعف في الإنارة

9/17/2024 11:55:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشكو عدد كبير من اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات، وحتى الجماهير، من ضعف واضح في إنارة ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، الذي يستضيف جملة من البطولات المحلية والخارجية.
ويرى المتابعون والمعنيون، أن إنارة الملعب لا تتناسب مع حجم البطولات التي يستضيفها، ومن أبرزها دوري المحترفات وبطولات غرب آسيا لكرة القدم، وبطولات الفئات العمرية وغيرها من المباريات التي تقام ليلا، وسط حالة من الاستياء من ضعف الإنارة.
وامتدت الانتقادات إلى خارج الأردن، حيث وصف عدد من المنتخبات العربية التي لعبت على ملعب البولو، الملعب بأنه لا يليق باستضافة مباريات منتخبات خاصة في ساعات الليل، حيث الإنارة الرديئة التي لا تقترب إطلاقا من المواصفات الدولية.
وكشف عدد من المدربين المحليين، ممن فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الملعب لا يليق بالمباريات الليلية، ويحتاج إلى إعادة صيانة خاصة فيما يتعلق بالإنارة وغيرها من التفاصيل مثل، غرف غيار اللاعبين.
وشهد ملعب البولو قبل أيام قليلة، إقامة منافسات بطولة غرب آسيا، التي أقيمت مبارياتها ليلا، وسط إنارة ضعيفة، وانتقادات عاصفة.
ويطالب اللاعبون واللاعبات والمدربين والمدربات، بضرورة إقامة المباريات على ملعب البولو خلال ساعات النهار، أو إعادة صيانة الإضاءة، كي تكون مطابقة للمواصفات التي يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أو تقترب من هذه المواصفات بعض الشيء.
ويطالب عضو مجلس إدارة نادي عجلون وسام الصمادي، الذي يلعب فريقه في دوري الدرجة الأولى النسوي، بضرورة إعادة صيانة الملعب خاصة الإنارة التي تحتاج إلى مزيد من العمل.
وقال في تصريح لـ"الغد": لا تشعر اللاعبات خلال إقامة مباريات ليلية، أن الوضع يسير بشكل طبيعي، لأن ضعف الإنارة يؤثر عليهن فعليا ونفسيا، ولا بد من إيجاد حلول لهذه المشكلة".
أما رئيس نادي البترا نعمان عيد، فقد تمنى أن يتم تحسين الإنارة في ملعب البولو، لما يخدم كرة القدم الأردنية.
وقال: "الكرة الأردنية تتطور بشكل ملحوظ، خاصة على صعيد المنتخبات الوطنية، بفضل اهتمام ودعم سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، وبالتالي لا بد من العمل على توفير متطلبات مواصلة النجاح، والتي من ضمنها تهيئة الملاعب بشكل جيد لاستضافة المباريات"، متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا أكبر في البنية التحتية للمنشآت الرياضية.

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