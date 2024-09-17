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الحسين إربد يرمي قفاز التحدي بمواجهة شباب أهلي دبي

9/17/2024 11:55:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يطمح فريق الحسين إربد، في تحقيق بداية قوية وترك رسالة للفرق المنافسة توضح إمكانياته الفنية وقدرته على الوصول لمرحلة تنافسية متقدمة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، عند الساعة السابعة من مساء اليوم على ستاد راشد بدبي، في مستهل مشوار الفريقين ضمن المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها اليوم بين فريقي الكويت الكويتي وناساف كارشي الاوزبكي على ملعب جابر الدولي بالكويت، في التوقيت ذاته.
وتأمل الجماهير الأردنية عموما والحسين خصوصا، ان يقدم "الأصفر" الذي سيلعب المباراة بالقمصان البيضاء، عرضا فنيا يثبت التطور الذي أصاب الكرة الأردنية في الفترة الماضية، خصوصا في ظل تواجد 10 لاعبين من المنتخب الوطني ضمن صفوفه إضافة الى كوكبة من اللاعبين المحليين والأجانب.
واختتم بطل الدوري للموسم الماضي تحضيراته للمواجهة الصعبة، من خلال التدريبات التي خاضها على ملعب المباراة بحضور كافة اللاعبين الذين يتمتعوا بمعنويات عالية وإصرارا على الخروج بنتيجة إيجابية، وخطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة (4 من الغرب و4 من الشرق) للدور ثمن النهائي، الذي ستقام منافساته في شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، وستتبع ذلك مباريات الدور ربع النهائي في آذار (مارس) وقبل النهائي خلال شهر نيسان (أبريل)، قبل أن تختتم البطولة بنهائي من مباراة واحدة يوم 17 أيار (مايو).
وحرصت إدارة النادي على الاجتماع باللاعبين وتحفيزهم، وعملت على توفير كامل جوانب الراحة للفريق، أملا في تحقيق الفوز وترجمة حجم الأموال التي تصرف على تجهيز "الأصفر"، ليكون رقما صعبا في البطولة الآسيوية.
ويدرك موتينيو، صعوبة مواجهة اليوم أمام فريق يملك مقومات فنية وبدنية عالية، حيث يعتمد بشمل كبير على اللاعبين الأجانب الذين يمثلون أكثر من 8 لاعبين في التشكيلة الأساسية، كما أن شباب الأهلي في تصاعد مستمر، وشكل خروجه من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، حافزا له لحصد لقب دوري أبطال آسيا 2، وهو المرشح الأول قياسا على ظروفه، وسيعمل الحسين على تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي وعدم التسرع في الهجمات وترك المساحات أمام لاعبين يجدون استغلالها بشكل مميز.
وسيرمي الحسين مع مرور الوقت بزخمه الهجومي الهادر، في ظل امتلاكه مفاتيح فنية متنوعة ولاعبين يملكون الخبرة والإمكانيات الفنية وحيوية الشباب، وتبدو التشكيلة المكونه من يزيد أبو ليلى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، أدهم القرشي، إحسان حداد، عبد الجليل اجاغون، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، وسيم ريالات، عارف الحاج، رزق بني هاني، ومحمود مرضي، الأقرب للتواجد في بداية المباراة، خصوصا وأنها تستطيع القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية وتطبيق أفكار الجهاز الفني الذي يملك أوراق مؤثرة على الدكة مثل عبدالله العطار، مجدي العطار، ايتالو سيلفا، عبد العزيز انداي، وسيم ريالات، وسليم عبيد.
من جانبه، سيبحث فريق شباب الأهلي دبي الذي شارك 9 مرات بدوري أبطال آسيا، عن حسم اللقاء وتحقيق انتصار يمهد له الطريق نحو الدور الثاني، وسيدفع مبكرا صوب مرمى أبو ليلى بحثا عن تسجيل هدف مبكر يريح الاعصاب، ولكن مديره الفني البرتغالي باولو سوزا، يدرك قوة لاعبي الحسين إربد، وقدرة الفريق على التحولات من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية من خلال تواجد مرضي والحاج وبني هاني وصيصا واجاغون، وسيعمل على إغلاق الأطراف وعدم منح الحرية للظهيرين إحسان حداد وأدهم القرشي فرصة بناء الهجمات ورفع الكرات العرضية.
ويبرز من لاعبي الفريق الإماراتي يحيى الغساني، حارب عبدالله، سردار أزمون، سعيد عزت الله، ألفاريز، بالا، برينو، يوري سيزار، حسن حمزة، ماتيوس ليما، كارتابيا، وريكيلمي، وفي ظل الخيارات القوية في تشكيلة ودكة الأهلي، يتوجب على لاعبي الحسين فرض الرقابة على اللاعب المستحوذ على الحركة والمساندة الدفاعية المستمرة للثنائي نصيب والروسان من قبل لاعبي وسط الملعب.
المعطيات الفنية تدل على أن اللقاء سيكون صعبا على الحسين، لكن ما قدم منتخب "النشامى" في بطولة كأس آسيا وتصفيات كأس العالم، سينعكس على أداء اللاعبين من أجل اللعب بروح قتالية مميزة ومباغتة لاعبي الأهلي بأداء يبقى للذكرى ويفتح مشوار الحسين نحو تحقيق الهدف.
ويحظى فريق الحسين منذ وصوله لمدينة دبي بوقفة جماهيرية من أبناء الجالية الأردنية في الإمارات الذين أعدوا ترتيبات التشجيع والمساندة من خلال التواجد في مدرجات ملعب المباراة، والتشجيع بكل روح رياضية لتحفيز اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل المستويات الفنية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس، صرح موتينيو مدرب الحسين إربد: "جاهزون للقاء شباب الأهلي، الذي أعرفه جيدا، من خلال التحليل الفني لمبارياته في الدوري الإماراتي هذا الموسم".
وأضاف: "يملك شباب الأهلي، خبرات كبيرة محلية وقارية، وهو من المرشحين الأقوياء للفوز بالبطولة الآسيوية، لكن في الوقت نفسه، أنا مؤمن بقدرة فريقي على الفوز غدا، لأننا نملك لاعبين لديهم القدرة على المنافسة، وسيقدمون أفضل ما لديهم على ملعب المنافس".
أما سعد الروسان فقال: "تنتظرنا مهمة صعبة في أولى مبارياتنا بالبطولة الآسيوية، لأننا سنواجه فريقا يملك خبرات وإمكانات كبيرة".
تابع: "جئنا إلى دبي للفوز، ما يتطلب منا تقديم أفضل ما لدينا على أرض الملعب، لتحقيق النتيجة المطلوبة، والعودة بنقاط المباراة كاملة".
من جانبه، أوضح سوزا: "هذه بطولة مهمة نرغب في المنافسة عليها، وهذا يتطلب منا الكثير، وكلنا ثقة في تحقيق ما نصبو إليه".
وواصل: "يجب أن نتحكم في المباراة، ويكون لدينا حافز وشغف، هذا يجب أن يكون في كل المباريات، كما يجب علينا أن نستكمل المرحلة الإيجابية من النتائج".
وأكد المدرب احترامه الكامل لفريق الحسين، متوقعا أن يواجه شباب الأهلي صعوبات أمام منافس قوي ومتمرس، ويملك لاعبين جيدين، نجحوا في تقديم موسم مميز.
في السياق ذاته، قال برينو كاسكاردو لاعب شباب الأهلي: "نواجه فريق الحسين، في بطولة قوية ندخلها بأفضل تطلعات ممكنة. نحترم المنافس، ونحرص كلاعبين على تقديم كل ما نملك لإسعاد الجماهير التي ظلت تساند الفريق في كل المباريات".
وأتم: "الجهاز الفني يواصل معنا العمل من أجل تصحيح الأوضاع والوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية. نسعى لإبراز هويتنا، ونحن نمثل ناديا كبيرا وهو شباب الأهلي، ولدينا نتائج إيجابية نرغب في مواصلتها".

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