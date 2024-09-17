الحسين إربد يرمي قفاز التحدي بمواجهة شباب أهلي دبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – يطمح فريق الحسين إربد، في تحقيق بداية قوية وترك رسالة للفرق المنافسة توضح إمكانياته الفنية وقدرته على الوصول لمرحلة تنافسية متقدمة، عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، عند الساعة السابعة من مساء اليوم على ستاد راشد بدبي، في مستهل مشوار الفريقين ضمن المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها اليوم بين فريقي الكويت الكويتي وناساف كارشي الاوزبكي على ملعب جابر الدولي بالكويت، في التوقيت ذاته.
وتأمل الجماهير الأردنية عموما والحسين خصوصا، ان يقدم "الأصفر" الذي سيلعب المباراة بالقمصان البيضاء، عرضا فنيا يثبت التطور الذي أصاب الكرة الأردنية في الفترة الماضية، خصوصا في ظل تواجد 10 لاعبين من المنتخب الوطني ضمن صفوفه إضافة الى كوكبة من اللاعبين المحليين والأجانب.
واختتم بطل الدوري للموسم الماضي تحضيراته للمواجهة الصعبة، من خلال التدريبات التي خاضها على ملعب المباراة بحضور كافة اللاعبين الذين يتمتعوا بمعنويات عالية وإصرارا على الخروج بنتيجة إيجابية، وخطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة (4 من الغرب و4 من الشرق) للدور ثمن النهائي، الذي ستقام منافساته في شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، وستتبع ذلك مباريات الدور ربع النهائي في آذار (مارس) وقبل النهائي خلال شهر نيسان (أبريل)، قبل أن تختتم البطولة بنهائي من مباراة واحدة يوم 17 أيار (مايو).
وحرصت إدارة النادي على الاجتماع باللاعبين وتحفيزهم، وعملت على توفير كامل جوانب الراحة للفريق، أملا في تحقيق الفوز وترجمة حجم الأموال التي تصرف على تجهيز "الأصفر"، ليكون رقما صعبا في البطولة الآسيوية.
ويدرك موتينيو، صعوبة مواجهة اليوم أمام فريق يملك مقومات فنية وبدنية عالية، حيث يعتمد بشمل كبير على اللاعبين الأجانب الذين يمثلون أكثر من 8 لاعبين في التشكيلة الأساسية، كما أن شباب الأهلي في تصاعد مستمر، وشكل خروجه من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، حافزا له لحصد لقب دوري أبطال آسيا 2، وهو المرشح الأول قياسا على ظروفه، وسيعمل الحسين على تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي وعدم التسرع في الهجمات وترك المساحات أمام لاعبين يجدون استغلالها بشكل مميز.
وسيرمي الحسين مع مرور الوقت بزخمه الهجومي الهادر، في ظل امتلاكه مفاتيح فنية متنوعة ولاعبين يملكون الخبرة والإمكانيات الفنية وحيوية الشباب، وتبدو التشكيلة المكونه من يزيد أبو ليلى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، أدهم القرشي، إحسان حداد، عبد الجليل اجاغون، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، وسيم ريالات، عارف الحاج، رزق بني هاني، ومحمود مرضي، الأقرب للتواجد في بداية المباراة، خصوصا وأنها تستطيع القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية وتطبيق أفكار الجهاز الفني الذي يملك أوراق مؤثرة على الدكة مثل عبدالله العطار، مجدي العطار، ايتالو سيلفا، عبد العزيز انداي، وسيم ريالات، وسليم عبيد.
من جانبه، سيبحث فريق شباب الأهلي دبي الذي شارك 9 مرات بدوري أبطال آسيا، عن حسم اللقاء وتحقيق انتصار يمهد له الطريق نحو الدور الثاني، وسيدفع مبكرا صوب مرمى أبو ليلى بحثا عن تسجيل هدف مبكر يريح الاعصاب، ولكن مديره الفني البرتغالي باولو سوزا، يدرك قوة لاعبي الحسين إربد، وقدرة الفريق على التحولات من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية من خلال تواجد مرضي والحاج وبني هاني وصيصا واجاغون، وسيعمل على إغلاق الأطراف وعدم منح الحرية للظهيرين إحسان حداد وأدهم القرشي فرصة بناء الهجمات ورفع الكرات العرضية.
ويبرز من لاعبي الفريق الإماراتي يحيى الغساني، حارب عبدالله، سردار أزمون، سعيد عزت الله، ألفاريز، بالا، برينو، يوري سيزار، حسن حمزة، ماتيوس ليما، كارتابيا، وريكيلمي، وفي ظل الخيارات القوية في تشكيلة ودكة الأهلي، يتوجب على لاعبي الحسين فرض الرقابة على اللاعب المستحوذ على الحركة والمساندة الدفاعية المستمرة للثنائي نصيب والروسان من قبل لاعبي وسط الملعب.
المعطيات الفنية تدل على أن اللقاء سيكون صعبا على الحسين، لكن ما قدم منتخب "النشامى" في بطولة كأس آسيا وتصفيات كأس العالم، سينعكس على أداء اللاعبين من أجل اللعب بروح قتالية مميزة ومباغتة لاعبي الأهلي بأداء يبقى للذكرى ويفتح مشوار الحسين نحو تحقيق الهدف.
ويحظى فريق الحسين منذ وصوله لمدينة دبي بوقفة جماهيرية من أبناء الجالية الأردنية في الإمارات الذين أعدوا ترتيبات التشجيع والمساندة من خلال التواجد في مدرجات ملعب المباراة، والتشجيع بكل روح رياضية لتحفيز اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل المستويات الفنية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس، صرح موتينيو مدرب الحسين إربد: "جاهزون للقاء شباب الأهلي، الذي أعرفه جيدا، من خلال التحليل الفني لمبارياته في الدوري الإماراتي هذا الموسم".
وأضاف: "يملك شباب الأهلي، خبرات كبيرة محلية وقارية، وهو من المرشحين الأقوياء للفوز بالبطولة الآسيوية، لكن في الوقت نفسه، أنا مؤمن بقدرة فريقي على الفوز غدا، لأننا نملك لاعبين لديهم القدرة على المنافسة، وسيقدمون أفضل ما لديهم على ملعب المنافس".
أما سعد الروسان فقال: "تنتظرنا مهمة صعبة في أولى مبارياتنا بالبطولة الآسيوية، لأننا سنواجه فريقا يملك خبرات وإمكانات كبيرة".
تابع: "جئنا إلى دبي للفوز، ما يتطلب منا تقديم أفضل ما لدينا على أرض الملعب، لتحقيق النتيجة المطلوبة، والعودة بنقاط المباراة كاملة".
من جانبه، أوضح سوزا: "هذه بطولة مهمة نرغب في المنافسة عليها، وهذا يتطلب منا الكثير، وكلنا ثقة في تحقيق ما نصبو إليه".
وواصل: "يجب أن نتحكم في المباراة، ويكون لدينا حافز وشغف، هذا يجب أن يكون في كل المباريات، كما يجب علينا أن نستكمل المرحلة الإيجابية من النتائج".
وأكد المدرب احترامه الكامل لفريق الحسين، متوقعا أن يواجه شباب الأهلي صعوبات أمام منافس قوي ومتمرس، ويملك لاعبين جيدين، نجحوا في تقديم موسم مميز.
في السياق ذاته، قال برينو كاسكاردو لاعب شباب الأهلي: "نواجه فريق الحسين، في بطولة قوية ندخلها بأفضل تطلعات ممكنة. نحترم المنافس، ونحرص كلاعبين على تقديم كل ما نملك لإسعاد الجماهير التي ظلت تساند الفريق في كل المباريات".
وأتم: "الجهاز الفني يواصل معنا العمل من أجل تصحيح الأوضاع والوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية. نسعى لإبراز هويتنا، ونحن نمثل ناديا كبيرا وهو شباب الأهلي، ولدينا نتائج إيجابية نرغب في مواصلتها".
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