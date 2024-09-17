الاتحاد يتوج بلقب المحترفات للمرة الثانية بتاريخه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- توج فريق الاتحاد أمس بلقب دوري المحترفات لكرة القدم
بنسختها السادسة للمرة الثانية في تاريخه، عقب ختام منافسات البطولة أمس على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وخاض الاتحاد أمس آخر مبارياته في البطولة أمام الاستقلال في اللقاء المؤجل عن الجولة الثالثة عشرة من البطولة، وسجل نتيجة الفوز عليه بهدفين دون رد، تم تسجيلها عبر روزبهان فريج وبن زيان فاطمة.
وتوج فريق الاتحاد باللقب للموسم الثاني على التوالي، حيث مُنح الميداليات الذهبية وكأس البطولة، وحظي عمان اف سي صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية، والأرثوذكسي صاحب المركز الثالث بالميداليات البرونزية.
وسيطر فريق الاتحاد على الجوائز الفردية المقدمة من اتحاد الكرة، حيث حصلت المهاجمة الجزائية بن زيان فاطمة على الحذاء الذهبي هدافة للبطولة برصيد 24 هدفا، فيما تم منح لاعبة الاتحاد شرين الشلبي جائزة أفضل حارسة مرمى بالبطولة، واللاعبة روزبهان فريج على جائزة أفضل لاعبة بالبطولة.
وحصل فريق الاتحاد على العلامة الكاملة في البطولة بالفوز في 15 مباراة، دون تعادله أو خسارته في أي مباراة، حيث جمع 45 نقطة، مسجلا 72 هدفا واستقبال شباكه هدفين فقط خلال البطولة.
وشارك الاتحاد مؤخرا بتصفيات دوري أبطال آسيا للسيدات التي أقيمت في مدينة الزرقاء، وسجل الفوز على فريق ليون سيتي سايلرز السنغافوري بخماسية نظيفة، فيما خسر المباراة الحاسمة على يد أوديشا الهندي بهدفين لهدف، ليفقد فرصة بلوغ دور المجموعات للنسخة الأولى من البطولة.
ومن المتوقع أن يشارك الاتحاد ببطولة غرب آسيا بنسختها الثالثة شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والمقرر إقامتها في السعودية إلى جانب فريق الأرثوذكسي من الأردن، علما بأنه توج في العام الماضي بلقب بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية بنسختها الأولى التي أقيمت في عمان.
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