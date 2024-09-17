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الاتحاد يتوج بلقب المحترفات للمرة الثانية بتاريخه

9/17/2024 11:55:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- توج فريق الاتحاد أمس بلقب دوري المحترفات لكرة القدم بنسختها السادسة للمرة الثانية في تاريخه، عقب ختام منافسات البطولة أمس على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وخاض الاتحاد أمس آخر مبارياته في البطولة أمام الاستقلال في اللقاء المؤجل عن الجولة الثالثة عشرة من البطولة، وسجل نتيجة الفوز عليه بهدفين دون رد، تم تسجيلها عبر روزبهان فريج وبن زيان فاطمة.
وتوج فريق الاتحاد باللقب للموسم الثاني على التوالي، حيث مُنح الميداليات الذهبية وكأس البطولة، وحظي عمان اف سي صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية، والأرثوذكسي صاحب المركز الثالث بالميداليات البرونزية.
وسيطر فريق الاتحاد على الجوائز الفردية المقدمة من اتحاد الكرة، حيث حصلت المهاجمة الجزائية بن زيان فاطمة على الحذاء الذهبي هدافة للبطولة برصيد 24 هدفا، فيما تم منح لاعبة الاتحاد شرين الشلبي جائزة أفضل حارسة مرمى بالبطولة، واللاعبة روزبهان فريج على جائزة أفضل لاعبة بالبطولة.
وحصل فريق الاتحاد على العلامة الكاملة في البطولة بالفوز في 15 مباراة، دون تعادله أو خسارته في أي مباراة، حيث جمع 45 نقطة، مسجلا 72 هدفا واستقبال شباكه هدفين فقط خلال البطولة.
وشارك الاتحاد مؤخرا بتصفيات دوري أبطال آسيا للسيدات التي أقيمت في مدينة الزرقاء، وسجل الفوز على فريق ليون سيتي سايلرز السنغافوري بخماسية نظيفة، فيما خسر المباراة الحاسمة على يد أوديشا الهندي بهدفين لهدف، ليفقد فرصة بلوغ دور المجموعات للنسخة الأولى من البطولة.
ومن المتوقع أن يشارك الاتحاد ببطولة غرب آسيا بنسختها الثالثة شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والمقرر إقامتها في السعودية إلى جانب فريق الأرثوذكسي من الأردن، علما بأنه توج في العام الماضي بلقب بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية بنسختها الأولى التي أقيمت في عمان.

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