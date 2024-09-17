الفحيص يبدد أطماع الفتاة الكويتي ويحلق في صدارة السلة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان- انفرد فريق نادي شباب الفحيص في صدارة ترتيب فرق بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، بفوزه على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 85-76 (النصف الأول 44-45)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي الفحيص، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدور التمهيدي.
وتخضع الفرق المشاركة كافة للاستراحة اليوم، على أن تستأنف مباريات
البطولة يوم غد بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلعب الفتاة الكويتي وغاز الشمال العراقي الساعة 3 مساء، وكوسيدار الجزائري مع الوحدة السوري الساعة 5 مساء، والفحيص مع العلا السعودي الساعة 7 مساء.
وفي مواجهات أمس أيضا، حقق فريق كوسيدار الجزائري فوزه الأول في البطولة على حساب فريق غاز الشمال العراقي بنتيجة 76-62 (النصف الأول 46-28)، فيما تجاوز فريق العلا السعودي محطة نظيره فريق الوحدة السوري بنتيجة 75-69 (النصف الأول 44-22).
وعزز الفحيص صدارته لجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما على فريقي الفتاة الكويتي والعلا السعودي بفارق نقطة، واللذين حلا في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط لكل منهما، وجاء كوسيدار الجزائري وغاز الشمال العراقي في المركزين الرابع والخامس برصيد 4 نقاط لكل فريق، وتذيل الوحدة السوري الترتيب برصيد 3 نقاط.
وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، حيث تتأهل الفرق صاحبة المراكز من 1 إلى 4 للدور قبل النهائي“المربع الذهبي”، والذي يلتقي فيه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، حيث يلعب الفائزان من هذا الدور مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الخاسران مباراة على الميدالية البرونزية.
إلى ذلك، تعاني لاعبة فريق نادي شباب الفحيص ليليانا أبو جبارة من التواء في كاحل القدم اليمنى بعد إصابتها في أولى مباريات فريقها أمام غاز الشمال العراقي، وستغيب على إثرها عن باقي مباريات الفريق في الدور التمهيدي، بانتظار أن تخضع إلى تشخيص طبي جديد مع نهاية الأسبوع الحالي للوقوف على مدى قدرتها باللعب مع الفريق في الدور نصف النهائي، الذي ينطلق الأحد المقبل.
الفحيص 85 الفتاة 76
بدأ مدرب الفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على الخماسي، رشا عبده وجوانا حداد وزاره النجار والمحترفتين بروكي ويليامز وانجيلا تومبكينز، فيما كان مدرب الفتاة الكويتي يعتمد على الخماسي، ليلى حيدر وشيخة إبراهيم وجوما فرانك وبورشي وسلوى الحبيل.
وتساوت كفة الفريقين في بدايات الفترة الأولى مع استمرار السجال النقطي، فكانت تومبكينز وحداد وويليامز والنوباني يسجلن للفحيص من المحاور كافة، فيما سجلت الحبيل وبورش وجيي سلات متنوعة للفتاة الكويتي، ليتقدمن في الفترة الأولى (22-18).
وأرهقت السلات المتنوعة للأميركيتين تومبكينز وويليامز فريق الفتاة الكويتي مع انطلاقة الفترة الثانية، قبل أن تعود جيي وبورش لتقليص الفارق للفريق الكويتي، ومع تبادل التسجيل، كانت ماسة تسجل للفحيص سلة من المسافة البعيدة، لترد عليها بورش بسلة للفتاة“على الباور”، لينهي الفريق الكويتي النصف الأول لصالحه (45-44) رغم تفوق الفحيص في الفترة الثانية (26-23).
ورغم البداية القوية للاعبات الفحيص في الفترة الثالثة التي توهجت فيها ماسة النوباني وويليامز بالتسجيل من خارج القوس، إلا أن لاعبات الفتاة واصلن التسجيل ليحافظن على تقدمهن في النتيجة الإجمالية (63-62) بعدما تساوت كفة الفريقين (18-18).
وكشر الفحيص عن أنيابه الهجومية في الفترة الأخيرة بسلات دقيقة للنوباني وعبده وويليامز والنجار من المسافتين، غير أن محاولاته للابتعاد في النتيجة اصطدمت باستمرار لاعبات الفتاة بالتسجيل، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (85-76) بعدما حسم الفترة الرابعة (23-13).
وبرزت الأميركية بروكي ويليامز في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بتسجيلها 36 نقطة و8 متابعات وتمريرتين بفاعلية 34، تليها مواطنتها انجيلا تومبكينز ب“الدبل دبل” مع تسجيلها 22 نقطة و14 متابعة و7 تمريرات وستيل بفاعلية 36.
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