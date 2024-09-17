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الفحيص يبدد أطماع الفتاة الكويتي ويحلق في صدارة السلة العربية

9/17/2024 11:55:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان- انفرد فريق نادي شباب الفحيص في صدارة ترتيب فرق بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، بفوزه على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 85-76 (النصف الأول 44-45)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي الفحيص، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدور التمهيدي.
وتخضع الفرق المشاركة كافة للاستراحة اليوم، على أن تستأنف مباريات البطولة يوم غد بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلعب الفتاة الكويتي وغاز الشمال العراقي الساعة 3 مساء، وكوسيدار الجزائري مع الوحدة السوري الساعة 5 مساء، والفحيص مع العلا السعودي الساعة 7 مساء.
وفي مواجهات أمس أيضا، حقق فريق كوسيدار الجزائري فوزه الأول في البطولة على حساب فريق غاز الشمال العراقي بنتيجة 76-62 (النصف الأول 46-28)، فيما تجاوز فريق العلا السعودي محطة نظيره فريق الوحدة السوري بنتيجة 75-69 (النصف الأول 44-22).
وعزز الفحيص صدارته لجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما على فريقي الفتاة الكويتي والعلا السعودي بفارق نقطة، واللذين حلا في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط لكل منهما، وجاء كوسيدار الجزائري وغاز الشمال العراقي في المركزين الرابع والخامس برصيد 4 نقاط لكل فريق، وتذيل الوحدة السوري الترتيب برصيد 3 نقاط.
وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، حيث تتأهل الفرق صاحبة المراكز من 1 إلى 4 للدور قبل النهائي“المربع الذهبي”، والذي يلتقي فيه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، حيث يلعب الفائزان من هذا الدور مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الخاسران مباراة على الميدالية البرونزية.
إلى ذلك، تعاني لاعبة فريق نادي شباب الفحيص ليليانا أبو جبارة من التواء في كاحل القدم اليمنى بعد إصابتها في أولى مباريات فريقها أمام غاز الشمال العراقي، وستغيب على إثرها عن باقي مباريات الفريق في الدور التمهيدي، بانتظار أن تخضع إلى تشخيص طبي جديد مع نهاية الأسبوع الحالي للوقوف على مدى قدرتها باللعب مع الفريق في الدور نصف النهائي، الذي ينطلق الأحد المقبل.
الفحيص 85 الفتاة 76
بدأ مدرب الفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على الخماسي، رشا عبده وجوانا حداد وزاره النجار والمحترفتين بروكي ويليامز وانجيلا تومبكينز، فيما كان مدرب الفتاة الكويتي يعتمد على الخماسي، ليلى حيدر وشيخة إبراهيم وجوما فرانك وبورشي وسلوى الحبيل.
وتساوت كفة الفريقين في بدايات الفترة الأولى مع استمرار السجال النقطي، فكانت تومبكينز وحداد وويليامز والنوباني يسجلن للفحيص من المحاور كافة، فيما سجلت الحبيل وبورش وجيي سلات متنوعة للفتاة الكويتي، ليتقدمن في الفترة الأولى (22-18).
وأرهقت السلات المتنوعة للأميركيتين تومبكينز وويليامز فريق الفتاة الكويتي مع انطلاقة الفترة الثانية، قبل أن تعود جيي وبورش لتقليص الفارق للفريق الكويتي، ومع تبادل التسجيل، كانت ماسة تسجل للفحيص سلة من المسافة البعيدة، لترد عليها بورش بسلة للفتاة“على الباور”، لينهي الفريق الكويتي النصف الأول لصالحه (45-44) رغم تفوق الفحيص في الفترة الثانية (26-23).
ورغم البداية القوية للاعبات الفحيص في الفترة الثالثة التي توهجت فيها ماسة النوباني وويليامز بالتسجيل من خارج القوس، إلا أن لاعبات الفتاة واصلن التسجيل ليحافظن على تقدمهن في النتيجة الإجمالية (63-62) بعدما تساوت كفة الفريقين (18-18).
وكشر الفحيص عن أنيابه الهجومية في الفترة الأخيرة بسلات دقيقة للنوباني وعبده وويليامز والنجار من المسافتين، غير أن محاولاته للابتعاد في النتيجة اصطدمت باستمرار لاعبات الفتاة بالتسجيل، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (85-76) بعدما حسم الفترة الرابعة (23-13).
وبرزت الأميركية بروكي ويليامز في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بتسجيلها 36 نقطة و8 متابعات وتمريرتين بفاعلية 34، تليها مواطنتها انجيلا تومبكينز ب“الدبل دبل” مع تسجيلها 22 نقطة و14 متابعة و7 تمريرات وستيل بفاعلية 36.

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