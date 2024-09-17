تألق سمرين يمنح الوحدات نقاط مواجهة سباهان الإيراني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- نجح الوحدات في قلب الطاولة على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني، وتغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت مساء أمس على ستاد عمان الدولي، بافتتاح منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2،
وكان للاعب الوحدات مهند سمرين دور كبير في الفوز باللقاء بصناعته الهدفين الأول والثاني لزميليه أوسينو سيزار وإبراهيم صبرة، ليفتتح الوحدات مشواره بأفضل طريقة بعودة جماهيره من جديد للمدرجات، بعد هجرة استمرت لفترة طويلة، وحضر المباراة 5005 مشجعين من المدرجات.
ولحساب المجموعة نفسها، استطاع الشارقة الإماراتي العودة بالنقاط كاملة من ميدان مضيفه استقلال دوشنبه الطاجكي بالفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي.
وتصدر الوحدات مجموعته بفارق عدد الأهداف على نظيره الشارقة، حيث سيخوض“الأخضر” مباراته الثانية في البطولة في الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عندما يواجه فريق الشارقة على أرضه.
تشكيلة الفريقين
الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، دانيال عفانة، عرفات الحاج (إيشاكا ديارا)، مصطفى كمال (شوقي القزعة)، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت (محمد موالي)، أوسينو سيزار، عامر جاموس، مهند سمرين (مروان إفلاح) وألان أكونو (إبراهيم صبرة).
المدير الفني: رأفت علي.
سباهان أصفهان: بيام نيازماند، هادي محمدي، أريا يوسفي، صالح حرداني (أبو بكر كامارا)، أمين حازبافي، فهدت حانونوف (محمد دانيشجار)، بريان دابو، مهدي لموشي (حسين جودزاري)، مهدي محبي (رضا أسدي)، محمد كريمي وجافاد أغايبور (ستيفن نزونزي).
المدير الفني: خوسيه مورايس.
الحكام: حنا حطاب (سورية)، علي أحمد (سورية)، محمد كزاز (سورية)، وسام ربيع (سورية).
الإنذارات: بطاقة حمراء لهادي محمدي وإنذار لمحمد كريمي (سباهان) ألان أكونو، مصطفى كمال، محمد موالي، شوقي القزعة (الوحدات).
سيناريو الأهداف
- استلم لاعب سباهان أصفهان فهدت حانونوف كرة من حدود منطقة الجزاء، وسددها من اللمسة الثانية مقوسة على يسار الحارس عبد الله الفاخوري (9).
- تقدم لاعب الوحدات مهند سمرين من منتصف الملعب، ووضع الكرة للمهاجم السنغالي أوسينو سيزار الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة من فوق الحارس بيام نيازماند (22).
- مرر لاعب الوحدات مهند سمرين كرة بالمقاس لزميله البديل إبراهيم صبرة، الذي تقدم بالكرة نحو منطقة الجزاء وسدد الكرة بدقة على يسار الحارس الإيراني (55).
فرص المباراة
- تصدى الفاخوري لتسديدة جافاد أغايبور المتقنة وأبعدها لركنية (39).
- علت رأسية صبرة مرمى سباهان من مسافة قريبة من المرمى (47).
- رد القائم الأيسر لمرمى سباهان محاولة صبرة التي جاءت بعد قطع اللاعب لكرة من دفاعات المنافس (72).
- مرت تسديدة رضا أسدي المتقنة من خارج منطقة الجزاء بجانب مرمى الوحدات بقليل (83).
- أهدر صبرة فرصة ثمينة لتعزيز النتيجة بتسديدة قابلها تألق الحارس الإيراني (89).
- تألق الفاخوري في التصدي لمحاولة رضا أسدي بالقرب من المرمى (90+4).
نجم اللقاء
حصل لاعب الوحدات، السنغالي أوسينو سيزار على جائزة أفضل لاعب في المباراة بحسب اختيار مراقب المباراة من قبل الاتحاد الآسيوي، حيث سجل الهدف الأول لفريقه، من تسديدة واحدة سددها على المرمى، مقابل تمريره الكرة 15 مرة بنسبة دقة بلغت 66.7 %.
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