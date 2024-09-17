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تألق سمرين يمنح الوحدات نقاط مواجهة سباهان الإيراني

9/17/2024 11:55:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- نجح الوحدات في قلب الطاولة على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني، وتغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت مساء أمس على ستاد عمان الدولي، بافتتاح منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2،
وكان للاعب الوحدات مهند سمرين دور كبير في الفوز باللقاء بصناعته الهدفين الأول والثاني لزميليه أوسينو سيزار وإبراهيم صبرة، ليفتتح الوحدات مشواره بأفضل طريقة بعودة جماهيره من جديد للمدرجات، بعد هجرة استمرت لفترة طويلة، وحضر المباراة 5005 مشجعين من المدرجات.
ولحساب المجموعة نفسها، استطاع الشارقة الإماراتي العودة بالنقاط كاملة من ميدان مضيفه استقلال دوشنبه الطاجكي بالفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي.
وتصدر الوحدات مجموعته بفارق عدد الأهداف على نظيره الشارقة، حيث سيخوض“الأخضر” مباراته الثانية في البطولة في الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عندما يواجه فريق الشارقة على أرضه.
تشكيلة الفريقين
الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، دانيال عفانة، عرفات الحاج (إيشاكا ديارا)، مصطفى كمال (شوقي القزعة)، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت (محمد موالي)، أوسينو سيزار، عامر جاموس، مهند سمرين (مروان إفلاح) وألان أكونو (إبراهيم صبرة).
المدير الفني: رأفت علي.
سباهان أصفهان: بيام نيازماند، هادي محمدي، أريا يوسفي، صالح حرداني (أبو بكر كامارا)، أمين حازبافي، فهدت حانونوف (محمد دانيشجار)، بريان دابو، مهدي لموشي (حسين جودزاري)، مهدي محبي (رضا أسدي)، محمد كريمي وجافاد أغايبور (ستيفن نزونزي).
المدير الفني: خوسيه مورايس.
الحكام: حنا حطاب (سورية)، علي أحمد (سورية)، محمد كزاز (سورية)، وسام ربيع (سورية).
الإنذارات: بطاقة حمراء لهادي محمدي وإنذار لمحمد كريمي (سباهان) ألان أكونو، مصطفى كمال، محمد موالي، شوقي القزعة (الوحدات).
سيناريو الأهداف
- استلم لاعب سباهان أصفهان فهدت حانونوف كرة من حدود منطقة الجزاء، وسددها من اللمسة الثانية مقوسة على يسار الحارس عبد الله الفاخوري (9).
- تقدم لاعب الوحدات مهند سمرين من منتصف الملعب، ووضع الكرة للمهاجم السنغالي أوسينو سيزار الذي انفرد بالمرمى ووضع الكرة من فوق الحارس بيام نيازماند (22).
- مرر لاعب الوحدات مهند سمرين كرة بالمقاس لزميله البديل إبراهيم صبرة، الذي تقدم بالكرة نحو منطقة الجزاء وسدد الكرة بدقة على يسار الحارس الإيراني (55).
فرص المباراة
- تصدى الفاخوري لتسديدة جافاد أغايبور المتقنة وأبعدها لركنية (39).
- علت رأسية صبرة مرمى سباهان من مسافة قريبة من المرمى (47).
- رد القائم الأيسر لمرمى سباهان محاولة صبرة التي جاءت بعد قطع اللاعب لكرة من دفاعات المنافس (72).
- مرت تسديدة رضا أسدي المتقنة من خارج منطقة الجزاء بجانب مرمى الوحدات بقليل (83).
- أهدر صبرة فرصة ثمينة لتعزيز النتيجة بتسديدة قابلها تألق الحارس الإيراني (89).
- تألق الفاخوري في التصدي لمحاولة رضا أسدي بالقرب من المرمى (90+4).
نجم اللقاء
حصل لاعب الوحدات، السنغالي أوسينو سيزار على جائزة أفضل لاعب في المباراة بحسب اختيار مراقب المباراة من قبل الاتحاد الآسيوي، حيث سجل الهدف الأول لفريقه، من تسديدة واحدة سددها على المرمى، مقابل تمريره الكرة 15 مرة بنسبة دقة بلغت 66.7 %.

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