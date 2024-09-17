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أطعمة ومشروبات تساعد على النوم وأخرى عدوة له

9/17/2024 11:55:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حددت الدكتورة لودميلا دينيسينكو خبيرة التغذية الروسية المواد الغذائية التي يفضل تناولها في وجبة العشاء والأطعمة التي يجب تجنبها، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ووفقا لها، يجب تناول وجبة العشاء قبل ثلاث ساعات من موعد النوم. ولكي تكون نوعية النوم جيدة، يجب تناول أطعمة تساعد على النوم بسرعة والحصول على نوم جيد.
وتقول: "تحتوي جميع منتجات اللبان تقريبا على الزبادي والحليب، وخاصة الجبن، على حمض التربتوفان الأميني والكالسيوم، التي تعد من العناصر الدقيقة المنومة. لذلك عند تناول كوب من الزبادي قبل النوم، لا يعني تناول وجبة دسمة، بل الحصول على جرعة صغيرة مهدئة. كما أن لحم الديك الرومي غني بحمض تربتوفان الأميني. أي أن تناول قطعة منه قبل النوم سيساعد على نوم جيد. وبالإضافة إلى ذلك، للشاي والزيوت النباتية تأثير منوم أيضا".
وتقول: "جميع أنواع الشاي، وخاصة شاي البابونج مع نبات رعي الحمام أو أعشاب أخرى، لها تأثير مهدئ. لذلك يفضل تناولها قبل فترة قصيرة من موعد النوم. كما أن الزيوت النباتية لها تأثير مفيد. فمثلا، حتى رائحة زيت السمسم تساعد على الاسترخاء والنوم الجيد". ووفقا لها، هناك أطعمة ومشروبات تتعارض مع النوم.
نبات رعي الحمام
وتقول: "جميع الأطعمة الدهنية والمقلية والمدخنة التي يستغرق هضمها وقتا طويلا وتسبب الشعور بالشبع، مثل القهوة والشوكولاته والأطعمة الحارة المحتوية على مادة الكابسيسين -مادة تسبب تدفق الدم إلى المعدة، لها تأثير محفز. ومع ذلك، يعد الإفراط بتناول الكحول العدو الرئيسي للنوم، على الرغم من أنه في البداية يسبب الشعور بالنعاس، ولكنه بعد ذلك يمنع الحصول على نوم هادئ وجيد".

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