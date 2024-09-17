أطعمة ومشروبات تساعد على النوم وأخرى عدوة له

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حددت الدكتورة لودميلا دينيسينكو خبيرة التغذية الروسية المواد الغذائية التي يفضل تناولها في وجبة العشاء والأطعمة التي يجب تجنبها، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ووفقا لها، يجب تناول وجبة العشاء قبل ثلاث ساعات من موعد النوم. ولكي تكون نوعية النوم جيدة، يجب تناول أطعمة تساعد على النوم بسرعة والحصول على نوم جيد.
وتقول: "تحتوي جميع منتجات اللبان تقريبا على الزبادي والحليب، وخاصة الجبن، على حمض التربتوفان الأميني والكالسيوم، التي تعد من العناصر الدقيقة المنومة. لذلك عند تناول كوب من الزبادي قبل النوم، لا يعني تناول وجبة دسمة، بل الحصول على جرعة صغيرة مهدئة. كما أن لحم الديك الرومي غني بحمض تربتوفان الأميني. أي أن تناول قطعة منه قبل النوم سيساعد على نوم جيد. وبالإضافة إلى ذلك، للشاي والزيوت النباتية تأثير منوم أيضا".
وتقول: "جميع أنواع الشاي، وخاصة شاي البابونج مع نبات رعي الحمام أو أعشاب أخرى، لها تأثير مهدئ. لذلك يفضل تناولها قبل فترة قصيرة من موعد النوم. كما أن الزيوت النباتية لها تأثير مفيد. فمثلا، حتى رائحة زيت السمسم تساعد على الاسترخاء والنوم الجيد". ووفقا لها، هناك أطعمة ومشروبات تتعارض مع النوم.
نبات رعي الحمام
وتقول: "جميع الأطعمة الدهنية والمقلية والمدخنة التي يستغرق هضمها وقتا طويلا وتسبب الشعور بالشبع، مثل القهوة والشوكولاته والأطعمة الحارة المحتوية على مادة الكابسيسين -مادة تسبب تدفق الدم إلى المعدة، لها تأثير محفز. ومع ذلك، يعد الإفراط بتناول الكحول العدو الرئيسي للنوم، على الرغم من أنه في البداية يسبب الشعور بالنعاس، ولكنه بعد ذلك يمنع الحصول على نوم هادئ وجيد".
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