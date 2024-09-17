يوسف بكار الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض
عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، في بيان رسمي، أنه تم اختيار الأكاديمي الدكتور يوسف بكّار الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2024. حيث تقام هذه الدورة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية.
ومن المقرر أن تقام الدورة 23 لمعرض عمان الدولي للكتاب 2024 في المركز الأردني للمعارض الدولية-مكة مول، في الفترة بين 10 إلى 19 تشرين الأول المقبل، بمشاركة دولة الجزائر الشقيقة ضيف الشرف.
مدير معرض عمان الدولي للكتاب، جبر أبو فارس، قال إن الدكتور يوسف بكار شخصية أكاديمية بارزة في الأردن والوطن العربي؛ إذ ساهم منذ سبعينيات القرن الفائت في تطوير الدراسات الأدبية والنقدية في الوطن العربي، من خلال مؤلفاته التي وصلت إلى 80 عنوانا، ونسعد باختيار اللجنة الثقافية الهادف لتسليط الضوء على مكانة وإبداعات هذه الشخصية الأدبية في الساحة الأكاديمية والأدبية العربية، وإنتاجها العلمي الغزير، بمختلف المؤلفات والأبحاث في مجال الأدب والنقد العربي.
وأضاف أبو فارس، أن المعرض احتفى خلال دوراته الماضية بعدد من الكتاب والأدباء والمثقفين من خلال شخصية المعرض الثقافية التي أصبحت جزءا رئيسيا من فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب، سوف يحتفي بالدكتور يوسف بكار من خلال ندوة متخصصة تقام ضمن البرنامج الثقافي للمعرض تلقي الضوء على مسيرته الأكاديمية الحافلة التي في مجال التأليف والنقد بمشاركة عدد من المثقفين، ومن تتلمذ على يديه بمختلف المؤسسات الأكاديمية.
من جانبه أعرب الدكتور يوسف بكار عن شكره لاتحاد الناشرين الأردنيين، وجهود اللجنة الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب على هذا اللفتة والتكريم باختياره الشخصية الثقافية للدورة 23، بعد مسيرة طويلة في خدمة العلم والأدب تجاوزت إلى 40 عاما، قدم خلالها العدد من المؤلفات في مجال الترجمة والنقد.
وأكد الدكتور بكار أهمية بناء جسور التواصل بين الأجيال، ونقل المعرفة والتراث الأدبي إلى الأجيال القادمة، مبينا أهمية الدور الذي يقوم به معرض عمان الدولي للكتاب في إثراء الحركة الثقافية والأدبية، ونشر الثقافة والأدب من خلال فعالياته المختلفة. ويذكر أن الدكتور يوسف بكّار أكاديمي، وأستاذ جامعي عرف بمساهماته الكبيرة في مجال النقد الأدبي، وقدم قراءات نقدية للشعر العربي القديم والحديث، ودرس أعمال العديد من الشعراء والأدباء العرب، إلى جانب اهتمامه بالتراث العربي؛ إذ عمل على تحقيق وتدقيق النصوص التراثية، وقدم دراسات قيمة حول الشعر الجاهلي والشعراء المعاصرين، وفي مجال الأدب المقارن قام بدراسات مقارنة بين الأدب العربي والأدب الفارسي، وساهم في ترجمة العديد من الأعمال الأدبية.
كما عمل في العديد من الجامعات الأردنية والعربية في مناصب إدارية وأكاديمية مهمة، مثل نائب رئيس جامعة اليرموك، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا، وحصل على العديد من الجوائز تقديرا لإسهاماته في مجال الأدب والنقد، منها: جائزة الدولة التقديرية في الآداب-الأردن، وجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي فئة الإنجاز في الترجمة من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية.
الدكتور يوسف بكار، أستاذ شرف بقسم اللّغة العربيّة وآدابها/ كلية الآداب-جامعة اليرموك، يحمل درجة الدكتوراة في الآداب: النّقد الأدبي مع مرتبة الشّرف الأولى من جامعة القاهرة 1972، وعضو في المجامع والجمعيّات والهيئات العلميّة والأدبيّة والاستشاريّة، شارك في التحكيم في الجوائز الأدبية، مثل جائزة الملك فيصل العالمية، وجائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، وترأس هيئة تحرير في عدد من المجلات العلميّة الأكاديميّة، وحضور واسع في مختلف المؤتمرات والمنتديات الثقافية في الأردن، وخارجها.
وصدر له العديد من المؤلفات والترجمات منها "أوراق نقدية جديدة عن طه حسين"، "إبراهيم طوقان أضواء جديدة"، "إحسان عباس ناقدا، محققا، مؤرخا"، (مشترك)، "إحسان عباس: أعمال وندوات وحوارات"، "اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، آلات الغزل والنسيج وأدوات الخياطة"، "الأدب المقارن-، الأدب المقارن مترجم"، "الأوهام في كتابات العرب عن الخيام"، "الترجمات الأردنية لرباعيات الخيام"، "الترجمات العربية لرباعيات الخيام: دراسة نقدية"، "الترجمة الأدبيّة: إشكاليات ومزالق"، "الرحلة المنسية، فدوى طوقان وطفولتها الإبداعية"، "العروض والإيقاع"، "العين البصيرة: قراءات نقديّة"، "الوجه الآخر: دراسات نقدية"، "بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث)"، "جماعة الديوان وعمر الخيام"،
وحصل بكار على العديد من الجوائز منها جائزة التفوق في التدريس، جامعة مشهد لعام 1973، جائزة التفوق في البحث العلمي، جامعة اليرموك لعام 1984، جائزة الدولة التقديرية في الآداب (الدراسات الأدبية النقدية)، وزارة الثقافة الأردنية، 1992، وجائزة حمد للترجمة والتفاهم الدولي.
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