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التشكيلي مفاضلة: التباس المعايير الفنية يخلط الحابل بالنابل

9/17/2024 11:55:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- لم يكن توجه الفنان والناقد التشكيلي الأردني غسان مفاضلة، في التعامل مع النسيج البصري للعمل الفني، ومعاينة الملامح الأولى لتحولاته التعبيرية والإنشائية قبل نحو 30 عاماً، نتيجة خيار مزاجي، أو ترف تشكيلي، بقدر ما كان نتيجة لسؤال الجدوى الذي طال جوهر ووسائط التعبير البصري ذاته، وفق ما أكده في سياق حديثه لـ"الغد".
ويقول مفاضلة: "إنه ما بين معتركات المغامرة وإغراءات التجريب، كانت البداية في اختيار إمكانات التعبير البصري على الانفتاح باتجاه الحدود القصوى لنظام التجريد، حيث اختزال الموجودات المرئية وتحويلها إلى نسيج شبكي قابل للتحقق والمعاينة ضمن ذلك النظام الذي يسحب الفوضى إلى سياق المعنى، ومن هنا، وبخطوات وئيدة، بدأت بتتبع "تحولات المرئي، التي قادتني إليها أعمالي الأولى منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حين كان الجسد موضوعها في المعاينة والتمثيل والتعبير".
ويضيف، أنه مع مطلع الألفية الثالثة، وبعد أن توارى كل أثر للجسد من أعماله، سوى ذلك الأثر الذي يجعل من الجسد نفسه مساحة مفتوحة على التداعيات الحسية والتخيلية، أخذت أعمالي بالتشكل اعتمادا على أفق تلك المساحة وما تحيل إليه وتستدعيه من رؤى ووسائط تشتبك مع غيرها من العوامل والمؤثرات في تشييد العمل الفني.
وفيما يتعلق بالمواد التي تشكل العصب التعبيري في أعماله، سواء أكانت مواداً طبيعية، أم مصنعة أم مستهلكة، فقد أكد أنها راحت تتحول إلى محفز للحوار مع المرئي، وهو الحوار الذي يتيح الكشف عن سياقات جديدة لتعينات الأثر في التفكير والتعبير البصريين، بحسب خواص المادة نفسها، وقابليتها للانتظام والتشكل مع غيرها من المواد والعناصر في بنية العمل الفني وسياقيه الإنشائي والجمالي.
ويتابع: "انطلاقا من ذلك، فإنني لا أسعى في أعمالي إلى تقليد الأثر في محيطه البيئي، أو محاكاة ارتساماته وترسباته على هذا النحو أو ذاك، بقدر ما أسعى إلى بناء أثر على أثر"، فالفن بالنسبة إلي، ليس سوى ذلك الإنشاء الذي لا يكف عن تشييد بنيانه من تراكمات الأثر وتعيناته، لينتج أثرا متفردا في تمثيلاته وتعبيراته، وهو الأثر الذي أسفرت عنه جل أعمال معرضي "أثر على أثر" الذي استضافه مؤخراً المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة".
وحول علاقته مع النقد التشكيلي، أكد مفاضلة أنه لا يصنف نفسه ناقداً بالمعنى الإجرائي الذي يفضي إليه هذا المفهوم، وإنما قارئاً يسترشد بما يتيحهُ العمل الفني ويتوفر عليه من خصائص تعبيرية وجمالية.
ويرى أن النقد التشكيلي ما يزال في جل تموضعاته أسيراً للاجترارات والتوصيفات الناجزة والمنمطة، أما بخصوص النقد الصحفي، فيعتقد أن المتابعة الصحفية التي تعنى بالفنون التشكيلية، أو "النقد الصحفي" إن جازت التسمية، يعد حلقة الوصل الرئيسة بين الفن والمتلقي، فالكتابة الفنية عبر الصحافة بوصفها وسيلة إعلام جماهيرية، تخاطب فئات المجتمع وشرائحه المختلفة. وربما لهذا السبب تكون مهمة النقد الصحفي شاقة وعسيرة، إذ يتوجب عليه أن يراعي التباين في مستويات التلقي لدى القراء، خاصة أنه يتحرك مع موضوعات بصرية بواسطة اللغة التي عليها أن تغطي موضوعها، وتبرز خصوصيته على مستوى الرؤية والتقنية، والتعريف بملامحه الجمالية والتعبيرية.
ويتابع، وهذا غالباً لا يتوفر عليه "النقد الصحفي" السائد الذي تطغى عليه النمذجة الصحفية، والمواربات الأدبية والإنشائية التي تقول كل شيء، ولا تقول في المحصلة أي شيء وبالتالي ظل تأثيره محدوداً في إثراء المشهد التشكيلي، وأحياناً ساهم في تعزيز مواطن اللبس والتشكيك واختلاط المعايير، التي تعتري المشهد الفني ذاته.
وحول التباس المعايير والقيم الفنية، فقد أشار إلى مؤشرات ثقافة التذوق الفني السائدة، ليعبر عن أسفه بالقول: "إن هناك إلتباسا تجاه المعايير الفنية والقيم الجمالية اختلط معه "الحابل بالنابل"، وهو التباس متجذر وجلي على نطاق واسع ولدى جل الفئات الاجتماعية، وهو ما تشير إليه بوضوح حقيقة التعامل مع الفنون التشكيلية على المستويات الرسمية والأهلية والمجتمعية والثقافية".
ويضيف، أن الالتباس هو الذي يعلن عن نفسه من دون مواربة، وتؤكده الممارسات المقرونة بتفشي "الأمية" البصرية في المجتمع العربي عامة، ومؤسساته الحريصة على تكريس قيم الاستهلاك والقبح والتسطيح. والالتباس نفسه يتوزع هنا على مستويين: مستوى الجمهور، ومستوى النخبة العاملة في الحقل الفني ذاته.
ويتابع، فالجمهور الذي تشكلت ذائقته الجمالية وفق النمطيات الثقافية السائدة، له أعذاره في عدم التمييز بين العمل الفني الحقيقي، وبين العبث المجاني. فكيف له أن يميز من دون معرفة أو اطلاع على الفنون بين الفن الحقيقي والفن العابث والمجاني؟، وكيف له أن يميز بين الأعمال الفنية ذات السوية العالية، وبين أعمال المقلدين والمزورين والعابثين الذين باتوا، (لفرط الالتباس)، يتسيدون المشهد الفني بإسنادٍ من مؤسسات المال والترويج والتهريج؟.
ويؤكد مفاضلة أن هؤلاء، الذين وجدوا ضالتهم في اختلاط القيم الفنية ومعاييرها الجمالية، والتي اختلط معها "حابل" الجمال والإبداع بـ "نابل" القبح والاجترار؛ جلهم من المزورين والمهرجين والمقلدين المهرة الذين يقلدون فنانا. فيما توارى الفنانون الحقيقيون خلف الستار، وذلك إما لعدم قناعتهم وتشكيكهم بما يطفو على سطح المشهد، أو عدم قدرتهم على التكيف مع المناخات التسليحية الجديدة، وصراعاتها المعزولة عن أفقها البيئي في مجتمع ما يزال ينظر إلى الفنون نفسها، بعين الشك والارتياب.
وتحدث عن الفنان التشكيلي والتحرك ضمن جزر معزولة، حيث قال مفاضلة: "إن الحال في الأردن كما هو الحال عربياً، فهناك فنانون تشكيليون لامعون، لكن تأثيرهم في المناخ العام ضئيل ومحصور في إطار النخبة، فالسواد الأعظم من الفنانين التشكيليين في العالم العربي يتحركون ضمن "جزر معزولة" عن واقعهم ومجتمعهم، ويكاد ينعدم أي تأثير لهم في المناخ الذي يحتضنهم ويتوجهون إليه بتعبيراتهم بشكل ما، ليساهموا في اتساع الفجوة بين المجتمع ونتاجاتهم الفنية، ولدينا فنانون لامعون كما أشرت، ولكن بأي معنى، وأي تجاه؟. إنهم لامعون داخل تلك الجزر النخبوية المغلقة على نفسها، والمعزولة عن محيطها، ويكتفون عادة برواج "ماركة" ألمعيتهم وتدويرها في إطار النخبة وسوق المال، من دون أدنى تأثير لها في مناخها العام".
ويختم مفاضلة: "إذا أراد الفنان أن يكون فاعلاً في واقعه ومجتمعه، فعليه أن يبتكر الطرائق والوسائط الكفيلة بتقليص المسافة بين الناس وبين أعماله الفنية، ومن دون أن يتنازل في الوقت نفسه، عن خصوصيته وخياراته الجمالية والتعبيرية".

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