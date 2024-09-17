التشكيلي مفاضلة: التباس المعايير الفنية يخلط الحابل بالنابل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- لم يكن توجه الفنان
والناقد التشكيلي الأردني غسان مفاضلة، في التعامل مع النسيج البصري للعمل الفني، ومعاينة الملامح الأولى لتحولاته التعبيرية والإنشائية قبل نحو 30 عاماً، نتيجة خيار مزاجي، أو ترف تشكيلي، بقدر ما كان نتيجة لسؤال الجدوى الذي طال جوهر ووسائط التعبير البصري ذاته، وفق ما أكده في سياق حديثه لـ"الغد".
ويقول مفاضلة: "إنه ما بين معتركات المغامرة وإغراءات التجريب، كانت البداية في اختيار إمكانات التعبير البصري على الانفتاح باتجاه الحدود القصوى لنظام التجريد، حيث اختزال الموجودات المرئية وتحويلها إلى نسيج شبكي قابل للتحقق والمعاينة ضمن ذلك النظام الذي يسحب الفوضى إلى سياق المعنى، ومن هنا، وبخطوات وئيدة، بدأت بتتبع "تحولات المرئي، التي قادتني إليها أعمالي الأولى منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حين كان الجسد موضوعها في المعاينة والتمثيل والتعبير".
ويضيف، أنه مع مطلع الألفية الثالثة، وبعد أن توارى كل أثر للجسد من أعماله، سوى ذلك الأثر الذي يجعل من الجسد نفسه مساحة مفتوحة على التداعيات الحسية والتخيلية، أخذت أعمالي بالتشكل اعتمادا على أفق تلك المساحة وما تحيل إليه وتستدعيه من رؤى ووسائط تشتبك مع غيرها من العوامل والمؤثرات في تشييد العمل الفني.
وفيما يتعلق بالمواد التي تشكل العصب التعبيري في أعماله، سواء أكانت مواداً طبيعية، أم مصنعة أم مستهلكة، فقد أكد أنها راحت تتحول إلى محفز للحوار مع المرئي، وهو الحوار الذي يتيح الكشف عن سياقات جديدة لتعينات الأثر في التفكير والتعبير البصريين، بحسب خواص المادة نفسها، وقابليتها للانتظام والتشكل مع غيرها من المواد والعناصر في بنية العمل الفني وسياقيه الإنشائي والجمالي.
ويتابع: "انطلاقا من ذلك، فإنني لا أسعى في أعمالي إلى تقليد الأثر في محيطه البيئي، أو محاكاة ارتساماته وترسباته على هذا النحو أو ذاك، بقدر ما أسعى إلى بناء أثر على أثر"، فالفن بالنسبة إلي، ليس سوى ذلك الإنشاء الذي لا يكف عن تشييد بنيانه من تراكمات الأثر وتعيناته، لينتج أثرا متفردا في تمثيلاته وتعبيراته، وهو الأثر الذي أسفرت عنه جل أعمال معرضي "أثر على أثر" الذي استضافه مؤخراً المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة".
وحول علاقته مع النقد التشكيلي، أكد مفاضلة أنه لا يصنف نفسه ناقداً بالمعنى الإجرائي الذي يفضي إليه هذا المفهوم، وإنما قارئاً يسترشد بما يتيحهُ العمل الفني ويتوفر عليه من خصائص تعبيرية وجمالية.
ويرى أن النقد التشكيلي ما يزال في جل تموضعاته أسيراً للاجترارات والتوصيفات الناجزة والمنمطة، أما بخصوص النقد الصحفي، فيعتقد أن المتابعة الصحفية التي تعنى بالفنون التشكيلية، أو "النقد الصحفي" إن جازت التسمية، يعد حلقة الوصل الرئيسة بين الفن والمتلقي، فالكتابة الفنية عبر الصحافة بوصفها وسيلة إعلام جماهيرية، تخاطب فئات المجتمع وشرائحه المختلفة. وربما لهذا السبب تكون مهمة النقد الصحفي شاقة وعسيرة، إذ يتوجب عليه أن يراعي التباين في مستويات التلقي لدى القراء، خاصة أنه يتحرك مع موضوعات بصرية بواسطة اللغة التي عليها أن تغطي موضوعها، وتبرز خصوصيته على مستوى الرؤية والتقنية، والتعريف بملامحه الجمالية والتعبيرية.
ويتابع، وهذا غالباً لا يتوفر عليه "النقد الصحفي" السائد الذي تطغى عليه النمذجة الصحفية، والمواربات الأدبية والإنشائية التي تقول كل شيء، ولا تقول في المحصلة أي شيء وبالتالي ظل تأثيره محدوداً في إثراء المشهد التشكيلي، وأحياناً ساهم في تعزيز مواطن اللبس والتشكيك واختلاط المعايير، التي تعتري المشهد الفني ذاته.
وحول التباس المعايير والقيم الفنية، فقد أشار إلى مؤشرات ثقافة التذوق الفني السائدة، ليعبر عن أسفه بالقول: "إن هناك إلتباسا تجاه المعايير الفنية والقيم الجمالية اختلط معه "الحابل بالنابل"، وهو التباس متجذر وجلي على نطاق واسع ولدى جل الفئات الاجتماعية، وهو ما تشير إليه بوضوح حقيقة التعامل مع الفنون التشكيلية على المستويات الرسمية والأهلية والمجتمعية والثقافية".
ويضيف، أن الالتباس هو الذي يعلن عن نفسه من دون مواربة، وتؤكده الممارسات المقرونة بتفشي "الأمية" البصرية في المجتمع العربي عامة، ومؤسساته الحريصة على تكريس قيم الاستهلاك والقبح والتسطيح. والالتباس نفسه يتوزع هنا على مستويين: مستوى الجمهور، ومستوى النخبة العاملة في الحقل الفني ذاته.
ويتابع، فالجمهور الذي تشكلت ذائقته الجمالية وفق النمطيات الثقافية السائدة، له أعذاره في عدم التمييز بين العمل الفني الحقيقي، وبين العبث المجاني. فكيف له أن يميز من دون معرفة أو اطلاع على الفنون بين الفن الحقيقي والفن العابث والمجاني؟، وكيف له أن يميز بين الأعمال الفنية ذات السوية العالية، وبين أعمال المقلدين والمزورين والعابثين الذين باتوا، (لفرط الالتباس)، يتسيدون المشهد الفني بإسنادٍ من مؤسسات المال والترويج والتهريج؟.
ويؤكد مفاضلة أن هؤلاء، الذين وجدوا ضالتهم في اختلاط القيم الفنية ومعاييرها الجمالية، والتي اختلط معها "حابل" الجمال والإبداع بـ "نابل" القبح والاجترار؛ جلهم من المزورين والمهرجين والمقلدين المهرة الذين يقلدون فنانا. فيما توارى الفنانون الحقيقيون خلف الستار، وذلك إما لعدم قناعتهم وتشكيكهم بما يطفو على سطح المشهد، أو عدم قدرتهم على التكيف مع المناخات التسليحية الجديدة، وصراعاتها المعزولة عن أفقها البيئي في مجتمع ما يزال ينظر إلى الفنون نفسها، بعين الشك والارتياب.
وتحدث عن الفنان التشكيلي والتحرك ضمن جزر معزولة، حيث قال مفاضلة: "إن الحال في الأردن كما هو الحال عربياً، فهناك فنانون تشكيليون لامعون، لكن تأثيرهم في المناخ العام ضئيل ومحصور في إطار النخبة، فالسواد الأعظم من الفنانين التشكيليين في العالم العربي يتحركون ضمن "جزر معزولة" عن واقعهم ومجتمعهم، ويكاد ينعدم أي تأثير لهم في المناخ الذي يحتضنهم ويتوجهون إليه بتعبيراتهم بشكل ما، ليساهموا في اتساع الفجوة بين المجتمع ونتاجاتهم الفنية، ولدينا فنانون لامعون كما أشرت، ولكن بأي معنى، وأي تجاه؟. إنهم لامعون داخل تلك الجزر النخبوية المغلقة على نفسها، والمعزولة عن محيطها، ويكتفون عادة برواج "ماركة" ألمعيتهم وتدويرها في إطار النخبة وسوق المال، من دون أدنى تأثير لها في مناخها العام".
ويختم مفاضلة: "إذا أراد الفنان أن يكون فاعلاً في واقعه ومجتمعه، فعليه أن يبتكر الطرائق والوسائط الكفيلة بتقليص المسافة بين الناس وبين أعماله الفنية، ومن دون أن يتنازل في الوقت نفسه، عن خصوصيته وخياراته الجمالية والتعبيرية".
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