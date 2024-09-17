في يوم مواجهة الانتحار: التوجيه والتوعية خطان دفاعيان لحماية المراهقين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية
عمان- وقفت أم محمد (35 عاماً) حائرة أمام تساؤل ابنها المراهق عن سبب إقدام الشباب والمراهقين على إنهاء حياتهم، بينما ارتسمت على وجهه علامات الاستغراب من الأسباب التي تدفع باتجاه هذا التفكير.
عم الصمت لعدة دقائق بعد ذلك، بينما بحثت أم محمد عن إجابات تساعدها على تفسير هذا الفعل الخطير لابنها. أخبرته أنها قد تكون ضغوطات الحياة التي أثقلت كاهل الأبناء، أو شعورهم بغياب الرضا عن حياتهم، وربما عدم تلقيهم الدعم الكافي من عائلاتهم، وهذا الفعل يعكس "ضعفا" كبيراً في مواجهة تحديات الحياة.
حاولت إزالة حيرة ابنها بإجابات مبسطة يسهل على عقله استيعابها. لطالما كانت أم محمد قريبة من أطفالها، تسعى لأن تكون صديقة لهم، وكذلك زوجها الذي اقترحت عليه التحدث مع الأبناء عن هذا الفعل المؤذي الذي يصعب على عقول الأطفال والمراهقين فهمه.
وفي اليوم العالمي لمواجهة الانتحار الذي يصادف العاشر من سبتمبر (أيلول) في كل عام، وجب إدراك أن توجيه الإرشاد والنصح للأطفال هو الخيار الصحيح لتجنب أي أفكار سوداوية في المستقبل وليميزوا بين الصحيح والخاطئ.
وبحسب المركز الإعلامي للأمم المتحدة، يشهد العالم محاولة انتحار كل 40 ثانية تقريبا، و62 ألف مراهق ماتوا في ذلك العالم نتيجة لإيذاء النفس، وقد صنف التقرير الانتحار ثالث الأسباب الرئيسة المؤدية للوفاة في صفوف المراهقين من عمر 15 إلى 19 سنة.
والسلوك الانتحاري يهدف إلى إلحاق الضرر بالذات وينطوي على مبادرات انتحارية مع أفكار وخطط وربما محاولات فعلية للتخلص من الحياة.
يبيّن مستشار الطب النفسي للأطفال والمراهقين، الدكتور رأفت أبو رمان، أن تعرض الأطفال لأخبار الانتحار بشكل متكرر يثير لديهم العديد من التساؤلات، مثل "ماذا فعل بنفسه ولماذا؟". لذا، يأتي دور الأهل في حماية الأطفال من التعرض لهذه الأخبار المؤذية.
يوضح أبو رمان أن بعض الأطفال قد يتجهون للتقليد بدافع الفضول لمعرفة المزيد عن الانتحار دون فهم المعنى الحقيقي لهذا الفعل. كما أنهم قد يعبرون عن مشاعرهم بالحزن من خلال التلفظ بكلمات تعكس هذه الرغبة، مثل "والله بضرب حالي" أو "بموت حالي".
يشير أبو رمان إلى أن رد فعل الأهل على مثل هذه الكلمات هو الذي يلعب دورا مهما في استمرار الطفل في هذا السلوك من عدمه. ففي بعض الأحيان، قد يتسبب الخوف المفرط من سماع هذه الكلمة في أن يشعر الطفل بلفت الانتباه، مما يدفعه إلى تكرار التصرف لزيادة. لذا، من الضروري عدم الاستجابة بشكل مفرط أو تجاهل الأمر، بل من الأفضل التعامل مع السلوك بشكل هادئ ومناسب. من جهة أخرى، يجب على الأهل أن يبذلوا جهدهم للشرح لأطفالهم أن هذا الشخص يعاني من مشكلة معينة أو نفسية، وأنه بسبب نقص الدعم من المحيطين به، قد يلجأ إلى التصرف بهذه الطريقة.
تم تحديد اليوم العالمي لمنع الانتحار في العام 2003 من قبل الرابطة الدولية لمنع الانتحار (WSPD) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)
ويهدف يوم 10 سبتمبر من كل عام إلى تركيز الاهتمام على هذه القضية، وإعطاء رسالة مهمة مفادها أنه يمكن الوقاية من حالات الانتحار.
ويأتي الموضوع الأساسي للثلاث سنوات المقبلة هو "تغيير الخطاب المتعلق بالانتحار" مع الدعوة إلى العمل تحت عنوان "ابدأ الحديث"، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الحد من الوصمة وتشجيع المحادثات والحوارات المفتوحة لمنع حالات الانتحار.
تغيير الخطاب أو الرواية حول الانتحار يدور حول تغيير كيفية إدراكنا لهذه القضية المعقدة والتحول من ثقافة الصمت والوصم إلى ثقافة الانفتاح والتفهم والدعم.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تمثل اعتلالات الصحة النفسية 16 % من العبء العالمي للأمراض والإصابات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و19 سنة. والى جانب ذلك، يجب أن نجعل الطفل يدرك انه في حال احتاج لأي شيء أو واجه صعوبات في الحياة فعليه طلب المساعدة، وفق أبو رمان.
وينبغي ترسيخ فكرة أن الانتحار ليست ظاهرة طبيعية بل هي مشكلة حقيقية علينا أن نتحدث عنها وأن نحاول أن نفسرها لنجد لها الحلول ونقللها، وعندما نواجه مشكلة علينا طلب المساعدة حتى لا تصل الأمور إلى حال أسوأ، مؤكدة بذلك أن الصراحة مع الأطفال بالأمراض النفسية يتعلق بالجانب التثقيفي.
يشير أبو رمان إلى أن عدم الحديث عن المشاكل النفسية يساهم في خلق وصمة عار حولها. عندما يتعلم الطفل أن الأمراض النفسية تحتاج إلى علاج، وأنه من الطبيعي التحدث عن المشكلات والتعبير عن المشاعر وطلب المساعدة من مختص، فإن ذلك يعزز الوعي ويدعم العلاج المبكر، مما يمنع تفاقم الأمور. وبهذا، يبدأ التغيير في الثقافة المجتمعية حول كيفية التعامل مع القضايا النفسية.
كل حالة انتحار لها أسبابها وتبعاتها وخصوصيتها، وغياب العائلة عن تقديم المساعدة وأن يكونوا داعمين للشخص له دور كبير في الاقدام على هذا الفعل.
من الجانب التربوي، يوضح الدكتور عايش نوايسة أن تعرض الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف وقراءتهم للأخبار التي تتحدث عن الانتحار قد يؤدي إلى زيادة معرفتهم بالموضوع. في بعض الأحيان، قد يدفعهم هذا إلى تقليد مثل هذه الأحداث، وتكمن الخطورة في "التمثل" أو تقليد هذا السلوك.
يوضح نوايسة أنه ينبغي توضيح الأسباب والدوافع للطفل، وبيان أن هذه الأفعال خطيرة. ويؤكد أن تأثير هذه الأخبار يكون خطيرا إذا ترك الطفل لمواجهة المعلومات وتفسيرها بمفرده أو الاعتماد على التفسيرات الموجودة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
يؤكد نوايسة ضرورة تعليم الطفل وتوعيته حول خطورة هذه الأفعال، وزرع فكرة أن هذا الفعل خاطئ. من الضروري أن نوجه الطفل لكيفية التعامل مع الصعوبات والضغوطات في الحياة، وتدريبه على التفكير المنطقي وحل المشكلات بطريقة فعالة، حتى وإن كانت بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تنمية منهجيات التفكير لديه لضمان استمراره في التفكير الصحيح والتعامل مع مشاكله بطرق إيجابية.
ويشدد نوايسة على أهمية دور المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمع والإعلام في التوعية والتفسير، مؤكدا على أن وجود العائلة بجانب أطفالهم هو "طوق النجاة" من هذه الأفكار السوداوية. ووفق نوايسة فإن تفسير حالات الانتحار يرتبط بجانبين رئيسيين؛ ضعف الثقة بالنفس والعيش في ظروف غير طبيعية ضمن الأسرة. تؤثر هذه الظروف بشكل كبير على الحالة النفسية للفرد. ومن الضروري، في حال مروره بأزمة، أن نتعامل معها بطريقة منطقية ومدروسة. والجانب الآخر يتعلق بالوازع النفسي والديني، إذ إنه ليس هنالك إنسان يقدم على هذه الفعله إلا إذا كان لديه اختلال في كلا الجانبين.
وينوه نوايسة أن جميع البشر معرضون لأحداث الفرح والحزن، ومن يعتقد أن الفرد يجب أن يكون دائماً في قمة السعادة وألا يواجه الضغوطات، فمن الطبيعي أن يعاني من مشكلات نفسية. ووفقا لنوايسة، فإن ضعف الثقة بالنفس وعدم تهيئة الأبناء لمواجهة الحياة كما هي يمكن أن يكونا من العوامل الدافعة نحو الانتحار.
لذلك، ينبغي تهيئة الطفل على مواجهة الأحداث سواء كانت حزينة أو سعيدة بصورة إيجابية، فالإنسان يمر بجميع هذه المشاعر ويعيشها بكل تفاصيلها وهذا أمر طبيعي.
من جهة أخرى، هناك اختلال في التربية يتمثل في غياب التوجيه المبكر للطفل بشأن الصعوبات التي قد يواجهها. إضافة إلى ذلك ايلاء مؤسساتنا التربوية والإعلامية والدينية اهتماما كافيا لقضايا الانتحار، والتركيز على التوعية والتوجيه السليم في هذا المجال.
وفقا لذلك، نصل إلى التوازن النفسي من خلال التعامل مع الأحداث بشكل مناسب. فعندما نكون صريحين مع الطفل ونجيب على تساؤلاته بتفسيرات وافية، نساعده على فهم الأمور بشكل أفضل. وبحسب نوايسة فإن حل المشكلة يبدأ دائما بالاعتراف بها، وهو جزء أساسي من الحل، بدلا من التغطية عليها أو تجاهلها.
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