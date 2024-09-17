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في يوم مواجهة الانتحار: التوجيه والتوعية خطان دفاعيان لحماية المراهقين

9/17/2024 11:55:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- وقفت أم محمد (35 عاماً) حائرة أمام تساؤل ابنها المراهق عن سبب إقدام الشباب والمراهقين على إنهاء حياتهم، بينما ارتسمت على وجهه علامات الاستغراب من الأسباب التي تدفع باتجاه هذا التفكير.
عم الصمت لعدة دقائق بعد ذلك، بينما بحثت أم محمد عن إجابات تساعدها على تفسير هذا الفعل الخطير لابنها. أخبرته أنها قد تكون ضغوطات الحياة التي أثقلت كاهل الأبناء، أو شعورهم بغياب الرضا عن حياتهم، وربما عدم تلقيهم الدعم الكافي من عائلاتهم، وهذا الفعل يعكس "ضعفا" كبيراً في مواجهة تحديات الحياة.
حاولت إزالة حيرة ابنها بإجابات مبسطة يسهل على عقله استيعابها. لطالما كانت أم محمد قريبة من أطفالها، تسعى لأن تكون صديقة لهم، وكذلك زوجها الذي اقترحت عليه التحدث مع الأبناء عن هذا الفعل المؤذي الذي يصعب على عقول الأطفال والمراهقين فهمه.
وفي اليوم العالمي لمواجهة الانتحار الذي يصادف العاشر من سبتمبر (أيلول) في كل عام، وجب إدراك أن توجيه الإرشاد والنصح للأطفال هو الخيار الصحيح لتجنب أي أفكار سوداوية في المستقبل وليميزوا بين الصحيح والخاطئ.
وبحسب المركز الإعلامي للأمم المتحدة، يشهد العالم محاولة انتحار كل 40 ثانية تقريبا، و62 ألف مراهق ماتوا في ذلك العالم نتيجة لإيذاء النفس، وقد صنف التقرير الانتحار ثالث الأسباب الرئيسة المؤدية للوفاة في صفوف المراهقين من عمر 15 إلى 19 سنة.
والسلوك الانتحاري يهدف إلى إلحاق الضرر بالذات وينطوي على مبادرات انتحارية مع أفكار وخطط وربما محاولات فعلية للتخلص من الحياة.
يبيّن مستشار الطب النفسي للأطفال والمراهقين، الدكتور رأفت أبو رمان، أن تعرض الأطفال لأخبار الانتحار بشكل متكرر يثير لديهم العديد من التساؤلات، مثل "ماذا فعل بنفسه ولماذا؟". لذا، يأتي دور الأهل في حماية الأطفال من التعرض لهذه الأخبار المؤذية.
يوضح أبو رمان أن بعض الأطفال قد يتجهون للتقليد بدافع الفضول لمعرفة المزيد عن الانتحار دون فهم المعنى الحقيقي لهذا الفعل. كما أنهم قد يعبرون عن مشاعرهم بالحزن من خلال التلفظ بكلمات تعكس هذه الرغبة، مثل "والله بضرب حالي" أو "بموت حالي".
يشير أبو رمان إلى أن رد فعل الأهل على مثل هذه الكلمات هو الذي يلعب دورا مهما في استمرار الطفل في هذا السلوك من عدمه. ففي بعض الأحيان، قد يتسبب الخوف المفرط من سماع هذه الكلمة في أن يشعر الطفل بلفت الانتباه، مما يدفعه إلى تكرار التصرف لزيادة. لذا، من الضروري عدم الاستجابة بشكل مفرط أو تجاهل الأمر، بل من الأفضل التعامل مع السلوك بشكل هادئ ومناسب. من جهة أخرى، يجب على الأهل أن يبذلوا جهدهم للشرح لأطفالهم أن هذا الشخص يعاني من مشكلة معينة أو نفسية، وأنه بسبب نقص الدعم من المحيطين به، قد يلجأ إلى التصرف بهذه الطريقة.
تم تحديد اليوم العالمي لمنع الانتحار في العام 2003 من قبل الرابطة الدولية لمنع الانتحار (WSPD) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)
ويهدف يوم 10 سبتمبر من كل عام إلى تركيز الاهتمام على هذه القضية، وإعطاء رسالة مهمة مفادها أنه يمكن الوقاية من حالات الانتحار.
ويأتي الموضوع الأساسي للثلاث سنوات المقبلة هو "تغيير الخطاب المتعلق بالانتحار" مع الدعوة إلى العمل تحت عنوان "ابدأ الحديث"، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية الحد من الوصمة وتشجيع المحادثات والحوارات المفتوحة لمنع حالات الانتحار.
تغيير الخطاب أو الرواية حول الانتحار يدور حول تغيير كيفية إدراكنا لهذه القضية المعقدة والتحول من ثقافة الصمت والوصم إلى ثقافة الانفتاح والتفهم والدعم.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تمثل اعتلالات الصحة النفسية 16 % من العبء العالمي للأمراض والإصابات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و19 سنة. والى جانب ذلك، يجب أن نجعل الطفل يدرك انه في حال احتاج لأي شيء أو واجه صعوبات في الحياة فعليه طلب المساعدة، وفق أبو رمان.
وينبغي ترسيخ فكرة أن الانتحار ليست ظاهرة طبيعية بل هي مشكلة حقيقية علينا أن نتحدث عنها وأن نحاول أن نفسرها لنجد لها الحلول ونقللها، وعندما نواجه مشكلة علينا طلب المساعدة حتى لا تصل الأمور إلى حال أسوأ، مؤكدة بذلك أن الصراحة مع الأطفال بالأمراض النفسية يتعلق بالجانب التثقيفي.
يشير أبو رمان إلى أن عدم الحديث عن المشاكل النفسية يساهم في خلق وصمة عار حولها. عندما يتعلم الطفل أن الأمراض النفسية تحتاج إلى علاج، وأنه من الطبيعي التحدث عن المشكلات والتعبير عن المشاعر وطلب المساعدة من مختص، فإن ذلك يعزز الوعي ويدعم العلاج المبكر، مما يمنع تفاقم الأمور. وبهذا، يبدأ التغيير في الثقافة المجتمعية حول كيفية التعامل مع القضايا النفسية.
كل حالة انتحار لها أسبابها وتبعاتها وخصوصيتها، وغياب العائلة عن تقديم المساعدة وأن يكونوا داعمين للشخص له دور كبير في الاقدام على هذا الفعل.
من الجانب التربوي، يوضح الدكتور عايش نوايسة أن تعرض الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف وقراءتهم للأخبار التي تتحدث عن الانتحار قد يؤدي إلى زيادة معرفتهم بالموضوع. في بعض الأحيان، قد يدفعهم هذا إلى تقليد مثل هذه الأحداث، وتكمن الخطورة في "التمثل" أو تقليد هذا السلوك.
يوضح نوايسة أنه ينبغي توضيح الأسباب والدوافع للطفل، وبيان أن هذه الأفعال خطيرة. ويؤكد أن تأثير هذه الأخبار يكون خطيرا إذا ترك الطفل لمواجهة المعلومات وتفسيرها بمفرده أو الاعتماد على التفسيرات الموجودة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
يؤكد نوايسة ضرورة تعليم الطفل وتوعيته حول خطورة هذه الأفعال، وزرع فكرة أن هذا الفعل خاطئ. من الضروري أن نوجه الطفل لكيفية التعامل مع الصعوبات والضغوطات في الحياة، وتدريبه على التفكير المنطقي وحل المشكلات بطريقة فعالة، حتى وإن كانت بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تنمية منهجيات التفكير لديه لضمان استمراره في التفكير الصحيح والتعامل مع مشاكله بطرق إيجابية.
ويشدد نوايسة على أهمية دور المؤسسات التعليمية والدينية والمجتمع والإعلام في التوعية والتفسير، مؤكدا على أن وجود العائلة بجانب أطفالهم هو "طوق النجاة" من هذه الأفكار السوداوية. ووفق نوايسة فإن تفسير حالات الانتحار يرتبط بجانبين رئيسيين؛ ضعف الثقة بالنفس والعيش في ظروف غير طبيعية ضمن الأسرة. تؤثر هذه الظروف بشكل كبير على الحالة النفسية للفرد. ومن الضروري، في حال مروره بأزمة، أن نتعامل معها بطريقة منطقية ومدروسة. والجانب الآخر يتعلق بالوازع النفسي والديني، إذ إنه ليس هنالك إنسان يقدم على هذه الفعله إلا إذا كان لديه اختلال في كلا الجانبين.
وينوه نوايسة أن جميع البشر معرضون لأحداث الفرح والحزن، ومن يعتقد أن الفرد يجب أن يكون دائماً في قمة السعادة وألا يواجه الضغوطات، فمن الطبيعي أن يعاني من مشكلات نفسية. ووفقا لنوايسة، فإن ضعف الثقة بالنفس وعدم تهيئة الأبناء لمواجهة الحياة كما هي يمكن أن يكونا من العوامل الدافعة نحو الانتحار.
لذلك، ينبغي تهيئة الطفل على مواجهة الأحداث سواء كانت حزينة أو سعيدة بصورة إيجابية، فالإنسان يمر بجميع هذه المشاعر ويعيشها بكل تفاصيلها وهذا أمر طبيعي.
من جهة أخرى، هناك اختلال في التربية يتمثل في غياب التوجيه المبكر للطفل بشأن الصعوبات التي قد يواجهها. إضافة إلى ذلك ايلاء مؤسساتنا التربوية والإعلامية والدينية اهتماما كافيا لقضايا الانتحار، والتركيز على التوعية والتوجيه السليم في هذا المجال.
وفقا لذلك، نصل إلى التوازن النفسي من خلال التعامل مع الأحداث بشكل مناسب. فعندما نكون صريحين مع الطفل ونجيب على تساؤلاته بتفسيرات وافية، نساعده على فهم الأمور بشكل أفضل. وبحسب نوايسة فإن حل المشكلة يبدأ دائما بالاعتراف بها، وهو جزء أساسي من الحل، بدلا من التغطية عليها أو تجاهلها.

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