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العنف والتسرب المدرسي يعصفان بالأسر اللاجئة

9/17/2024 11:54:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - كشف تقرير أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة أن 18.3 % من الأسر اللاجئة في المملكة، تعاني من نوع واحد على الأقل من العنف، بينما بلغت نسبة التسرب من المدارس فيها 31 % بين الذكور، بخاصة طلبة الثانوية العامة.
وأصدر المجلس تقريره الثاني من نوعه في أيار (مايو) الماضي، لرصد التغيرات في أحوال الأسر اللاجئة، ولوضع تصورات تسهم بإرساء سياسات وبرامج لتحسين مستوى معيشة الأسر، وفق معايير اجتماعية واقتصادية نوعية، وتعديل الخطط والبرامج والسياسات والتشريعات والإجراءات الخاصة بها.
واستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من جنسيات مختلفة بالمحافظات، واللاجئين السوريين في المدن ومخيمات الأزرق والزعتري والمخيم الإماراتي، مشيرا إلى أن اللاجئين السوريين، الأكبر بين الفئات المستهدفة، كما ركز على علاقة اللاجئين بالمجتمعات المستضيفة.
وبشأن أهم نتائج تحليل البيانات المتعلقة بالأسر اللاجئة وخصائصها، كشف التقرير الذي شمل عينة ممثلة، عن أن الزوج يرأس الأسرة في 63.2 % من الأسر اللاجئة، بينما تترأس الزوجة 17.7 % منها، والبقية يترأسها بقية الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت.
وبناء على النوع الاجتماعي، أشار التقرير إلى أن 78.2 % من الأسر اللاجئة يرأسها ذكور، و21.8 % تراسها إناث، كما يبلغ متوسط عمر رب الأسرة 40.9 سنة، أما بشأن المستوى التعليمي، فسجل 82.4 % ممن يرأسون أسرًا، ذكورًا وإناثًا هم بمستوى تعليمي أقل من الثانوية العامة، بينما كان 17.6 % ممن يرأسون أسرًا لاجئة يحملون شهادات الثانوية العامة فما فوق.
ومن النتائج اللافتة أيضا، أن 53.1 % ممن يرأسون أسراً لاجئة من الذكور والإناث، لا يعملون بأي وظيفة ثابتة، و34.5 % ممن يرأسون أسرًا لاجئة؛ ذكورًا وإناثًا، عاملون لدى القطاع الخاص غير المنظم. و70.3 % أسر نووية تتكون فقط من الزوج وزوجته وأولادهما، وبمتوسط حجم يساوي 5 أفراد، فيما بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة 277.22 دينارًا أردنيًا.
وفي مجال الغذاء والملبس والسكن، شكّلت هذه المجالات الأكثر أهمية من حيث إنفاق الأسر اللاجئة، وبواقع استهلاكي يقدر بـ42.6 % و23.3 % و21.1 % من الدخل الشهري للأسرة على التوالي. كما تقطن 75.7 % منها مسكنًا مستأجرًا، بمتوسط إيجار شهري يتراوح بين 101 إلى 150 دينارًا، وتعاني 18.3 % من وجود نوع واحد على الأقل من أنواع العنف داخلها، بينما تبلغ نسبة تسرّب أطفالها من المدارس 31 % معظمهم ذكور وفي المرحلة الثانوية.
وأشار التقرير إلى أن عدم قناعة الأسر اللاجئة بجدوى التعليم، وعدم تواصل المدرسة معها، لأسباب اقتصادية، إلى جانب العنف المدرسي وضعف التحصيل الدراسي، هي من بين 10 أهم أسباب لتسرّب أبنائها وتوجههم للعمل، بالإضافة إلى أن 20.5 % منها لديها أبناء أعمارهم فوق الـ18 سنة وبسن الالتحاق بمرحلة التعليم العالي، لكن 13 % فقط من أبنائها يلتحق بهذا النوع من التعليم العالي، ومعظمهم يلتحق بمؤسسات تعليم عال حكومية.
وترى الأسر اللاجئة، بحسب التقرير، أن الخدمات العامة مثل: الصرف الصحي والكهرباء ووسائل النقل التي تتوافر في المناطق التي تقطنها، تلبي على نحو مقبول احتياجاتها، ولكن 67.2 % منها تعتبرُ كلفة هذه الخدمات العامة عبئًا عليها.
وبشأن الوضع الاقتصادي، ترى 83.2 % بأن وضعها الاقتصادي مقلق وغير مريح، ومرد ذلك قلة فرص العمل لأفرادها ولتدني الأجور، بينما تتمتع 51 % منها، بخصوصية عالية في مسكنها الذي يلبي متطلبات الحفاظ على الخصوصية، كما تشعر 44.8 % منها بالأمان على أفرادها من الجنسين في المدرسة والشارع والسوق، وتوجد لدى 53.25 % علاقات إيجابية مع أسر أردنية وأسر لاجئة أخرى، كما تجشع 52.7 % منها أفرادها على الاستمرار بتلقي التعليم قدر المستطاع، بينها 50.5 % تشجّعهم على التعليم المهني بشكل خاص.

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