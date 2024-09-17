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الأردن يطلق إستراتيجية الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

9/17/2024 11:54:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان – أكد مشاركون في فعالية إطلاق الأردن "الإستراتيجية الوطنية للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (HFCs)" للمرحلة الأولى، أهمية الإستراتيجية في المساهمة بخفض استهلاك الأردن من المواد الهيدروفلوروكربونية HFCs وHCFCs بنسبة 54 % بحلول العام 2030.
وأشار مؤتمرون في الفعالية التي مولت بمنحة من صندوق مونتريال، وستنفذ بالتنسيق والتعاون بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والقطاعات الصناعية المستفيدة من المنحة، إلى أهمية الوصول للخفض المطلوب، توازيا والتركيز على قطاعات التبريد المنزلي والتجاري والتكييف والتبريد وقطاع الصيانة، وتعزيز التشاركية مع القطاعين العام والخاص، والتشبيك مع الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية.
وشددوا في الفعالية التي شارك فيها الأردن العالم بالاحتفال في يوم الأوزون العالمي الذي يصادف 16 أيلول (سبتمبر) من كل عام، وتحت شعار "النهوض بتغير المناخ"، على مساهمة البروتوكول لغاية الآن بتعزيز التعاون الدولي، عبر تشجيع الدول على تبادل المعلومات حول تأثيرات الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون، ما أدى لاتخاذ تدابير فعالة لمكافحة ضمور الأوزون.
واستعرض الخبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الإستراتيجية وخطة العمل للمرحلة الأولى، والتي تتضمن "مشاريعا لتحويل صناعات إلى بدائل رفيقة بالبيئة، عن طريق تقديم الدعم التكنولوجي والتقني والفني، وبناء القدرات الوطنية مع الأخذ بالاعتبار المعايير الوطنية والدولية والسلامة العامة للتحول السلس، نحو البدائل المستدامة والتقنيات الموفرة للطاقة".
وأشاروا إلى دورها في المساهمة بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، والمحافظة على المناخ وتمكين الأردن من الوفاء بالتزاماته الدولية، بموجب "تعديل كيجالي" واتفاقية باريس للمناخ.
إلى ذلك، شدد منسق مشاريع في المنظمة غازي العودات، على أهمية الشراكة مع المؤسسات الحكومية والمتخصصة، والقطاع الخاص باعتباره العمود الفقري لإنجاح مثل هذه المشاريع، لا سيما وأنه من الجهات المستفيدة والتي ستنفذ هذه المشاريع وفق التكنولوجيا المتقدمة.
ودعا العودات للعمل جماعيا لتنفيذ البروتوكول وتعديلاته، مضيفا "أن الاردن قام بأنشطة كثيرة منذ أن وقع الاتفاقية في العام 1989، وهو طرف في التعديلات التي طرأت على الموضوع كافة"، مشيرا إلى أن العالم أجمع يركز على الخفض التدريجي لمواد الـHFCs.
ولفت إلى أن المرحلة التي وصل إليها الأردن مهمة جدا، لا سيما وأن المفاوضات في الأعوام الماضية كانت "عسيرة" وصولا لـ"تعديل كيجالي"، عازيا ذلك لعدم إدراج هذه المواد ضمن المواد المستنزفة للأوزون، وكانت في سلة بروتوكول كيوتو، مبينا أن "تعديل كيجالي" سيتيح خفض 105 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، وسيخفض درجة الحرارة بحلول العام 2050 نصف درجة مئوية.
وتابع أن بروتوكول مونتريال بموجب "تعديل كيجالي"، فاق الإنجازات التي تمت ضمن اتفاقية التغير المناخي، لأن اتفاقية فيينا والبروتوكول لديه آلية مالية واضحة، لتمويل الأنشطة والمشاريع المؤدية للتخلص التام من الـHFCs والخفض التدريجي بنسبة 80 % بحلول العام 2045.
من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة للمنظمة سلافة مدانات، دور القيادة الملحوظة التي أظهرها الأردن باعتباره أول دولة في المنطقة تصادق على تعديل كيغالي، مبينة أن الأردن "وضع إستراتيجية وطنية للتخلص من هذه المواد"، مبدية الاستعداد لدعمه للوفاء بالتزاماته "بموجب تعديل كيغالي باستقطاب الدعم المادي والخبرات التقنية، لتطوير وتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة"، مضيفة أن الأردن سيركز في هذا المشروع، جهوده على قطاعات رئيسة كالتبريد والتكييف المنزلي والتجاري، كجزء من التزامه بمستقبل مستدام.
وأشارت مدانات، إلى أن الأعمال "ستشمل أنشطة متنوعة وشراكات مع أطراف معنية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز التدريب المهني، والمؤسسات الأكاديمية، والسلطات الحكومية، بما في ذلك إدارة الجمارك والوزارات المعنية".
ولفتت إلى أهمية الفعالية التي تصادف مرور حوالي 10 عقود على اتفاقية "فيينا" لحماية طبقة الأوزون، وهي أول معاهدة من نوعها تُوقَّعها الدول المعنية، لتسليط الضوء على أهمية طبقة الأوزون للنظام البيئي والصحي.
وتابعت أنه "بناء على ذلك أنشئ بروتوكول مونتريال، الذي يعد أول معاهدة تابعة للأمم المتحدة التي تحقق التصديق العالمي، ويُعتبر من أكثر المبادرات البيئية العالمية نجاحا"، مبينة أنه تأسيس في العام 1987، لمعالجة المشكلة الملحة لضمور طبقة الأوزون، فيما يكمن هدفه الأساسي في إصلاح طبقة الأوزون بالتقليل التدريجي والقضاء على المواد المستنفدة للأوزون.
وأكدت مدانات مساهمة البروتوكول بتعزيز التعاون الدولي عبر تشجيع الدول على تبادل المعلومات حول تأثيرات الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون، ما أدى لاتخاذ تدابير فعالة لمكافحة ضمور الأوزون.
وبناء على هذا النجاح، جرت الموافقة على تعديل كيجالي، الذي اعتمد في العام 2016، لمعالجة تحدّ جديد يتمثل بالتخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية، والتي استخدمت كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون، لكنها كشفت عن ظاهرة احتباس حراري عالية تسهم بتغير المناخ، وفق مدانات.
من ناحيته، أكد الأمين العام المساعد ورئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة عبد المجيد خابور، أهمية الورشة التي أطلقت عبرها مراحل تنفيذ خطوات وبرامج الإستراتيجية الوطنية لبرنامج تنفيذ خطة كيجالي، ما سيلزم الأردن بخفض استهلاك مركبات HFCs بنسبة 60.5 % عن خط الأساس بحلول الأول كانون الثاني (يناير) العام 2030.
وقال خابور، إن ذلك سيمكن الأردن بالتعاون مع الوكالات المنفذة وبجهود متواصلة من الوزارة، بتقديم الدعم لشركات مصنعي الأجهزة (التكييف والتبريد، وأنظمة إطفاء الحريق) التي تعمل على المواد الخاضعة للرقابة بموجب البورتوكول وتعديلاته.
وأضاف أنه تماشيا مع تصديق الأردن على تعديلات كيجالي ودخولها حيز التنفيذ، أعدت إستراتيجية وطنية للخفض التدريجي لمركبات HFCs من كوادر وخبراء محليين، لتواصل نجاح الأردن بالالتزام باتفاقية "فيينا" وتعديلاتها والقدرة على نقل السوق المحلي من تكنولوجيا الدول النامية لتكنولوجيا الدول المتقدمة في القطاعات المذكورة.
وبين خابور، أنه جرى تنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية لتدريب مدربين وفنيين وعاملين في مشاغل الصيانة، وبناء القدرات الوطنية للجهات الرقابية والمعنية بتنفيذ التشريعات ذات العلاقة، وتوزيع لأجهزة غازات التبريد عن طريق الوزارة ومؤسسة التدريب المهني ومنظمة الأمم للتنمية الصناعية.
وأضاف، أن وصول الأردن إلى هذه المرحلة من الخطة، سيمكنه من الوفاء بالتزاماته الدولية بموجب البروتوكول وتعديلاته، بالإضافة لاستخدام مواد بديلة صديقة للبيئة، معاملا استنزافها لطبقة الأوزون والاحترار العالمي لها، يساوي صفرا أو ما يقارب الصفر، موضحا أن ذلك يؤكد نجاح اتفاقية فيينا، كونها سجلت أكثر اتفاقية بيئية نجاحا ببرامجها.
وفي هذا السياق، أكد أن الأردن تخلص في المرحلة الأولى من هذه الخطة من 400 طن مواد مستنزفة للأوزون، ما ساهم بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 724000 طن مكافئ.
أما في المرحلة الثانية ولغاية هذا التاريخ، فجرى التخلص من حوالي 500 طن موارد هيدروكلوروفلوروكربونية، ما أسهم بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يقارب 400 ألف طن مكافئ.
وتضمنت الفعالية جلسة نقاشية وحوارية حول التحديات المستقبلية التي تواجه القطاعات الصناعية، للتحول نحو "إستراتيجيات للخفض التدريجي لمواد HFCs في الأردن، المرحلة الأولى من الإستراتيجية بموجب تعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال".
وتركزت نقاشات الجلسة، حول التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية التي يمكن تمويلها من صندوق مونتريال كمنح لقطاع الصناعة في المرحلتين الثانية والثالثة من الإستراتيجية، كما سيسهم تعديل كيجالي على بروتوكول مونتريال والذي اعتمد العام 2016 ودخل حيز النفاذ في العام 2017، على المستوى الدولي بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ105 ملايين طن، وسيقلل درجة حرارة الأرض نصف درجه مئوية بحلول العام 2055، بينما ستسهم الجهود الأردنية بـ1.6 % من الجهود العالمية بخفض استهلاك المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته.

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