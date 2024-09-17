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الغذاء والدواء: الموافقة على دراسة سريرية لعلاج سرطان الغدد اللمفاوية

9/17/2024 11:54:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. نزار محمود مهيدات، عن منح المؤسسة موافقتها على دراسة سريرية تعتبر الأولى من نوعها في المملكة لعلاج المرضى المشخصين بابيضاض الدم اللمفاوي الحاد (المنتكس / غير المستجيب للعلاج) في الأطفال والبالغين والليمفوما أو سرطان الغدد اللمفاوية (المنتكس / غير مستجيب للعلاج) في البالغين وذلك باستخدام تقنية العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية CAR T-cell Therapy، لافتا إلى أن الدراسة السريرية تم تقديمها للمؤسسة من قبل الخدمات الطبية الملكية، وسيتم إجراؤها في الخدمات الطبية الملكية.
وأضاف مهيدات في أن العلاج باستخدام CAR T-cells يعد علاجا مناعيا واعدا لمرضى السرطان الذين أصبحت خيارات علاجهم محدودة، عبر تعديل الخلايا التائية وراثيًا لتنشيط وظائف الجهاز المناعي وتحفيزه على الكشف عن أنواع معينة من السرطان والقضاء عليها، كما يعتبر إنجازا طبيا نوعيا ونقلة نوعية في مستقبل علاج السرطان باستخدام تقنية علاجية مبتكرة لعلاج بعض حالات السرطان المستعصية التي لم تعد تستجيب للأساليب العلاجية الحالية كالعلاج الكيميائي، والإشعاعي، والمناعي، وزراعة الخلايا الجذعية.

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