الغذاء والدواء: الموافقة على دراسة سريرية لعلاج سرطان الغدد اللمفاوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان - كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. نزار محمود مهيدات، عن منح المؤسسة موافقتها على دراسة سريرية تعتبر الأولى من نوعها في المملكة لعلاج المرضى المشخصين بابيضاض الدم اللمفاوي الحاد (المنتكس / غير المستجيب للعلاج) في الأطفال والبالغين والليمفوما أو سرطان الغدد اللمفاوية (المنتكس / غير مستجيب للعلاج) في البالغين وذلك باستخدام تقنية العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية CAR T-cell Therapy، لافتا إلى أن الدراسة السريرية تم تقديمها للمؤسسة من قبل الخدمات الطبية الملكية، وسيتم إجراؤها في الخدمات الطبية الملكية.
وأضاف مهيدات في أن العلاج باستخدام CAR T-cells يعد علاجا مناعيا واعدا لمرضى السرطان الذين أصبحت خيارات علاجهم محدودة، عبر تعديل الخلايا التائية وراثيًا لتنشيط وظائف الجهاز المناعي وتحفيزه على الكشف عن أنواع معينة من السرطان والقضاء عليها، كما يعتبر إنجازا طبيا نوعيا ونقلة نوعية في مستقبل علاج السرطان باستخدام تقنية علاجية مبتكرة لعلاج بعض حالات السرطان المستعصية التي لم تعد تستجيب للأساليب العلاجية الحالية كالعلاج الكيميائي، والإشعاعي، والمناعي، وزراعة الخلايا الجذعية.
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