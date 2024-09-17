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الخدمات الطبية الملكية تستحدث لأول مرة تقنية العلاج بالخلايا التائية

9/17/2024 11:54:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - أقامت مديرية الخدمات الطبية الملكية، أمس، حفل إشهار إدخال تقنية العلاج بالخلايا التائية (CAR T Cells)، لعلاج مرضى سرطان الدم والغدد اللمفاوية غير المستجيبة للعلاجات الأخرى، في مركز الأورام العسكري.
وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية، إن المديرية تحرص على مواكبة كافة التطورات والتقنيات التي تقدم العلاج الأفضل لمرضاها، وذلك ضمن أعلى المعايير الطبية المحلية والعالمية، وتقديم أحدث الطرق الطبية والعلاجية لفئة أمراض الدم والتوعية المستمرة بالمرض، وتفتح الباب للتعاون مع المؤسسات والمستشفيات سواء في الأردن أو الوطن العربي والعالم.
وأكد أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، بعد مرحلة طويلة من التحضير على أيدي أمهر الأطباء والمهن الطبية المساندة، والذين واصلوا العمل والتدريب بشكل مكثف ومتخصص على مدار عام كامل بتصنيع وتعديل الخلايا التائية في مختبر الخلايا الجذعية في مركز الأورام.
بدوره، أشار مدير مختبرات مركز الأورام العسكري، إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تكاتف الجهود بين مختلف الاختصاصات في الخدمات الطبية الملكية لتقديم أفضل طرق الرعاية الصحية، مستعرضا طريقة التخطيط والتنفيذ لإدخال هذه التقنية بالأردن مخبريا وسريريا، إضافة إلى أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في فترة وجيزة.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أنه تحقيقا للرؤى الملكية السامية بالتركيز على البحث والتطوير منحت المؤسسة الموافقة على هذه الدراسة السريرية الأولى من نوعها في الأردن لعلاج واعد للسرطان باستخدام تقنية متطورة بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية (CAR T-cell Therapy)، بعد دراستها وتقييمها فنيا من قبل لجنة فنية متخصصة بالدراسات الدوائية في المؤسسة.
يشار إلى أن إجراء العلاج بالخلايا التائية (CAR T Cells) سريريا، جاء بعد أن تم الانتهاء من مرحلة التجارب وبواقع 3 تجارب مخبرية، كان آخرها في 4 آب الماضي وبذلك انتقلت إلى مرحلة العلاج السريري، حيث تم حقن الخلايا التائية المعدلة (CAR T) للمريضة الذي تم اختيارها بعناية من قبل الفريق الطبي المختص في الخدمات الطبية الملكية.

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