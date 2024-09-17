الخدمات الطبية الملكية تستحدث لأول مرة تقنية العلاج بالخلايا التائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان - أقامت مديرية الخدمات الطبية الملكية، أمس، حفل إشهار إدخال تقنية العلاج بالخلايا التائية (CAR T Cells)، لعلاج مرضى سرطان الدم والغدد اللمفاوية غير المستجيبة للعلاجات الأخرى، في مركز الأورام العسكري.
وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية، إن المديرية تحرص على مواكبة كافة التطورات والتقنيات التي تقدم العلاج الأفضل لمرضاها، وذلك ضمن أعلى المعايير الطبية المحلية والعالمية، وتقديم أحدث الطرق الطبية والعلاجية لفئة أمراض الدم والتوعية المستمرة بالمرض، وتفتح الباب للتعاون مع المؤسسات والمستشفيات سواء في الأردن أو الوطن العربي والعالم.
وأكد أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، بعد مرحلة طويلة من التحضير على أيدي أمهر الأطباء والمهن الطبية المساندة، والذين واصلوا العمل والتدريب بشكل مكثف ومتخصص على مدار عام كامل بتصنيع وتعديل الخلايا التائية في مختبر الخلايا الجذعية في مركز الأورام.
بدوره، أشار مدير مختبرات مركز الأورام العسكري، إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تكاتف الجهود بين مختلف الاختصاصات في الخدمات الطبية الملكية لتقديم أفضل طرق الرعاية الصحية، مستعرضا طريقة التخطيط والتنفيذ لإدخال هذه التقنية بالأردن مخبريا وسريريا، إضافة إلى أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في فترة وجيزة.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أنه تحقيقا للرؤى الملكية السامية بالتركيز على البحث والتطوير منحت المؤسسة الموافقة على هذه الدراسة السريرية الأولى من نوعها في الأردن لعلاج واعد للسرطان باستخدام تقنية متطورة بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية (CAR T-cell Therapy)، بعد دراستها وتقييمها فنيا من قبل لجنة فنية متخصصة بالدراسات الدوائية في المؤسسة.
يشار إلى أن إجراء العلاج بالخلايا التائية (CAR T Cells) سريريا، جاء بعد أن تم الانتهاء من مرحلة التجارب وبواقع 3 تجارب مخبرية، كان آخرها في 4 آب الماضي وبذلك انتقلت إلى مرحلة العلاج السريري، حيث تم حقن الخلايا التائية المعدلة (CAR T) للمريضة الذي تم اختيارها بعناية من قبل الفريق الطبي المختص في الخدمات الطبية الملكية.
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