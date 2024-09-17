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مشاورات الرئيس المكلف.. تكريس نهج التعامل مع الأحزاب

9/17/2024 11:54:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الطراونة وزايد الدخيل عمان - في وقت أعلنت فيه أحزاب: الميثاق، وإرادة، والوطني الإسلامي، وجبهة العمل الإسلامي، والاتحاد الوطني، عن عقد لقاءات تشاورية مع رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، يرى سياسيون ومختصون، أن هذه اللقاءات مهمة، ومن شأنها تكريس نهج التشاور والتعامل مع الأحزاب على مسافة واحدة، لإضفاء المصداقية لصاحب الولاية العامة، وتمثل ترسيخا للنهج الديمقراطي، وتأكيدا على إصرار القيادة الهاشمية في المضي قدما بالمسيرة الديمقراطية، وفق مراحل التحديث السياسي، مشددين على أن هذه المشاورات قد تكون نهجا جديدا في علاقة الحكومة بمجلس النواب، لأنها تتحدث عن المرحلة الأولى من الإصلاح.
الوزير الأسبق والسياسي سعيد المصري أكد لـ"الغد"، ان نهج التشاور المبكر للرئيس المكلف، يؤشر إلى أن هناك رغبة بجس نبض المجلس الجديد في تركيبته المتنوعة من اليمين والوسط، لافتا إلى أن ما رشح عن هذه اللقاءات، يؤكد رغبة الرئيس المكلف بالتعامل مع الأحزاب وعلى مسافة واحدة، لإضفاء مصداقية على عمله وأدائه، وهذا لاقى استحسانا من الأحزاب، بمن فيهم حزب جبهة العمل.
وأضاف المصري إن "هذه بداية موفقة، وإن لم تشتمل على مشاورة أمناء الأحزاب بشأن تركيبة الحكومة الجديدة والشخصيات المترشحة لها، ما يومئ إلى أن مرحلة المشاورات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستقتصر على التعاون، لما فيه مصلحة البلاد عامة، وبأي حال، يجب أن ننتظر لنرى على أرض الواقع، عندما يبدأ السجال حول القضايا والأولويات العامة في المجالات كافة".
رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، بين أن هذه المشاورات قد تكون نهجا جديدا في علاقة الحكومة بالمجلس، فنحن نتحدث عن المرحلة الأولى من الإصلاح، وهذه أول دورة للمجلس، وهي تأتي في محاولة للتشاور حول الروئ والبرامج والتطلعات بين مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية، ومحاولة للاتفاق على برامج ومرجعيات للمستقبل، وخلق لغة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب وقواعد للاتفاق على النقاط والأهداف العامة للطرفين، وضبط عملية التنسيق بينهما.
وأضاف شنيكات، هذا الحوار الذي تقوده الحكومة يسعى إلى فهم ما يدور في خلد النواب، وفي الوقت نفسه، فإن النواب والأحزاب والكتل البرلمانية يسعون أيضاً لفهم ما يدور في خلد الحكومة من أولويات.
وأشار الى ان هذه العملية تبادلية بين الطرفين، يستكشف كل طرف منهما ما يجول في فكر الآخر من رؤى وبرامج، بخاصة مع تغير تركيبة المجلس بعدما أفرزته من نواب حزبيين وأحزاب، ما قد يفتح بابا للتغلب على أي خلافات بين الطرفين؛ النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى، وعلينا الآن أن ندرك بل نلمس أن المجلس، أصبح منظما تنظيماً سياسياً، وعلى نحو خاص أصبح هناك دور رئيس للتنظيمات الحزبية فيه، وهذه فرصة للجميع للاحتكاك وللمناورة بينهم، والاشتباك في مختلف الملفات.
من جهته، أكد عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، أهمية فتح القنوات والمشاورات لحوار جاد ومسؤول بين الحكومة والأطياف والتيارات السياسية كافة، حول خطط العمل والإستراتيجيات المطلوبة والحاجات الملحة للمواطنين، على صعيد الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
واضاف الغزو، أنه يجب أن تتطور آليات المشاورات، اعتمادا على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي سيؤدي لظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض، يمارس الدور الرقابي كحكومة ظل.
وأضاف إن "مضامين المشاورات بين الرئيس المكلف والأحزاب، تمثل ترسيخا للنهج الديمقراطي وتأكيدا على إصرار القيادة الهاشمية في المضي قدما بالمسيرة الديمقراطية، وفق مراحل التحديث السياسي، مثلما أنها تأتي في إطار التوجه الإصلاحي والديمقراطي الذي هو محط اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعته المستمرة، وتقدم دعما مطلقا للعملية الديمقراطية في البلاد، ما يؤكد أن جلالته يولي الديمقراطية الأهمية الأكبر، بدلالة أن الظروف الإقليمية المحيطة، لم تمنع من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية".
وقال الغزو، إن مثل هذا النهج من المشاورات يحمل دلالات واضحة، لا يخطئها التقدير، فالمملكة تدخل مرحلة جديدة، تجسد تطلعات وطموحات أبنائها بمستقبل أفضل، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية د. محمد مصالحة، إن كل رئيس وزراء مكلف، بحاجه الى جولات من المشاورات مع المجلس وكتله الحزبية والقوى الحزبية المؤثرة، وهذا ما جرت عليه التقاليد في الحياة البرلمانية الأردنية.
وتابع مصالحة، أن الرئيس المكلف بدأ بذلك بعيد تكليفه بالمهمة الجديدة، وهو هنا يحاول الاستماع للآراء والأفكار والرؤى من الأطراف التي يتواصل ويتشاور معها، لافتا إلى أنه ملزم بما ورد في كتاب التكليف السامي من توجيهات سامية؛ اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، معربا عن أمنياته بنجاح المسعى الأردني في وجه التحديات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني على الإنسان والأرض معا.
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية د. باسم تليلان أن الأردن يمر بمرحلة استثنائية، وكذلك الإقليم، جراء الصراع في المنطقة، وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية، وفي الوقت ذاته، شهد مخاضا سياسيا تشكلت فيه تيارات وتوجهات سياسية، وبالتالي هناك استحقاق مهم يقع على عاتق رئيس الوزراء، يتمثل بضرورة التواصل مع التيارات والقطاعات الاقتصادية والخبراء كافة، لتشكيل حكومته والاحتكاك مباشرة للوصول الى نقاط التقاء مشتركة، وتفاهمات حول برامج وقضايا، بخاصة ما ورد في كتاب التكليف السامي.
واضاف تليلان، على رئيس الوزراء المكلف مشاورة القطاعات السياسية والنقابات والاقتصاديين، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل والملفات العالقة، ومحاولة التوصل إلى حلول بشأنها، فضلا عن أن هذا من شأنه تكريس الديمقراطية، وإنجاح المسار السياسي الذي اختطه الأردن وباشر به.

MENAFN17092024000072011014ID1108685736

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