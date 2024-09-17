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حديث الملك في جرش.. ثبات الموقف الأردني برفض الخطاب الصهيوني

9/17/2024 11:54:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- شدد جلالة الملك عبدالله الثاني أمس، على جاهزية الأردن للرد بحزم على أي محاولات للمساس بسيادته، سواء عبر تصفية الحسابات عبر الأردن أو بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.
وأكد خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة جرش، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، دعم الأردن لصمود الفلسطينيين والوقوف في وجه أي محاولات لتهجيرهم، لافتا إلى أن جلالته يشدد على استمرار الأردن بالوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة، ومواصلة دوره التاريخي برعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
الخبير العسكري نضال أبوزيد قال، إن "التأكيدات الملكية تأتي في إطار تهديدات الكيان الصهيوني المتصاعدة والخطاب الإعلامي اليميني الصهيوني نحو الأردن بشأن التهجير، وفق ما يطلقه وزير خارجية الكيان يسرائيل كاتس، أو بشأن الوطن البديل الذي يتغنى به الوزيران اليمينيان المتطرفان: سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وشدد أبو زيد، على أن تصريحات جلالة الملك تزامنت مع وصول جثمان الشهيد ماهر الجازي، لمواراته الثرى، وبالتالي فهذا رد طبيعي بطريقة دبلوماسية من رأس الدولة الأردنية على الخطاب الإعلامي الصهيوني التصعيدي، مبينا أننا "شاهدنا مؤخرا عمليات تصعيدية حول بناء جدار على الحدود مع الأردن، أو حول تهجير أهالي الضفة للأردن".
وأوضح أبو زيد أن التصريحات الملكية بشأن الضفة، تتزامن مع ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي في الكيان، وعلى مواقع عبرية محسوبة على اليمين الصهيوني المتطرف، بخاصة في القناة 14 العبرية، والتي منذ 48 ساعة تقريبا، وهي تروج لتهجير سكان الضفة، أو تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي فيها.
ولفت إلى أن هذا الترويج، يعتبر خرقا واضحا لاتفاقية السلام بين المملكة والكيان، موضحا أن جلالة الملك ألمح ولم يصرّح في حديثه، الى رفض أي تغيير للواقع المكاني أو الزماني للقدس، بخاصة في ظل الولاية الهاشمية على المقدسات، و"أعتقد أن هذا رفض مطلق من جلالته لأي تغيير على الواقع الحالي للوصاية الهاشمية على المقدسات".
كما أكد أبو زيد، أن حديث جلالة الملك، كشف بأن الموقف الأردني ومن رأس الدولة، بات واضحاً برفض كل منهجية الخطاب والخطط الصهيونية التي تدفع باتجاه محاولة حلّ القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
من جانبه، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن تصريح جلالة الملك، تأكيد لتصريحات سابقة تشدد على مواقف الأردن، بأن الأهم بالنسبة للمملكة هو الهواجس والتخوفات من حدوث التهجير، بخاصة وأن اليمين المتطرف الصهيوني يتحدث صراحة عن إجهاض أي فكرة لدولة فلسطينية.
ولفت شنيكات إلى أن اليمين المتطرف لدى الاحتلال، يتحدث أيضا عن بناء مستوطنات وانتهاكات للمسجد الأقصى، وعلى نحو خاص من بن غفير، وتفاقم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، مشددا على أن الضغط وزيادة التوتر، قد يؤديان للتهجير، ويشجع على ذلك الحدود الواسعة بين الأردن والكيان، فاحتمالية التهجير من أجندة اليمين المتطرف.
وقال، إن اليمين المتطرف يتحين الفرصة لتنفيذ ذلك، وهذا خط أحمر للأردن، ويمس أساسا بالأمن الوطني وثوابت المملكة، خصوصا وأن الأردن يدعو لتأسيس دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967، وهذا موقف معلن منذ أمد بعيد.
وأوضح أن الأردن يخشى صراحة من توسع الصراع على نحو يخرج عن نطاق السيطرة، بخاصة وأن اليمين الصهيوني، يجد في ذلك فرصة لمزيد من الحروب واستغلال الفرص، آملا تنفيذ أجندة توسعية تتطابق مع فكرة قومية الدولة الصهيونية، مؤكدا أن الأردن يستشعر خطر الحروب الإقليمية، وتطورات الصراع وامتداده لدول أخرى، تشمل إيران وحتى العراق وسورية.
وشدد على أن الخطاب الملكي، تأكيد على مواقف الأردن المستمرة، بأن المملكة تستعد لهذه الخيارات عبر تمتين الجبهة الداخلية، وبقاء الأجهزة الأمنية يقظة، أو التنسيق مع دول عربية ودول كبرى.

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