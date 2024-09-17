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مجلس النواب أمام الثقة بالحكومة وتشكيل مكتبه الدائم

9/17/2024 11:54:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان - دخل رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، بلقاءات مع أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب الجديد، والتقى بعدد منهم، ولم تتطرق تلك اللقاءات حول التشكيل الحكومي أو الطلب من الأحزاب تلك ترشيح بعض الأسماء لدخول الحكومة، إنما كانت حول تبادل الرؤى فقط.
ومن الواضح أن الرئيس سيلتقي بكل الأحزاب الممثلة والتقى ببعضها، للحديث حول البرامج القادمة للحكومة.
سينطلق الرئيس المكلف الذي سيعلن أسماء فريقه الوزاري خلال ساعات، من كتاب التكليف السامي الموجه له، والذي جاء فيه أن الحكومة تتحمل مسؤوليات عظيمة وثقيلة مساءلة عنها، إذ وضع كتاب التكليف الحكومة أمام مسؤولياتها ودورها، بخاصة أعضاء الفريق الوزاري بأن تكون مهامهم واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس.
كتاب التكليف السامي وجه الحكومة أيضا الاستمرار بالسياسة المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية، والبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العام المقبل، وتكريس نهج المساءلة للمقصرين في واجباتهم تجاه المواطن، ودعم القوات المسلحة بما يلزم لضمان جاهزيتها وتطورها، وأن تسخّر الحكومة كل الجهود في سبيل دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم والدفاع عن حقوقهم، وتكثيف الجهود لمواصلة التوعية بمخاطر آفة المخدرات وملاحقة المهربين والمروجين وإنفاذ القانون عليهم بشدة وحزم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعمهم والتوسع في توفير المنشآت الرياضية لخدمتهم بصورة مستدامة، وأن تكون المشاريع الكبرى في مقدمة جهود الحكومة خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، والالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وهذا التوجيه سيكون هاديا للحكومة في خطاب الثقة التي ستطلب ثقة مجلس النواب على أساسه.
ما بعد التشكيل، وأداء القسم، سيكون لزاما على الحكومة التوجه لمجلس النواب، لطلب الثقة، وتقول المادة 53/5 من الدستور "إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
هذا يسبقه صدور إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد، وتقول المادة (78) من الدستور أن جلالة الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول "أكتوبر" من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، ويجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين، ما يعني أن الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الجديد من المفترض أن تبدأ مطلع الشهر المقبل، ما لم يقرر الملك إرجاء الدورة، على ألا يتجاوز هذا الإرجاء مدة شهرين.
وبعد افتتاح الدورة العادية وفق المادة (79) من الدستور، التي تقول إن الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش فـي المجلسين مجتمعين (الأعيان والنواب)، يتوجه مجلس النواب الجديد لأداء القسم الدستوري وفق منطوق المادة (80) من الدستور التي تقول على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع فـي عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً تاليا نصها (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام).
ومن ثم يتعين على مجلس النواب الجديد انتخاب رئيس له وفق نص المادة (69) من الدستور التي تقول على مجلس النواب أن ينتخب فـي بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه، ولا يجوز وفق المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.

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