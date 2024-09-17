الأردن يستضيف اجتماعا لـالوزارية العربية لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان- تستضيف العاصمة عمان الأربعاء، اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.
وستبحث اللجنة خلال اجتماعها التنسيقي، الذي يعقد بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة تصريف الأعمال أيمن الصفدي، ورئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، التحرك العربي الإسلامي المشترك خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في نيويورك الشهر الحالي في إطار جهودها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف، وإنهاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات للوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف التصعيد الإقليمي.
وكانت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية شكلت بقرار من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض في الـ11 من تشرين الثاني "نوفمبر" في العام الماضي، وكُلفت بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمَدة.
وتضم اللجنة التي شكلت برئاسة وزير خارجية السعودية، وعضوية فلسطين، والأردن، مصر، قطر، تركيا، إندونيسيا، جمهورية نيجيريا الاتحادية، البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقامت اللجنة منذ تكليفها بأربع عشرة زيارة إلى عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وعواصم أوروبية، وعقدت لقاءات مع رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، واتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ حل الدولتين. ويعقد مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع.
واجتمعت اللجنة في مدريد السبت الماضي، برئاسة وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، للتنسيق بشأن الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة العربية - الإسلامية، من بينهم وزراء خارجية الأردن ومصر وتركيا، بالإضافة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية أوروبيين من النرويج وسلوفينيا وأيرلندا.
وناقش الاجتماع، أهمية استمرار تقديم جميع سبل الدعم لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني ويخدم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
واستعرض المجتمعون الجهود الرامية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران "يونيو" لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ضمن مبادرة السلام العربية، والمبادرات الدولية ذات الصلة.
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