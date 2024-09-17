الأردن يستضيف اجتماعا لـالوزارية العربية لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

عمان- تستضيف العاصمة عمان الأربعاء، اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.



وستبحث اللجنة خلال اجتماعها التنسيقي، الذي يعقد بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة تصريف الأعمال أيمن الصفدي، ورئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، التحرك العربي الإسلامي المشترك خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في نيويورك الشهر الحالي في إطار جهودها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف، وإنهاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات للوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف التصعيد الإقليمي.



وكانت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية شكلت بقرار من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض في الـ11 من تشرين الثاني "نوفمبر" في العام الماضي، وكُلفت بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمَدة.



وتضم اللجنة التي شكلت برئاسة وزير خارجية السعودية، وعضوية فلسطين، والأردن، مصر، قطر، تركيا، إندونيسيا، جمهورية نيجيريا الاتحادية، البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقامت اللجنة منذ تكليفها بأربع عشرة زيارة إلى عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وعواصم أوروبية، وعقدت لقاءات مع رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، واتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ حل الدولتين. ويعقد مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع.

واجتمعت اللجنة في مدريد السبت الماضي، برئاسة وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، للتنسيق بشأن الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة العربية - الإسلامية، من بينهم وزراء خارجية الأردن ومصر وتركيا، بالإضافة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية أوروبيين من النرويج وسلوفينيا وأيرلندا.

وناقش الاجتماع، أهمية استمرار تقديم جميع سبل الدعم لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني ويخدم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

واستعرض المجتمعون الجهود الرامية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران "يونيو" لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ضمن مبادرة السلام العربية، والمبادرات الدولية ذات الصلة.