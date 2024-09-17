لا تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أنه لا يوجد أي تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت.
وأضاف مستو، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هيئة تنظيم الطيران
المدني كانت وما تزال مستمرة في المتابعة وتقييم التطورات واتخاذ أي إجراء
ضروري من أجل سلامة الطيران المدني لكافة وجهات الطائرات الأردنية، بسبب
الأوضاع في الإقليم.
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