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لا تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت

9/17/2024 11:54:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أنه لا يوجد أي تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت.


وأضاف مستو، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هيئة تنظيم الطيران
المدني كانت وما تزال مستمرة في المتابعة وتقييم التطورات واتخاذ أي إجراء
ضروري من أجل سلامة الطيران المدني لكافة وجهات الطائرات الأردنية، بسبب
الأوضاع في الإقليم.

MENAFN17092024000072011014ID1108685732

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