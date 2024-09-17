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تفجير الآلاف من حزب الله بأجهزة البيجر.. اختراق أمني كبير ولغز ينتظر فك رموزه

9/17/2024 11:54:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - بعد إصابة أكثر من 3000 عنصر من حزب الله في عدة مناطق لبنانية من ضمنها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وحتى في العاصمة السورية دمشق في تفجير أجهزة اتصال محمولة "بيجر" تراوحت التحليلات بين من شكك بتلك الأجهزة في أن الاحتلال الإسرائيلي وضع عبوات متفجرة فيها قبل وصولها إلى الحزب، وبين من قال إن الاحتلال الإسرائيلي استخدم تقنية لاسلكية متطورة لتفجيرها.
وتعد تلك العملية أكبر اختراق أمني منذ بداية المواجهات بين الكيان المحتل وحزب الله منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وحتى اليوم.
وأشار خبراء إلى أنه يحتمل أن المتفجرات وضعت داخل الأجهزة أثناء عمليات تصنيعها، بحيث كانت شديدة الصغر ولا تكفي للقتل لكنها تكفي للإصابة وتفجير الجهاز، ويتم تفعيلها عبر استخدام ترددات معينة من طائرات مسيّرة، بحيث يتم التردد بشكل متناسق ولكافة الأجهزة على محيط جغرافي كبير.
ومن التحليلات الأخرى التي ساقها خبراء أن تكون العملية نفذت عبر الولوج لثغرة أمنية، لكن منتقدين لهذا الاحتمال يقولون إن بصمة المتتالية والمتزامنة لا ترجح هذا السيناريو.
وأعاد خبراء التذكير بعملية مشابهة حين تم اختراق أجهزة الطرد المركزية الإيرانية عبر استخدام فيروس "ستناكنس" الذي كانت وظيفته الدخول إلى أجهزة الطرد المركزي والمبيت لفترة معينة في كامل غرفة التحكم.
فقد انفجرت تلك الأجهزة بشكل متزامن في كل من يحملها من عناصر حزب الله أمس، ما أدى إلى وقوع أكثر من 3000 مصاب، فيما لم يعرف بعد عدد من قتل بسببهاـ إلا أن حزب الله أعلن لاحقا إصابة أكثر من 3000 ومقتل 9 بينهم طفلة.
كما قال الحزب في بيان إن تلك الانفجارات الغامضة الآن راهنا محل فحص من قبل "الأجهزة المختصة في الحزب والتي تجري تحقيقا واسع النطاق أمنيا وعلميا لمعرفة سبب الانفجارات المتزامنة".
ودعا الحزب إلى "الانتباه من الإشاعات والمعلومات المضللة التي من شأنها خدمة الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني".
ولاحقا حمّل حزب الله الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن التفحيرات، متوعدا بالرد.
ووسط استنفار أمني وصحي غير مسبوق في البلاد عجت مستشفيات لبنان بجرحى لم يسبقهم في العدد إلا حين انفجر مرفأ بيروت قبل 4 سنوات، فيما ذكرت مصادر صحية لبنانية أن الكثير من الجرحى جرى تحويلهم لمستشفيات في سورية.
وأكدت مصادر في كيان الاحتلال أن الانفجارات استمرت حوالي نصف ساعة متتالية، وفق ما نقلت القناة 13. مضيفة أن إسرائيل اخترقت نظام الاتصالات اللاسلكي لحزب الله وفجرته.
وأفاد أشخاص مطلعون بأن أجهزة النداء المتضررة كانت من شحنة جديدة تلقاها الحزب مؤخرا.
وذكر مسؤول في حزب الله أن بعض الأشخاص شعروا بسخونة أجهزة "البيجر" الخاصة بهم وتخلصوا منها قبل انفجارها، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
بدورها كشفت مصادر أمنية مطلعة أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هذه هي أحدث طراز جلبه حزب الله في الأشهر القليلة الماضية.
وكانت مصادر قالت إن العديدين أصيبوا بجروح بليغة بعضها في الوجوه، جراء تفجر تلك الأجهزة بشكل مباغت.
إلى ذلك، أكدت مصادر أنه بعد الحادثة أبلغ حزب الله جميع عناصره بالتخلي فورا عن تلك الأجهزة.
وشهدت الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقل حزب الله حالة من الهلع، وسط تكاثر نداءات "المستشفيات طلباً للتبرع بالدم". من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في بيان أن أعدادا كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات. كما حثت جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة اتصالات لاسلكية أو أي أجهزة نداء شبيهة الابتعاد عنها ريثما تتبين حقيقة ما يجري.
جاءت تلك الاستهدافات بالتزامن مع كشف الاحتلال إحباط محاولة اغتيال بوقت سابق أمس كانت تستهدف رئيس أركان سابق في تل أبيب.
وكانت مصادر لبنانية مطلعة أكدت قبل أشهر منذ تموز (يوليو) الماضي أن حزب الله بدأ باستخدام الرموز في الرسائل وخطوط الهواتف الأرضية وأجهزة البيجر لمحاولة التهرب من تكنولوجيا المراقبة المتطورة لإسرائيل، بهدف تفادي محاولات الاغتيال التي طالت عددا من قيادييه مؤخرا.
فيما يعد هذا الاختراق التطور الأبرز ضمن مجمل خطوات التصعيد التي شهدتها الساحة اللبنانية منذ بدء الحرب الإٍسرائيلية على قطاع غزة المحاصر قبل عام تقريباً.
وعقب ما أعلنت وكالة مهر للأنباء الإيرانية إصابة السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني جراء هجوم إسرائيلي السيبراني، عادت مصادر إيرانية وقالت إن السفير بخير وإصابته سطحية.
وقال مصدر أمني لبناني إن مئات الإصابات وقعت في انفجار أجهزة بيجر بحوزة حامليها في مختلف مناطق البلاد، موضحا إن الانفجارات سببها أجهزة الاتصال في لبنان والتي اخترقت عبر تقنية لاسلكية.
من جهتها، نقلت وسائل إعلام عن مصدر لم تسمه- قوله إنه من المعتقد أن استهداف أجهزة الاتصال هو نتيجة هجوم إسرائيلي.
وذكرت أنباء نقلا عن وزير الصحة اللبناني أن "مئات الجرحى" في مناطق مختلفة في لبنان جراء انفجار أجهزة اتصال.
كما نقلت الوكالة عن مصدر مقرب من حزب الله أن "المستشفيات تطلب دما" بسبب ارتفاع أعداد المصابين. وأكد مصدر آخر مقرب من الحزب أن الحادث "خرق إسرائيلي".
وقالت وكالة أنباء لبنان إن "العدو الإسرائيلي خرق أجهزة بايجر المحمولة للاتصالات وفجرها عبر تقنية عالية". وأوضحت الوكالة أن عشرات أصيبوا في حدث غير مسبوق نتيجة خرق أجهزة "بايجر" المحمولة للاتصالات وتفجيرها بأيدي حامليها في مناطق متفرقة بالبلاد.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مستشارا بارزا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح إلى أن إسرائيل تقف وراء تفجير أجهزة اتصال في لبنان.
ولاحقا قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مستشار نتنياهو يحذف تغريدته التي أشار فيها لمسؤولية إسرائيل عن هجمات بيروت بعد دقائق من نشرها.
وقال مسؤول كبير سابق بجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إن تفجير أجهزة اتصال خاصة بمئات العناصر من حزب الله اختراق أمني استخباراتي غير مسبوق.
وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات الاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ.
ودعت الوزارة العاملين في المجال الصحي إلى التوجه بشكل عاجل إلى المستشفيات. وناشدت المواطنين التوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم للمصابين.
وقال مصادر حكومية لبنانية إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من وزير الصحة مغادرة جلسة حكومية واستنفار كل أجهزة الوزارة لمواكبة التطورات.
يذكر أن حزب الله سبق أن طلب من عناصره عدم استخدام الهواتف المحمولة لتفادي أي خرق إسرائيلي، ووضع بديلا عنها نظام اتصالات خاص به.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ذكرت فيه الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت وقيادة المنظومة الأمنية يجرون مشاورات مكثفة منذ الصباح بشأن لبنان.- (وكالات)

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