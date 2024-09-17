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بلينكن في المنطقة مجددا.. وحماس: لسنا في عجلة لتوقيع اتفاق

9/17/2024 11:54:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - على وقع زيارة جديدة لوزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، للمنطقة لطمأنة الاحتلال بمواصلة دعم بلاده، والضغط على حركة "حماس" للقبول بشروط "بنيامين نتنياهو" للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، قالت حماس "لسنا في عجلة لتوقيع اتفاق".
يأتي ذلك وسط مواصلة الاحتلال لجرائمة في قطاع غزة فقد ارتكب مجزرة وحشية في "البريج" التي أدت لمسح عائلات فلسطينية كاملة من السجل المدني في قطاع غزة.
وتوجه "بلينكن" إلى القاهرة أمس لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث مطلب حكومة الاحتلال بإبقاء قوات جيشها في محور "فيلادلفيا" بزعم ضمان منطقة حدودية عازلة بين القطاع ومصر.
ويدور الحديث عن تقديم مقترح أميركي جديد للوساطة بُغية التوصل إلى "صفقة" لتبادل الأسرى بين "حماس" والاحتلال، غير أنه لا يعول عليها كثيراً في بلوغ التهدئة، في ظل هدف زيارة "بلينكن" للمنطقة والتي تأتي لطمأنة الاحتلال بدعم بلاده المفتوح، إزاء أي تهديد يتعرض إليه.
وما تزال جهود الوسطاء جارية للتغلب على عقبتين رئيسيتين وهما؛ مطلب الاحتلال ببقاء قواته في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) للحفاظ على منطقة عازلة بين غزة ومصر، وفق مزاعمه، وتفاصيل تتعلق بتبادل الأسرى.
وبشأن المفاوضات ألمح رئيس المكتب السياسي لحماس في الخارج خالد مشعل أن الحركة ليست في عجلة من أمرها لوقف إطلاق النار.
وقال من الدوحة، إن "حماس غير مستعجلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار" في القطاع المدمر، مضيفا أن "الحركة تنتصر في الحرب وستلعب دوراً حاسماً في مستقبل غزة".
وأشار إلى أن "افتراض غياب حماس عن المشهد الغزاوي بعد انتهاء الحرب أمر خاطئ"، موضحا أن الفلسطينيين وحدهم سيقررون الترتيبات الخاصة بالقطاع.
وقال "لن نتخلى عن مطالبنا"، معتبرا أن حماس ظلت صامدة على مدى الأشهر الماضية وأدخلت الجيش الإسرائيلي في حالة استنزاف"، وفق قوله.
أتت تصريحات مشعل فيما يرى بعض المراقبين أن الحركة ترى أن عامل الوقت يلعب لصالحها، وبعد تأكيد رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، جاهزية الحركة لخوض "معركة استنزاف طويلة" مع الاحتلال في غزة، بإسناد من حلفائها الإقليميين، في إشارة إلى حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، فضلا عن الفصائل العراقية المسلحة.
وتزامنت أيضا مع تعثر مفاوضات والهدنة وتبادل الأسرى بين الجانبين، إثر تمسك الاحتلال بسيطرته العسكرية على بعض المواقع في القطاع لاسيما ممر فيلادلفيا ونتساريم.
وفي الأثناء؛ ارتكبت قوات الاحتلال، مجزرة جديدة في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، والتي أدت لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، حيث مسحت عائلات كاملة من السجل المدني الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع استهداف سيارت الدفاع المدني التي وصلت لإنقاذ الجرحى.

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