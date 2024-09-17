بلينكن في المنطقة مجددا.. وحماس: لسنا في عجلة لتوقيع اتفاق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - على وقع زيارة جديدة لوزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، للمنطقة لطمأنة الاحتلال بمواصلة دعم بلاده، والضغط على حركة "حماس" للقبول بشروط "بنيامين نتنياهو" للتوصل إلى صفقة
لتبادل الأسرى، قالت حماس "لسنا في عجلة لتوقيع اتفاق".
يأتي ذلك وسط مواصلة الاحتلال لجرائمة في قطاع غزة فقد ارتكب مجزرة وحشية في "البريج" التي أدت لمسح عائلات فلسطينية كاملة من السجل المدني في قطاع غزة.
وتوجه "بلينكن" إلى القاهرة أمس لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث مطلب حكومة الاحتلال بإبقاء قوات جيشها في محور "فيلادلفيا" بزعم ضمان منطقة حدودية عازلة بين القطاع ومصر.
ويدور الحديث عن تقديم مقترح أميركي جديد للوساطة بُغية التوصل إلى "صفقة" لتبادل الأسرى بين "حماس" والاحتلال، غير أنه لا يعول عليها كثيراً في بلوغ التهدئة، في ظل هدف زيارة "بلينكن" للمنطقة والتي تأتي لطمأنة الاحتلال بدعم بلاده المفتوح، إزاء أي تهديد يتعرض إليه.
وما تزال جهود الوسطاء جارية للتغلب على عقبتين رئيسيتين وهما؛ مطلب الاحتلال ببقاء قواته في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) للحفاظ على منطقة عازلة بين غزة ومصر، وفق مزاعمه، وتفاصيل تتعلق بتبادل الأسرى.
وبشأن المفاوضات ألمح رئيس المكتب السياسي لحماس في الخارج خالد مشعل أن الحركة ليست في عجلة من أمرها لوقف إطلاق النار.
وقال من الدوحة، إن "حماس غير مستعجلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار" في القطاع المدمر، مضيفا أن "الحركة تنتصر في الحرب وستلعب دوراً حاسماً في مستقبل غزة".
وأشار إلى أن "افتراض غياب حماس عن المشهد الغزاوي بعد انتهاء الحرب أمر خاطئ"، موضحا أن الفلسطينيين وحدهم سيقررون الترتيبات الخاصة بالقطاع.
وقال "لن نتخلى عن مطالبنا"، معتبرا أن حماس ظلت صامدة على مدى الأشهر الماضية وأدخلت الجيش الإسرائيلي في حالة استنزاف"، وفق قوله.
أتت تصريحات مشعل فيما يرى بعض المراقبين أن الحركة ترى أن عامل الوقت يلعب لصالحها، وبعد تأكيد رئيس المكتب السياسي لحماس، يحيى السنوار، جاهزية الحركة لخوض "معركة استنزاف طويلة" مع الاحتلال في غزة، بإسناد من حلفائها الإقليميين، في إشارة إلى حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، فضلا عن الفصائل العراقية المسلحة.
وتزامنت أيضا مع تعثر مفاوضات والهدنة وتبادل الأسرى بين الجانبين، إثر تمسك الاحتلال بسيطرته العسكرية على بعض المواقع في القطاع لاسيما ممر فيلادلفيا ونتساريم.
وفي الأثناء؛ ارتكبت قوات الاحتلال، مجزرة جديدة في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، والتي أدت لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، حيث مسحت عائلات كاملة من السجل المدني الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع استهداف سيارت الدفاع المدني التي وصلت لإنقاذ الجرحى.
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