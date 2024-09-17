3 رسائل للسنوار.. إثبات لصمود المقاومة في وجه بطش الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة - منذ انتخابه في السابع من الشهر الماضي رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلفا للشهيد إسماعيل هنية لم يصدر عن يحيى السنوار أي تصريح نظرا لطبيعة المعركة في قطاع غزة.
وذلك رغم أن مصادر الحركة تشير إلى أن السنوار منذ انتخابه أعاد ترتيب البيت الداخلي للحركة بعد اغتيال هنية، وكلف شخصيات من الحركة بتولي بعض المسؤوليات والمناصب وأقر البعض الآخر في مناصبهم إلا أن ذلك بقي في إطار العمل والتنظيم الداخلي.
وتظهر الرسائل الثلاث التي بعثها السنوار لكل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وزعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، بعد توليه رئاسة الحركة أنه بدأ في التحرك سياسيا والتعامل مع الملفات السياسية التي تطلبها المرحلة.
كما تظهر تلك الرسائل "أن الاحتلال غير قادر على إنجاز أحد أهم أهدافه وهو تفكيك حركة حماس والوصول لقادتها"، وفقا للكاتب والباحث ساري عرابي.
جاءت رسالة السنوار للرئيس الجزائري لتهنئته بالفوز بالانتخابات الرئاسية لتكون باكورة تحرك الرجل خارجيا وقد كانت لهذا الاختيار دلالات عدة.
فالجزائر من الدول التي تمتلك علاقات مع الحركة ولها ممثل فيها كما أنها من الدول التي تدعم القضية الفلسطينية، وسعت لعقد مصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
كما أن الجزائر عضو مؤقت في مجلس الأمن الدولي وقد لعبت دورا مهما منذ العدوان على غزة في جلسات مجلس الأمن والدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال وجودها بالمجلس.
وثمّن السنوار في رسالته "الدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية".
وأعرب في رسالته عن تطلعاته إلى "استمرار وتطوير هذا الدور الداعم والمساند للفلسطينيين"، وربط بين الثورة الجزائرية ومقاومة الشعب الفلسطيني لتحقيق "التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
وبعد يومين من رسالة الرئيس تبون أعلن حزب الله أن أمينه العام حسن نصر الله تلقى رسالة من السنوار.
ولئن جاءت رسالة السنوار لتبون سياسية ودبلوماسية في الدرجة الأولى فإن رسالته لنصر الله حملت أبعادا عسكرية وكانت أكثر عمقا،
فقد جاءت الرسالة لتؤكد على وحدة الساحات وطبيعة العلاقة بين حماس وحزب الله خاصة في خضم معركة طوفان الأقصى، فعمل جبهات الإسناد وتطوره "يدعم المقاومة في غزة" وفقا للباحث والمختص بالشأن الإستراتيجي سعيد زياد.
كما جاءت الرسالة تقديرا لموقف الحزب خلال الحرب، إذ قالت مصادر إن نصر الله قرر مع المجلس العسكري للحزب منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة دعم المقاومة هناك وإسنادها، وهو ما حصل فعلا وأثر على شكل المعركة وطبيعتها وشكل جبهة إشغال لإسرائيل.
كما تظهر الرسالة بأن وحدة الساحات متحققة، كما يقول العميد محمد عباس الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية للجزيرة.
ولم تكد تمضي 3 أيام على رسالة السنوار إلى حسن نصر الله حتى بعث برسالة لزعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي بعد عملية إطلاق الصاروخ الفرط صوتي على تل أبيب يوم أول من أمس.
ووفقا للعديد من المراقبين فقد حملت رسالة السنوار للحوثي العديد من الرسائل من أبرزها قوة المقاومة وأنها ما زالت قادرة على إدارة المعركة، وتعبر عن رؤية المقاومة لمستقبل المعركة وإسرائيل.
فقد ورد في الرسالة أن "القسام خاضت هجوم 7 تشرين أول (أكتوبر) باقتدار قلّ نظيره وتخوض معركة دفاعية على مدار عام كامل أرهقت العدو وأثخنت فيه"، كما أكد للحوثي "أن المقاومة بخير وأنّ ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية".
كما يظهر من خلال الرسالة وفقا لسعيد زياد "إن السنوار المخطط لطوفان الأقصى كان مدركا لما قد يجري خلال المعركة وأن المقاومة استعدت لمعركة كهذه، وإنها حضرت نفسها لمعركة استنزاف".
وهو ما أكد عليه السنوار في رسالته التي ذكر فيها أن المقاومة أعدت نفسها "لخوض معركة استنزاف طويلة تكسر إرادة العدو السياسية كما كسر (طوفان الأقصى) إرادته العسكرية".
ويلاحظ أن ما ذكره السنوار في رسالته للحوثي يعد تأكيدا لما كان قد ذكره سابقا في رسالة مطولة كان قد وجهها لقيادة حركة حماس في الخارج قبل أشهر، حيث أشار فيها إلى "أن كتائب عز الدين القسّام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الصهيوني".
وأكد في الرسالة "أن كتائب القسام هشمت جيش الاحتلال، وهي ماضية في مسار تهشيمه، ولن تخضع لشروط الاحتلال".- (وكالات)
MENAFN17092024000072011014ID1108685727