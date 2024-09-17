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3 رسائل للسنوار.. إثبات لصمود المقاومة في وجه بطش الاحتلال

9/17/2024 11:54:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - منذ انتخابه في السابع من الشهر الماضي رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلفا للشهيد إسماعيل هنية لم يصدر عن يحيى السنوار أي تصريح نظرا لطبيعة المعركة في قطاع غزة.
وذلك رغم أن مصادر الحركة تشير إلى أن السنوار منذ انتخابه أعاد ترتيب البيت الداخلي للحركة بعد اغتيال هنية، وكلف شخصيات من الحركة بتولي بعض المسؤوليات والمناصب وأقر البعض الآخر في مناصبهم إلا أن ذلك بقي في إطار العمل والتنظيم الداخلي.
وتظهر الرسائل الثلاث التي بعثها السنوار لكل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وزعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، بعد توليه رئاسة الحركة أنه بدأ في التحرك سياسيا والتعامل مع الملفات السياسية التي تطلبها المرحلة.
كما تظهر تلك الرسائل "أن الاحتلال غير قادر على إنجاز أحد أهم أهدافه وهو تفكيك حركة حماس والوصول لقادتها"، وفقا للكاتب والباحث ساري عرابي.
جاءت رسالة السنوار للرئيس الجزائري لتهنئته بالفوز بالانتخابات الرئاسية لتكون باكورة تحرك الرجل خارجيا وقد كانت لهذا الاختيار دلالات عدة.
فالجزائر من الدول التي تمتلك علاقات مع الحركة ولها ممثل فيها كما أنها من الدول التي تدعم القضية الفلسطينية، وسعت لعقد مصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
كما أن الجزائر عضو مؤقت في مجلس الأمن الدولي وقد لعبت دورا مهما منذ العدوان على غزة في جلسات مجلس الأمن والدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال وجودها بالمجلس.
وثمّن السنوار في رسالته "الدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية".
وأعرب في رسالته عن تطلعاته إلى "استمرار وتطوير هذا الدور الداعم والمساند للفلسطينيين"، وربط بين الثورة الجزائرية ومقاومة الشعب الفلسطيني لتحقيق "التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
وبعد يومين من رسالة الرئيس تبون أعلن حزب الله أن أمينه العام حسن نصر الله تلقى رسالة من السنوار.
ولئن جاءت رسالة السنوار لتبون سياسية ودبلوماسية في الدرجة الأولى فإن رسالته لنصر الله حملت أبعادا عسكرية وكانت أكثر عمقا،
فقد جاءت الرسالة لتؤكد على وحدة الساحات وطبيعة العلاقة بين حماس وحزب الله خاصة في خضم معركة طوفان الأقصى، فعمل جبهات الإسناد وتطوره "يدعم المقاومة في غزة" وفقا للباحث والمختص بالشأن الإستراتيجي سعيد زياد.
كما جاءت الرسالة تقديرا لموقف الحزب خلال الحرب، إذ قالت مصادر إن نصر الله قرر مع المجلس العسكري للحزب منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة دعم المقاومة هناك وإسنادها، وهو ما حصل فعلا وأثر على شكل المعركة وطبيعتها وشكل جبهة إشغال لإسرائيل.
كما تظهر الرسالة بأن وحدة الساحات متحققة، كما يقول العميد محمد عباس الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية للجزيرة.
ولم تكد تمضي 3 أيام على رسالة السنوار إلى حسن نصر الله حتى بعث برسالة لزعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي بعد عملية إطلاق الصاروخ الفرط صوتي على تل أبيب يوم أول من أمس.
ووفقا للعديد من المراقبين فقد حملت رسالة السنوار للحوثي العديد من الرسائل من أبرزها قوة المقاومة وأنها ما زالت قادرة على إدارة المعركة، وتعبر عن رؤية المقاومة لمستقبل المعركة وإسرائيل.
فقد ورد في الرسالة أن "القسام خاضت هجوم 7 تشرين أول (أكتوبر) باقتدار قلّ نظيره وتخوض معركة دفاعية على مدار عام كامل أرهقت العدو وأثخنت فيه"، كما أكد للحوثي "أن المقاومة بخير وأنّ ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية".
كما يظهر من خلال الرسالة وفقا لسعيد زياد "إن السنوار المخطط لطوفان الأقصى كان مدركا لما قد يجري خلال المعركة وأن المقاومة استعدت لمعركة كهذه، وإنها حضرت نفسها لمعركة استنزاف".
وهو ما أكد عليه السنوار في رسالته التي ذكر فيها أن المقاومة أعدت نفسها "لخوض معركة استنزاف طويلة تكسر إرادة العدو السياسية كما كسر (طوفان الأقصى) إرادته العسكرية".
ويلاحظ أن ما ذكره السنوار في رسالته للحوثي يعد تأكيدا لما كان قد ذكره سابقا في رسالة مطولة كان قد وجهها لقيادة حركة حماس في الخارج قبل أشهر، حيث أشار فيها إلى "أن كتائب عز الدين القسّام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الصهيوني".
وأكد في الرسالة "أن كتائب القسام هشمت جيش الاحتلال، وهي ماضية في مسار تهشيمه، ولن تخضع لشروط الاحتلال".- (وكالات)

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