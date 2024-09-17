نتنياهو يراهن على حرب خطيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل 17/9/2024
صباح يوم أمس نشر في عناوين "هآرتس" الرئيسة بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
يدفع بالجيش ووزير الدفاع يوآف غالنت نحو شن هجوم أوسع في لبنان وفي قطاع غزة. سياق هذه العملية لم يكن واضحا أبدا. ففي نهاية المطاف نتنياهو يرسل رسائل متناقضة طوال فترة الحرب، وحتى الآن امتنع عن مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان. ما هو سلّم الأولويات بالنسبة له؟ وهل هو يفضل من الآن تركيز الجهد على لبنان على حساب غزة كما أوصى بذلك غالنت ورئيس الأركان هرتسي هليفي من فترة طويلة لفعل ذلك؟.
اللغز تم حله في الظهيرة. فقد تبين أن نتنياهو يوشك على التوصل إلى اتفاق سري مع عضو الكنيست جدعون ساعر (اليمين الرسمي) بخصوص انضمامه على رأس قائمة تضم أربعة أعضاء كنيست للائتلاف. الثمن السياسي لخصم تشاجر معه مدة عشر سنوات – تعيين ساعر في منصب وزير الدفاع على حساب غالنت الذي ستتم إقالته. التخبط فيما يتعلق بطبيعة العملية في لبنان هو حقيقي، ومثله أيضا النقاشات الكثيرة التي جرت في الفترة الأخيرة، أحيانا حتى وقت متأخر في الليل. يحتمل أن النقاشات ستؤدي في نهاية المطاف إسرائيل إلى مواجهة أوسع في لبنان، رغم أنه في هذا الشأن توجد اختلافات في الرأي بين القيادة السياسية والقيادة الأمنية في الدولة.
لكن التطويق من اليمين الذي قام به نتنياهو، والذي حث غالنت على العمل في لبنان بعد أن استدعى في 11 تشرين الأول الماضي أعضاء المعسكر الرسمي للحكومة من أجل وقف توصية لغالنت والجنرالات لتوجيه ضربة استباقية مدوية ضد حزب الله، لم يأت من أي مكان. كالعادة وراءه كان اعتبارا سياسيا. رئيس الحكومة طلب تمهيد الارض لإقالة غالنت عن طريق عرض عبثي وكأن الوزير مرن ومتساهل جدا في قضية لبنان.
إسرائيل ما تزال يمكن أن تجد نفسها في حرب شاملة مع حزب الله. ولكن نتنياهو لم يستيقظ فجأة في الصباح وهو يحمل الشعور بالذنب بسبب التخلي عن 60 ألفا من سكان الحدود الشمالية الذين تم إخلاؤهم من بيوتهم منذ 11 شهرا وأكثر. وكما هو واضح فإنه منذ أشهر كثيرة الاعتبارات الوحيدة التي توجه قرارات رئيس الحكومة في الحرب تتعلق ببقائه الشخصي واستمرار حكمه. فهي تدفع جانبا أي اعتبار إستراتيجي أو عسكري. وكما نما محور فيلادلفيا من المجهول وفي لحظة واحدة أصبح مصدر الأمن الوحيد لنا من أجل إغلاق الدائرة على صفقة المخطوفين، هكذا أيضا تم الآن اختراع مبرر جديد. نتنياهو متحمس للتخلص من غالنت كي يضمن استقرار الائتلاف. وإذا كان من أجل ذلك يجب تعيين وزير دفاع ليست له تجربة، والتقدم إلى شفا الحرب الشاملة والتخلي عن المخطوفين الذين يموتون في أنفاق غزة – فليكن ذلك.
أمس نشر أن عملية ضم ساعر واجهت صعوبات، جزء منها ينبع من المعارضة في داخل عائلة نتنياهو. الإسرائيليون الذين يريدون إقناع أصدقاء من الخارج بأن الديمقراطية هنا ستبقى رغم كل ذلك مستقرة وطبيعية، رغم الهزات حولنا، يجدون صعوبة متزايدة في فعل ذلك. في السنة الـ 18 لحكم نتنياهو (مع توقفين في المنتصف) إسرائيل تتصرف أكثر كجمهورية موز التي فيها مصلحة المواطن أو الجندي توقفت منذ زمن عن أن تهمّ السلطة.
من بين جميع المناورات السياسية المثيرة للاشمئزاز أثناء الحرب، ربما أن الأمر يتعلق بالأكثر اشمئزازا من بينها، وحتى الآن في هذه الأثناء من غير الواضح إذا كان ستتطور لدينا "ليلة غالنت 2"، احتجاجات كبيرة في أرجاء البلاد، حتى لو كانت هذه العملية نهائية. المواطنون في حالة تعب وإنهاك، بعضهم تعودوا على التنقيط اليومي الذي يتمثل بالبشائر السيئة إضافة إلى المزيد من الأنباء التي لا يمكن تصديقها.
في الإدارة الأميركية أصيبوا بالصدمة أمس من عزل غالنت وحذروا نتنياهو من النتائج الخطيرة المترتبة على ذلك. في الخلفية بقيت مشكلة لبنان على حالها. فتبادل اللكمات مع حزب الله يتجه نحو التطرف وهو يتجدد منذ أسبوعين. وعجز السياسة في إسرائيل آخذ في الانكشاف، في كل يوم السكان يكونون بعيدين عن بيوتهم وبلداتهم، وبلدات بعيدة لم يتم إخلاؤها تدخل إلى دائرة النيران. مع ذلك، يوجد هنا تخبط مهني واضح. فهل الجيش الإسرائيلي يمكنه الآن إدارة حرب موازية في عدة جبهات؟ ما هو وضع التآكل في أوساط الجنود، الجيش النظامي والاحتياط؟ ما هو وضع التسليح والاحتياط؟ هل عملية عسكرية شديدة ستخلف وراءها تحسن جوهري للوضع على حدود الشمال، أو كما تقول الإدارة الأميركية بشدة بأن ذلك سينتهي باتفاق يشبه الاتفاق الموضوع الآن على الطاولة الذي لا يتم الدفع به قدما إزاء الجمود في المفاوضات بين إسرائيل وحماس في غزة.
عاموس هوخشتاين، المبعوث الأميركي، التقى أمس في البلاد على انفراد مع نتنياهو ومع غالنت. وقد حذر من أن توسيع المواجهة العسكرية لن يدفع قدما إعادة السكان إلى بيوتهم، بل سيزيد خطر اندلاع حرب إقليمية واسعة وطويلة. البيان الذي أصدره نتنياهو في نهاية المحادثة كان أقل حدة من البيان الذي نشره غالنت. رئيس الحكومة طلب "تغيير جوهري" للوضع. وزير الدفاع قال إن "الطريقة الوحيدة التي بقيت لإعادة سكان الشمال هي بواسطة عملية عسكرية". الأمر الذي حاشية رئيس الحكومة تسرب بأن غالنت يريد في الأصل الامتناع عنه.
MENAFN17092024000072011014ID1108685726
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.