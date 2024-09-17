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نتنياهو يراهن على حرب خطيرة

9/17/2024 11:54:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل 17/9/2024

صباح يوم أمس نشر في عناوين "هآرتس" الرئيسة بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدفع بالجيش ووزير الدفاع يوآف غالنت نحو شن هجوم أوسع في لبنان وفي قطاع غزة. سياق هذه العملية لم يكن واضحا أبدا. ففي نهاية المطاف نتنياهو يرسل رسائل متناقضة طوال فترة الحرب، وحتى الآن امتنع عن مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان. ما هو سلّم الأولويات بالنسبة له؟ وهل هو يفضل من الآن تركيز الجهد على لبنان على حساب غزة كما أوصى بذلك غالنت ورئيس الأركان هرتسي هليفي من فترة طويلة لفعل ذلك؟.
اللغز تم حله في الظهيرة. فقد تبين أن نتنياهو يوشك على التوصل إلى اتفاق سري مع عضو الكنيست جدعون ساعر (اليمين الرسمي) بخصوص انضمامه على رأس قائمة تضم أربعة أعضاء كنيست للائتلاف. الثمن السياسي لخصم تشاجر معه مدة عشر سنوات – تعيين ساعر في منصب وزير الدفاع على حساب غالنت الذي ستتم إقالته. التخبط فيما يتعلق بطبيعة العملية في لبنان هو حقيقي، ومثله أيضا النقاشات الكثيرة التي جرت في الفترة الأخيرة، أحيانا حتى وقت متأخر في الليل. يحتمل أن النقاشات ستؤدي في نهاية المطاف إسرائيل إلى مواجهة أوسع في لبنان، رغم أنه في هذا الشأن توجد اختلافات في الرأي بين القيادة السياسية والقيادة الأمنية في الدولة.
لكن التطويق من اليمين الذي قام به نتنياهو، والذي حث غالنت على العمل في لبنان بعد أن استدعى في 11 تشرين الأول الماضي أعضاء المعسكر الرسمي للحكومة من أجل وقف توصية لغالنت والجنرالات لتوجيه ضربة استباقية مدوية ضد حزب الله، لم يأت من أي مكان. كالعادة وراءه كان اعتبارا سياسيا. رئيس الحكومة طلب تمهيد الارض لإقالة غالنت عن طريق عرض عبثي وكأن الوزير مرن ومتساهل جدا في قضية لبنان.
إسرائيل ما تزال يمكن أن تجد نفسها في حرب شاملة مع حزب الله. ولكن نتنياهو لم يستيقظ فجأة في الصباح وهو يحمل الشعور بالذنب بسبب التخلي عن 60 ألفا من سكان الحدود الشمالية الذين تم إخلاؤهم من بيوتهم منذ 11 شهرا وأكثر. وكما هو واضح فإنه منذ أشهر كثيرة الاعتبارات الوحيدة التي توجه قرارات رئيس الحكومة في الحرب تتعلق ببقائه الشخصي واستمرار حكمه. فهي تدفع جانبا أي اعتبار إستراتيجي أو عسكري. وكما نما محور فيلادلفيا من المجهول وفي لحظة واحدة أصبح مصدر الأمن الوحيد لنا من أجل إغلاق الدائرة على صفقة المخطوفين، هكذا أيضا تم الآن اختراع مبرر جديد. نتنياهو متحمس للتخلص من غالنت كي يضمن استقرار الائتلاف. وإذا كان من أجل ذلك يجب تعيين وزير دفاع ليست له تجربة، والتقدم إلى شفا الحرب الشاملة والتخلي عن المخطوفين الذين يموتون في أنفاق غزة – فليكن ذلك.
أمس نشر أن عملية ضم ساعر واجهت صعوبات، جزء منها ينبع من المعارضة في داخل عائلة نتنياهو. الإسرائيليون الذين يريدون إقناع أصدقاء من الخارج بأن الديمقراطية هنا ستبقى رغم كل ذلك مستقرة وطبيعية، رغم الهزات حولنا، يجدون صعوبة متزايدة في فعل ذلك. في السنة الـ 18 لحكم نتنياهو (مع توقفين في المنتصف) إسرائيل تتصرف أكثر كجمهورية موز التي فيها مصلحة المواطن أو الجندي توقفت منذ زمن عن أن تهمّ السلطة.
من بين جميع المناورات السياسية المثيرة للاشمئزاز أثناء الحرب، ربما أن الأمر يتعلق بالأكثر اشمئزازا من بينها، وحتى الآن في هذه الأثناء من غير الواضح إذا كان ستتطور لدينا "ليلة غالنت 2"، احتجاجات كبيرة في أرجاء البلاد، حتى لو كانت هذه العملية نهائية. المواطنون في حالة تعب وإنهاك، بعضهم تعودوا على التنقيط اليومي الذي يتمثل بالبشائر السيئة إضافة إلى المزيد من الأنباء التي لا يمكن تصديقها.
في الإدارة الأميركية أصيبوا بالصدمة أمس من عزل غالنت وحذروا نتنياهو من النتائج الخطيرة المترتبة على ذلك. في الخلفية بقيت مشكلة لبنان على حالها. فتبادل اللكمات مع حزب الله يتجه نحو التطرف وهو يتجدد منذ أسبوعين. وعجز السياسة في إسرائيل آخذ في الانكشاف، في كل يوم السكان يكونون بعيدين عن بيوتهم وبلداتهم، وبلدات بعيدة لم يتم إخلاؤها تدخل إلى دائرة النيران. مع ذلك، يوجد هنا تخبط مهني واضح. فهل الجيش الإسرائيلي يمكنه الآن إدارة حرب موازية في عدة جبهات؟ ما هو وضع التآكل في أوساط الجنود، الجيش النظامي والاحتياط؟ ما هو وضع التسليح والاحتياط؟ هل عملية عسكرية شديدة ستخلف وراءها تحسن جوهري للوضع على حدود الشمال، أو كما تقول الإدارة الأميركية بشدة بأن ذلك سينتهي باتفاق يشبه الاتفاق الموضوع الآن على الطاولة الذي لا يتم الدفع به قدما إزاء الجمود في المفاوضات بين إسرائيل وحماس في غزة.
عاموس هوخشتاين، المبعوث الأميركي، التقى أمس في البلاد على انفراد مع نتنياهو ومع غالنت. وقد حذر من أن توسيع المواجهة العسكرية لن يدفع قدما إعادة السكان إلى بيوتهم، بل سيزيد خطر اندلاع حرب إقليمية واسعة وطويلة. البيان الذي أصدره نتنياهو في نهاية المحادثة كان أقل حدة من البيان الذي نشره غالنت. رئيس الحكومة طلب "تغيير جوهري" للوضع. وزير الدفاع قال إن "الطريقة الوحيدة التي بقيت لإعادة سكان الشمال هي بواسطة عملية عسكرية". الأمر الذي حاشية رئيس الحكومة تسرب بأن غالنت يريد في الأصل الامتناع عنه.

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