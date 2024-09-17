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سورية الحلقة الأضعف بالمحور الإيراني

9/17/2024 11:54:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: تسفي برئيل 17/9/2024

نهاية الأسبوع الماضي تميزت بغزو الحوثيين للمنطقة. في يوم الجمعة نشرت وكالة الأنباء "ريا نوفستي" الروسية بأن الحوثيين بدأوا في إرسال قوات إلى سورية للمشاركة في المواجهة مع إسرائيل من أراضيها. حسب التقرير هذه القوات هي الأكثر تدريبا من ناحية عسكرية كي تطلق هجمات نحو البلدات الإسرائيلية.
"المصدر" الذي اعتمدت عليه الوكالة الروسية قال أيضا إن هذه القوات تدربت على استخدام السيارات المصفحة والمدافع وتشغيل المسيرات. أيضا وسائل إعلام في إسرائيل تبنت هذا التقرير وأضافت عليه سيناريوهات رعب أخرى.
لكن في يوم السبت سمعت صافرة تهدئة. وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" اقتبست من خبير عسكري (مقرب من الحوثيين) الذي قال "إن التقرير حول إرسال قوات للحوثيين إلى سورية غير صحيح. فسورية والقوات فيها ليست بحاجة إلى دعم من القوات اليمنية لأنه لديها ما يكفي من القوات لمواجهة العدو". متحدثون سوريون رسميون لم يردوا على هذا التقرير. وفي يوم الأحد سقط الصاروخ البالستي اليمني في أراضي إسرائيل، ليس من سورية، بل من اليمن.
قبل النفي أيضا التقرير الأصلي أثار عدة تساؤلات. فسورية نفسها طردت قبل سنة تقريبا "الدبلوماسيين" الحوثيين الذين كانوا في السفارة اليمنية في دمشق بعد أن قام نظام الأسد ببلورة التفاهمات حول ذلك مع حكومة اليمن المعترف بها مقابل تحسين العلاقات مع سورية.
هذه كانت ضربة شديدة للحوثيين الذين يعملون على الحصول على الاعتراف بنظامهم. منذ فترة قصيرة اعترفت إيران بحكومة الحوثيين، وفي العام 2019 سمحت للحوثيين بفتح ممثلية دبلوماسية فيها. في شهر تموز، بضغط من المليشيات المؤيدة لإيران في العراق، وافقت الحكومة العراقية على السماح للحوثيين بفتح ممثلية في العراق. ولكن الممثل الرسمي في الحكومة العراقية سارع للتوضيح بأن الحديث لا يدور عن سفارة أو حتى ممثلية رسمية، بل عن "مبنى يمكن أن يتواجدوا فيه بشكل دائم بدلا من الفنادق".
سورية ليست بحاجة إلى مساعدة الحوثيين في المواجهة مع إسرائيل، لأن دمشق تبنت موقف سلبي في الحرب. هي ليست شريكة في "وحدة الساحات" أو في "جبهة الدعم" للفلسطينيين. الأسد يخشى من حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله التي يمكن أن تتدهور إلى سورية، وهو حتى حظي بـ "الاعفاء" من رئيس حزب الله، حسن نصر الله، من المشاركة في عملية الثأر على تصفية فؤاد شكر في شهر تموز الماضي. في "المحور الشيعي" المهدد سورية هي الحلقة الضعيفة. في ساحة متعددة الجبهات، في أعقاب الحرب في غزة، كان من المطلوب كما يبدو أن تتساوق سورية في موقفها مع تركيا من اجل دعم على الاقل جبهة سياسية واسعة ضد إسرائيل إلى جانب إيران. ولكن حتى الآن كل محاولات تركيا فشلت من اجل استئناف العلاقات مع سورية، والأسد يشترط انسحاب القوات التركية من أجل الدفع قدما بالمفاوضات بين الدولتين.
بخصوص نشاطات القوات الإيرانية والقوات المؤيدة لها في سورية فان الأسد أوضح في السابق بشكل حازم بأنه لن يسمح لهذه القوات بالعمل ضد إسرائيل من أراض سورية. ومرة واحدة على الأقل طلب إبعاد الجنرال الإيراني الذي بادر إلى شن هجوم على إسرائيل.
حرية عمل إسرائيل في سورية تستند إلى التفاهمات مع روسيا، التي بحسبها تمتنع إسرائيل عن المس بمؤسسات النظام أو القوات السورية وألا تحاول تدمير النظام. كانت هناك مرات فيها مع ذلك تمت مهاجمة مواقع سورية، مثل قاعدة سلاح الجو "تي 4" التي تمت مهاجمتها عدة مرات، أو الهجوم الجوي والبري الأخير قبل أسبوع قرب قرية مصياف، الذي نسب لإسرائيل وقتل فيه 18 شخصا وتضررت فيه أيضا منشآت مدنية وشبكة الكهرباء. في هذه الحالات اعتبرت هذه الهجمات كعمليات ضد قواعد إيرانية أو قواعد يشغلها حرس الثورة أو ضرب للمصانع التي تنتج الصواريخ والمسيرة لصالح حزب الله، وليس كهجمات ضد سورية.
بشكل عام سورية تدين في الواقع الهجمات ضدها، لكنها عمليا تعتبرها مشكلة لإيران وليس كمشكلة لها. هناك شك كبير إذا كانت سورية ستغير إستراتيجيتها وتوافق على استخدامها كساحة أخرى في مواجهة إسرائيل إذا اندلعت حرب واسعة مع حزب الله، حتى لو جرت هذه الحرب تدخل إيران بشكل مباشر.
بعد تجاوز الأسد للحرب الأهلية الطويلة، التي حتى الآن لم تنته كليا، وبؤر عصيان ما زالت تعمل في جنوب الدولة – محافظة إدلب لم يحتلها النظام حتى الآن، وداعش يستعرض قدراته في شرق سورية – فإن فتح جبهة أخرى، هذه المرة مع إسرائيل باسم حرب لم يبادر إليها مثل دعم حماس التي لم يتم رأب الصدع كليا معها، يبدو أنه غير موضوع على طاولة تخطيط رئيس الأركان في سورية.

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