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جزء من المواجهة العالمية

9/17/2024 11:54:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف بقلم: زلمان شوفال 17/9/2024

مرّ أسبوع منذ المواجهة بين ترامب وهاريس، لكن أثرها يتواصل في وسائل الإعلام وفي الخطاب الجماهيري. ترامب، على طريقته، بالغ في تنبؤاته المتشائمة، في مواضيع إسرائيل أيضا، لكن يسمع ويبدو رئاسيا أكثر مقارنة بهاريس التي كانت مبرمجة ومروضة. ان حقيقة أن تأييد مغنية بوب شعبية تدعى تايلور سويفت لهاريس حظيت بنشر واسع على نحو خاص في وسائل الإعلام تقول شيئا ما عن مستوى السياسة (والإعلام) في الولايات المتحدة. الانتباه عندنا، كما كان متوقعا، كان أساسا للمقاطع عن إسرائيل والشرق الأوسط، وإن كانت قصيرة نسبيا، كان فيها ظلال يمكن أن نتعرف منها على نوايا سياسية في المستقبل.
صحيح أن هاريس كررت شعارَ "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، والذي يكاد كل سياسي في الغرب يكرره بشكل ثابت، لكن ملاحظاتها على شكل قتال إسرائيل يمكنها أن تفسر كنقد مبطن على استمرار المعركة في غزة وكذا التوازي بين معاناة الإسرائيليين ومعاناة الفلسطينيين، يثير علامات استفهام. فقد كانت بالتأكيد دقيقة حين كررت عدة مرات جملة "لستُ بايدن"، وليس بالضرورة إيجابا. مقلقة بقدر لا يقل كانت الصلة في أقوالها بين إنهاء الحرب و "خطة الدولتين" التي تدل على تجاهل، أو على الأقل سوء فهم أساس لنوايا حماس في 7 أكتوبر، والتي انكشفت في وثيقة نشرت في الصحيفة الألمانية "بيلد" وينبع منها بوضوح أن هدف حماس كان إخضاع وسحق إسرائيل من الخارج ومن الداخل وليس الوصول إلى تسوية سياسية لدولتين أو أي تسوية سياسية. هاريس ومستشاروها وإن كانوا يحاولون بث تأييد تقليدي لإسرائيل وبخاصة حتى يوم الانتخابات، لكن ينبغي الافتراض بأنها إذا ما انتخبت فإنها لن تستطيع بل ولن ترغب في أن تبتعد أكثر مما ينبغي عن الميول اليسارية في قسم من حزبها بما في ذلك في شؤون إسرائيل.
لكن إذا ما عدنا إلى المواجهة، فإن طريق ترامب أيضا في موضوع الحرب ليس منثورا بالورود بالضرورة، إذ إنه هو أيضا من شأنه، حسب تصريحات مختلفة" أن يضغط على إسرائيل أن تنهي الحرب دون أن تحقق أهدافها– لأنه بلا فرق عن هاريس هدفه الأساس هو منع نزاع إقليمي واسع. جدير بالإشارة إلى أن بيرت ستيفنز، محلل كبير للسياسة الخارجية في "نيويورك تايمز" والذي بشكل عام لا يميل الى الرقة مع رئيس الوزراء، يقضي في مقاله في 3 أيلول بأن موقف نتنياهو في أنه لا ينبغي الانسحاب من محور فيلادلفيا محق تماما.
بلا صلة مباشرة بالمواجهة تم قبل بضعة أيام منها حدث آخر لمجرد وجوده الشاذ ونتائجه توجد آثار على مستقبل الوضع العالمي وعلى السياسة الخارجية الأميركية سواء جلس ترامب في الغرفة البيضوية أم هاريس. رئيس الـ(سي.اي.ايه) الأميركية بيل بيرنز، ورئيس وكالة الاستخبارات البريطانية ام آي 6 ريتشارد مور وقفا على نحو مشترك وبلا تردد على التهديدات التي يقف أمامها العالم الحر – تحذير يذكر لمن يعرف التاريخ بـ "البرقية الطويلة" التي بعث بها الدبلوماسي الأميركي جورج كنان في 1946 من السفارة الأميركية في موسكو وحذر فيها من النوايا الأيديولوجية والهجومية للاتحاد السوفييتي. في مركز التحذير لرئيسي الاستخبارات يوجد التعاون العسكري بين روسيا، الصين، إيران وكوريا الشمالية. لا أعرف مور شخصيا لكن بيرنز ذا الخلفية الدبلوماسية والتجربة الغنية هو شخص لا يميل إلى المبالغة والمراوغة.
تناول بيرنز أيضا غزة، وقف النار والمخطوفين وكرر بخطوط عريضة الموقف الأميركي الثابت أي أن إسرائيل قبلت المنحى الأميركي لكن حماس تواصل رفضها. الرسالة البارز في أقواله وفي أقوال نظيره البريطاني كانت أن النظام العالمي بعمومه، كنتيجة للتعاون بين الجهات آنفة الذكر، يوجد في خطر كما لم يكن منذ الحرب الباردة، وأن القاسم المشترك بينها هو السعي إلى تقويض النظام العالمي القائم في كل المجالات. القوة المحركة والمؤثرة الأكبر هي الصين، فيما يعمل شركاؤها تحت مظلتها لتحقيق أهدافهم الخاصة– روسيا في أوكرانيا وإيران في الشرق الأوسط. كما أن تهديد الإرهاب العالمي لم يغب عن تحذيرهما، بمعنى أن "التحديات في الصراع ضد الأركان تفاقمت واتسعت بسبب التغييرات التكنولوجية".

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