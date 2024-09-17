ضوء أخضر لاعتقالات سياسية

بقلم: أسرة التحرير 17/9/2024

هذا الصباح كان يفترض أن يطرح على البحث في لجنة الدستور مشروع لتعديل قانون يعنى بجرائم التحريض. يوجد فيه ثورة حقيقية بالنسبة لصلاحيات الشرطة لفتح تحقيقات وإجراء اعتقالات دون إذن النيابة العامة، في جرائم تعنى بالتعبير فقط.

يتضمن الاقتراح عدة أجزاء، بينها تلك التي سبق أن بحثت قبيل القراءة الأولى وتضمنت توسيعات زائدة وخطيرة لتعريف التحريض على الهجمات. هكذا مثلا، تخفيض السقف في موضوع تأسيس المعقولية، التي تقدر بان التعبير بالفعل من شأنه أن يتسبب بأفعال عنف – من إمكانية حقيقية الى إمكانية معقولة.

ولكن، قبيل الاعداد للقراءة الثانية والثالثة قرر رئيس اللجنة سمحا روتمان ان يدخل الى الاقتراح مادة أخطر بكثير، وضعتها النائبة ليمور سون هار ميلخ. فالمادة تلغي واجب الشرطة لتلقي إذن من النيابة العامة للدولة لفتح تحقيق في الاشتباه بالجريمة حسب مواد التحريض. اليوم، وفقا لتعليمات النائب العام للدولة، كل فتح لتحقيق بشبهات تتعلق بجرائم التعبير، بما في ذلك تلك التي في قانون مكافحة العمليات، يستوجب إذن النيابة العامة. وليس صدفة. فالحديث يدور عن جرائم حساسة، كل إنفاذ يتعلق بها بمس بحرية التعبير. وهي تتضمن تعابير غامضة قابلة لتفسيرات مختلفة، وعليه فمطلوب جهة خبيرة تحيط بمسألة إنفاذها انطلاقا من رؤية واسعة وأخذ بالحسبان لمقاييس مهنية تنظر أيضا في أهمية الدفاع عن حرية التعبير.

لا يمكن التقليل من مدى الخطورة التي في إزالة هذا الحاجز والذي هو إشكالي في كل وقت، وبالتأكيد في الوقت الحالي، عندما تثبت الشرطة كل يوم بأنها تتصرف كمنظمة سياسية تماما. على الجمهور أن يستوعب الآثار الخطيرة للخطوة: إزالة الحاجز ستعطي ضوءا أخضر لطوفان تحقيقات واعتقالات سياسية. كل قول نقدي، وبالتأكيد بالنسبة للحرب ضد حماس يمكنه من خلال تفسير إبداعي أن يعرض كتأييد للهجمات. من هنا قصير الطريق الى ملاحقة مواطنين إسرائيليين، وعرب بخاصة استنادا الى كل بوست نقدي في الشبكات الاجتماعية والى اعتقالات عبثية، مثلما رأينا في نهاية الأسبوع. حتى لو لم تصل هذه التحقيقات الى لوائح اتهام (التي لا تزال تستوجب إذن المستشارة القانونية) مفهوم أنه في مجرد التحقيق والاعتقال يوجد مس خطير بحرية التعبير والاحتجاج.

الوضع كما هو اليوم – حين تأخذ الشرطة المزيد والمزيد من الصلاحيات بقيادة المفتش العام الأعلى ايتمار بن غفير – خطير بما يكفي. التعديل المقترح سيكون هداما وسيسمح لوزير الأمن القومي وللشرطة بانتهاج نظام تخويف، إسكات واعتقالات تعسفية.

ليس فقط عموم النواب بل الجمهور كله ملزم بأن يقف بحزم ضد هذا الاقتراح ومنعه.