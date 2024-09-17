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شهيدان وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منازل عدة في غزة

9/17/2024 11:54:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد مواطنان فلسطينيان، الليلة، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع السكة بحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.
كما أصيب مواطنون عدة عقب إطلاق طائرة مسيرة الرصاص على منازلهم في مخيم البريج، وسط قطاع غزة. (وفا)

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