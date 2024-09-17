شهيدان وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منازل عدة في غزة
التاريخ
9/17/2024 11:54:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد مواطنان فلسطينيان، الليلة، وأصيب آخرون،
في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع السكة بحي الزيتون، جنوب شرق
مدينة غزة.
كما أصيب مواطنون عدة عقب إطلاق طائرة مسيرة
الرصاص على منازلهم في مخيم البريج، وسط قطاع غزة. (وفا)
MENAFN17092024000072011014ID1108685722
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.