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الصحة اللبنانية توضح حول حصيلة شهداء وجرحى تفجير البيجر

9/17/2024 11:54:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفت وزارة الصحة اللبنانية المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام وتُنسب إلى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان الدكتور فراس الأبيض، بأنه أعلن ارتفاع عدد الشهداء بحادثة "تفجير البيجر" إلى 11 والجرحى إلى أربعة آلاف؛ من بينهم أربعمئة بحالة خطرة.

وقالت الوزارة إنها تنفي أن يكون الوزير الأبيض أدلى بهذه المعلومات الإحصائية لأي وسيلة إعلامية.

وجددت الوزارة دعوتها إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الوزارة، سواء من المؤتمرات الصحافية التي يعقدها الوزير أم من البيانات.

وكان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أعلن الثلاثاء، استشهاد 9 أشخاص؛ بينهم طفلة، وإصابة نحو 2750 أغلبهم من عناصر حزب الله في جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت، بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

وأعلن حزب الله- في بيان- أن الاحتلال مسؤول عن الهجوم.

وأضاف البيان "نحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن العدوان الذي طال المدنيين أيضا وأدى لارتقاء عدد من الشهداء".

وقال الحزب إن "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب".

وأكد البيان أن "الأجهزة المختصة في حزب الله تجري تحقيقا واسع النطاق أمنيا وعلميا لمعرفة سبب الانفجارات المتزامنة".

ودعا الحزب إلى "الانتباه من الشائعات والمعلومات المضللة بما يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني".

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