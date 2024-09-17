الصحة اللبنانية توضح حول حصيلة شهداء وجرحى تفجير البيجر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفت وزارة الصحة اللبنانية المعلومات التي تتناقلها
وسائل إعلام وتُنسب إلى وزير
الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان الدكتور
فراس الأبيض، بأنه أعلن ارتفاع عدد الشهداء بحادثة "تفجير البيجر" إلى
11 والجرحى إلى أربعة آلاف؛ من بينهم أربعمئة بحالة خطرة.
وقالت الوزارة إنها تنفي أن يكون الوزير الأبيض
أدلى بهذه المعلومات الإحصائية لأي وسيلة إعلامية.
وجددت الوزارة دعوتها إلى استقاء المعلومات من
المصادر الرسمية في الوزارة، سواء من المؤتمرات الصحافية التي يعقدها الوزير أم من
البيانات.
وكان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أعلن الثلاثاء، استشهاد
9 أشخاص؛ بينهم طفلة، وإصابة نحو 2750 أغلبهم من عناصر حزب الله في جنوبي لبنان
والضاحية الجنوبية في بيروت، بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.
وأعلن حزب الله- في بيان- أن الاحتلال مسؤول عن
الهجوم.
وأضاف البيان "نحمل العدو الإسرائيلي
المسؤولية كاملة عن العدوان الذي طال المدنيين أيضا وأدى لارتقاء عدد من الشهداء".
وقال الحزب إن "العدو الغادر والمجرم
سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب".
وأكد البيان أن "الأجهزة المختصة في حزب
الله تجري تحقيقا واسع النطاق أمنيا وعلميا لمعرفة سبب الانفجارات
المتزامنة".
ودعا الحزب إلى "الانتباه من الشائعات
والمعلومات المضللة بما يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني".
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