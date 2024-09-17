قوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم
الأربعاء، مخيم الفوار جنوب الخليل وبلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.
ونفذت القوات المتوغلة حملة اعتقالات واسعة في
المخيم والبلدة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، بلدة
دير الغصون، شمال طولكرم.
ونقلا عن وكالة "وفا"، قالت مصادر
محلية إن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها وتحديدا منطقة الميدان ووسط
البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال منطقة بلاطة البلد
و"قبر يوسف"، شرق مدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال مدعومة
بجرافة، اقتحمت المنطقة، لتأمين اقتحام المستعمرين لمنطقة "قبر يوسف"،
مشيرة إلى أن المستعمرين اقتحموا القبر وأدوا صلوات تلمودية فيه.
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