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قوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة بالضفة

9/17/2024 11:54:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مخيم الفوار جنوب الخليل وبلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

 ونفذت القوات المتوغلة حملة اعتقالات واسعة في المخيم والبلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، بلدة دير الغصون، شمال طولكرم.

ونقلا عن وكالة "وفا"، قالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها وتحديدا منطقة الميدان ووسط البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال منطقة بلاطة البلد و"قبر يوسف"، شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال مدعومة بجرافة، اقتحمت المنطقة، لتأمين اقتحام المستعمرين لمنطقة "قبر يوسف"، مشيرة إلى أن المستعمرين اقتحموا القبر وأدوا صلوات تلمودية فيه.

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