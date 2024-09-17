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رئيس الكنيست يقر ضمنيا بمسؤولية إسرائيل عن تفجيرات البيجر

9/17/2024 11:54:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت القناة الـ12 العبرية عن رئيس الكنيست قوله "بذلنا جهودا كبيرة للبحث عن حل غير عسكري في الشمال، ووصلنا إلى نقطة نقول فيها كفى"، ما يشكل اعترافا ضمنيا بالمسؤولية عن تفجيرات أجهزة اتصالات البيجر في لبنان.
وكان مستشار لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر- في وقت سابق- تغريدة أعلن فيها مسؤولية "تل أبيب" عن الانفجارات التي استهدفت أساسا عناصر من حزب الله اللبناني قبل أن يحذفها لاحقا. (الجزيرة نت)

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