رئيس الكنيست يقر ضمنيا بمسؤولية إسرائيل عن تفجيرات البيجر

رئيس الكنيست يقر ضمنيا بمسؤولية إسرائيل عن تفجيرات البيجر
التاريخ
9/17/2024 11:54:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت القناة الـ12 العبرية عن رئيس الكنيست
قوله "بذلنا جهودا كبيرة للبحث عن حل غير عسكري في الشمال، ووصلنا إلى نقطة
نقول فيها كفى"، ما يشكل اعترافا ضمنيا بالمسؤولية عن تفجيرات أجهزة اتصالات
البيجر في لبنان.
وكان مستشار لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
نشر- في وقت سابق- تغريدة أعلن فيها مسؤولية "تل أبيب"
عن الانفجارات التي استهدفت أساسا عناصر من حزب الله اللبناني قبل أن يحذفها لاحقا. (الجزيرة نت)
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