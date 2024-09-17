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غارات إسرائيلية جديدة على لبنان

9/17/2024 11:54:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن في وقت مبكر اليوم غارات على بلدات العديسة ومارون الراس وشيحين بجنوب لبنان.
وتأتي هذه الغارات وسط توقعات بتصاعد المواجهات بين حزب الله والاحتلال بعد أن اتهمه الحزب بتفجير أجهزة "البيجر" التي يستخدمها الآلاف من عناصره بلبنان، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، وتوعده بالقصاص.

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