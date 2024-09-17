غارات إسرائيلية جديدة على لبنان

غارات إسرائيلية جديدة على لبنان
التاريخ
9/17/2024 11:54:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الحربي
الإسرائيلي شن في وقت مبكر اليوم غارات على بلدات العديسة ومارون الراس وشيحين
بجنوب لبنان.
وتأتي هذه الغارات وسط توقعات بتصاعد المواجهات
بين حزب الله والاحتلال بعد أن اتهمه الحزب بتفجير أجهزة "البيجر" التي
يستخدمها الآلاف من عناصره بلبنان، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة نحو 3 آلاف
آخرين، وتوعده بالقصاص.
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