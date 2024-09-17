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انفجارات متتالية واشتباكات مسلحة في نابلس

9/17/2024 11:54:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت انفجارات متتالية واشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، قبيل فجر اليوم.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من جانبها، بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وبحسب موقع "الجزيرة نت"، اقتحم مستوطنون في وقت مبكر اليوم، قبر يوسف شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، تحت حماية قوات إسرائيلية.

وأظهرت مقاطع مصورة المستوطنين وهم يؤدون صلوات تلمودية في الموقع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت الليلة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلاطة البلد ومحيط قبر يوسف، شرق مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.

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