انفجارات متتالية واشتباكات مسلحة في نابلس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت انفجارات متتالية واشتباكات مسلحة خلال اقتحام
قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، قبيل
فجر اليوم.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من
جانبها، بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة، شرق نابلس.
وبحسب موقع "الجزيرة نت"، اقتحم
مستوطنون في وقت مبكر اليوم، قبر يوسف شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، تحت حماية
قوات إسرائيلية.
وأظهرت مقاطع مصورة المستوطنين وهم يؤدون صلوات
تلمودية في الموقع.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن اشتباكات عنيفة
اندلعت الليلة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلاطة البلد ومحيط قبر
يوسف، شرق مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.
MENAFN17092024000072011014ID1108685714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.