حريق إثر سقوط صاروخ قرب صفد

حريق إثر سقوط صاروخ قرب صفد
التاريخ
9/17/2024 11:54:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت إدارة الإطفاء والإنقاذ "الإسرائيلية"
إن حريقا اندلع فجر اليوم الأربعاء، قرب مدينة صفد إثر سقوط صاروخ.
وكانت دوت صفارات الإنذار في بلدات "إسرائيلية"
عدة قرب طبريا للاشتباه بتسلل مسيرات وإطلاق صواريخ
من لبنان.
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