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حريق إثر سقوط صاروخ قرب صفد

9/17/2024 11:54:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت إدارة الإطفاء والإنقاذ "الإسرائيلية" إن حريقا اندلع فجر اليوم الأربعاء، قرب مدينة صفد إثر سقوط صاروخ.
وكانت دوت صفارات الإنذار في بلدات "إسرائيلية" عدة قرب طبريا للاشتباه بتسلل مسيرات وإطلاق صواريخ من لبنان.

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