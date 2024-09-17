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أنباء عن هجمات سيبرانية على مواقع إسرائيلية

9/17/2024 11:54:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت تقارير إعلامية بتعرض مواقع وبنى تحتية ودوائر وشركات إسرائيلية لهجمات سيبرانية في وقت مبكر اليوم الأربعاء.
تأتي هذه الهجمات عقب عمليات التفجير الواسعة، التي استهدفت أجهزة اتصال بحوزة عناصر حزب الله في لبنان وسوريا، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة نحو 3 آلاف آخرين. (الجزيرة نت)

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