أنباء عن هجمات سيبرانية على مواقع إسرائيلية

أنباء عن هجمات سيبرانية على مواقع إسرائيلية
التاريخ
9/17/2024 11:54:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت تقارير إعلامية بتعرض مواقع وبنى تحتية
ودوائر وشركات إسرائيلية لهجمات سيبرانية في وقت مبكر اليوم الأربعاء.
تأتي هذه الهجمات عقب عمليات التفجير الواسعة،
التي استهدفت أجهزة اتصال بحوزة عناصر حزب الله في لبنان وسوريا، ما أسفر عن استشهاد
عدد منهم وإصابة نحو 3 آلاف آخرين. (الجزيرة نت)
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