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هاريس: على إسرائيل ألا تعاود احتلال غزة بعد انتهاء الحرب

9/17/2024 11:54:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس الثلاثاء، إلى إنهاء الحرب في غزة، وقالت إن على "إسرائيل" ألا تعاود احتلال القطاع الفلسطيني بمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ قرابة عام.
ودعت هاريس- في كلمة ألقتها في فيلادلفيا أمام الجمعية الوطنية للصحفيين السود- إلى وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإلى حل الدولتين، وإلى استقرار الشرق الأوسط بطريقة تحد من نفوذ إيران.

وقالت نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ردا على أسئلة طرحها عليها 3 صحفيين، "لقد أوضحنا لأنفسنا أن هذه الصفقة يجب أن تتم لمصلحة الجميع في المنطقة".

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن 41 ألفا و252 شخصا على الأقل استشهدوا، في حين أصيب 95 ألفا و497 شخصا في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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