هاريس: على إسرائيل ألا تعاود احتلال غزة بعد انتهاء الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا
هاريس الثلاثاء، إلى إنهاء الحرب في غزة، وقالت إن على "إسرائيل" ألا
تعاود احتلال القطاع الفلسطيني بمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة
منذ قرابة عام.
ودعت هاريس- في كلمة ألقتها في فيلادلفيا أمام
الجمعية الوطنية للصحفيين السود- إلى وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة المقاومة
الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإلى حل الدولتين، وإلى استقرار الشرق الأوسط بطريقة
تحد من نفوذ إيران.
وقالت نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ردا على
أسئلة طرحها عليها 3 صحفيين، "لقد أوضحنا لأنفسنا أن هذه الصفقة يجب أن تتم
لمصلحة الجميع في المنطقة".
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن 41 ألفا
و252 شخصا على الأقل استشهدوا، في حين أصيب 95 ألفا و497 شخصا في حرب الإبادة
الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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